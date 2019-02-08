Справка Banki.ru

Интерпромбанк был зарегистрирован Банком России в 1995 году в Москве. В 1999 году стратегическими партнерами кредитной организации стали предприятия военно-промышленного комплекса, в связи с чем было создано управление по работе с предприятиями ВПК, преобразованное в 2003 году в управление по работе с клиентами, а ключевой партнер — ГНПЦ «Звезда-Стрела» — на короткий срок вошел в состав акционеров. С января 2005 года банк является участником системы страхования вкладов.

К середине 2008 года в состав акционеров входили ООО «Комбинат питания «Арбат», ЗАО «Профиль-Инвест», ЗАО «Интерпромторг» и ЗАО «Инвестконсалт». При этом частным лицам, преимущественно топ-менеджменту банка, напрямую принадлежало более 36% акций. В 2011—2012 годах был проведен ребрендинг, завершен процесс внедрения элементов нового фирменного стиля и запущен новый корпоративный сайт. Банк получил рейтинг Moody’s на уровне «B3» (прогноз «стабильный»), а также рейтинг НРА на уровне «А».

Основными бенефициарными собственниками банка на текущий момент являются совладелец и основатель группы New Stream («Новый Поток») и ее базового актива АО «Антипинский НПЗ» Дмитрий Мазуров* (19,56%), известный бизнесмен в сфере девелопмента Исраил Якубов (17,83%), совладелец группы New Stream и член совета директоров АО «Антипинский НПЗ» Михаил Берещанский (9,42%), Наталья Демидова (9,40%), генеральный директор ЗАО «Инвестконсалт» Иван Садчиков (8,26%),Владимир Давидов (8,12%), член совета директоров АО «Антипинский НПЗ» Алексей Щуровский (7,63%), генеральный директор ЗАО «Профиль-Инвест» Виталий Жогин (6,74%), советник генерального директора ООО «Знак» Екатерина Пономарева (5,79%), член совета директоров АО «Антипинский НПЗ» и его бывший финансовый директор Чулпан Салахутдинова (4,02%), председатель совета директоров ООО «Марийский НПЗ», советник Министра (на общих началах) по развитию Дальнего Востока и член Экспертного Совета в Правительстве РФ Артур Шамилов (1,02%).

Головной офис кредитной организации расположен в Москве, где также функционирует еще девять дополнительных офисов и одна операционная касса вне кассового узла. Cеть банкоматов насчитывает 23 устройства (без учета установленных в компаниях, выступающих клиентами банка по зарплатным проектам) и четыре платежных терминала. Общая численность сотрудников банка на 1 октября 2018 года — 435 человек.

Банк обслуживает свыше 32 тыс. частных и корпоративных клиентов. В настоящий момент бизнес ориентирован преимущественно на обслуживание предприятий собственников и стабильного, хотя и ограниченного круга клиентов. Стратегическим партнером банка является группа New Stream, объединяющая нефтяные активы (АО «Антипинский НПЗ», New Stream Trading AG, ООО «Нефтяная компания «Новый Поток», ООО «Марийский НПЗ», ООО «АНПЗ-Продукт», ООО «Нью Петрол Тюмень» и т. д.) и осуществляющая добычу, переработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Банк предоставляет комплексное обслуживание самой группе и организациям, связанным с ней договорными отношениями.

В различные периоды в списке клиенткой базы банка были также замечены такие организации, как ОАО «Горизонт» (входит в структуру ОАО «Корпорация тактическое ракетное вооружение»), ЗАО «Московская кофейня на паяхъ», АО «Тулаточмаш», ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина», АО «Камов» (оба входят в структуру АО «Вертолеты России»), ОАО «Торговый Дом «Холдинг-Центр», АО «Гражданские самолеты Сухого», ОАО «ТЦ «Москва», ОАО «Научно-Производственный комплекс «Элара» им. Г. А. Ильенко» и другие.

Клиентам — юридическим лицам предлагается расчетно-кассовое обслуживание (открытие счетов, переводы в рублях и иностранной валюте, конверсионные операции, аккредитивы, валютный контроль, интернет-банкинг), финансирование и кредитование (овердрафт, инвестиционные кредиты, проектное финансирование, факторинг), размещение свободных средств на депозиты и в векселя банка, зарплатные проекты, эквайринг, страхование юридических лиц, операции с ценными бумагами, депозитарное обслуживание, инкассация, индивидуальные банковские сейфы и др. Частным лицам доступно расчетно-кассовое обслуживание (переводы в рублях и иностранной валюте, валютно-обменные операции, аккредитивы, валютный контроль, дистанционное обслуживание), кредитование (потребительское, ипотека), денежные переводы («Золотая Корона», Western Union), линейка вкладов, банковские карты (Visa и MasterCard), монеты из драгоценных металлов, операции с ценными бумагами, депозитарное обслуживание, индивидуальные банковские сейфы, страхование.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 13,2% (или 4,4 млрд рублей), составив 28,9 млрд рублей на 01.11.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей высоколиквидных активов и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается повышенной зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 32,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 32,6% до 32,1%, при этом их номинальный объем сократился на 1,6 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 34,1% до 15,5%, при этом их номинальный объем сократился на 6,9 млрд рублей;

• на отчетную дату доля привлеченных от банков средств минимальна (менее 1%);

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах увеличилась c 7,5% до 14%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,6 млрд рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 10,4 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 22% (или 1,9 млрд рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 35,8% и 64,2% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 3,5 млрд рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 16,24% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 73,6% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 79,2% и 20,8% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 52,7% до 73,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,7 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 11,4% до 3,4%, при этом их номинальный объем сократился на 2,8 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 0,1% до 2,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 604,9 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 17,6% до 3%, при этом их номинальный объем сократился на 5 млрд рублей;

• доля основных средств увеличилась c 1,4% до 1,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 54,6 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 13,1% до 11,8%, при этом их номинальный объем сократился на 959,1 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 21,3 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 3,7 млрд рублей (или 21,1%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 79,7%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 56,6%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 3,4% до 2,7%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 14,8%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 16,2 млрд рублей (75,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 634,1 млн рублей, из которых 600 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.11.2018 составляет 203 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 62,1 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 1,7 млрд рублей. По итогам десяти месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 447,7 млн рублей.

Совет директоров: Дмитрий Мазуров (председатель), Александр Горбачев, Андрей Зокин, Екатерина Пономарева, Артур Шамилов.

Правление: Василий Зипухо (председатель), Мария Кадулина, Наталья Болдырева, Ольга Лобанова, Ринат Кихматулин.

* АО «Антипинский НПЗ» был основан в 2004 году Дмитрием Мазуровым (в настоящее время возглавляет совет директоров предприятия) и Геннадием Лисовиченко (генеральный директор). Завод расположен в Тюмени и является базовым активом группы компаний New Stream, сформированной также в 2004 году. В число наиболее активно развивающихся компаний группы входит компания New Stream Trading AG в Швейцарии, осуществляющая эксклюзивный трейдинг продукции Антипинского НПЗ на мировых рынках. Дмитрий Мазуров в 1998—2005 годах выступал совладельцем и координатором деятельности коммерческих компаний, осуществляющих поставку, переработку и сбыт (в том числе на экспорт) нефтехимического сырья и продукции.

На сегодняшний день мощность переработки Антипинского НПЗ составляет более 9 млн тонн нефти в год. В марте 2015 года завод выиграл конкурс на три небольших нефтеносных участка в Оренбургской области c суммарными запасами по С1 42 млн тонн нефти и 1,5 млрд кубометров газа, заплатив за них 16 млрд рублей. В 2018 году на Антипинском НПЗ начнется производство бензинов стандарта Евро-5, а в 2019 году будет введена в эксплуатацию установка гидрокрекинга.

По данным журнала Forbes, одним из совладельцев НПЗ также является однокурсник президента РФ Владимира Путина Николай Егоров, соучредитель адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». В рейтинге журнала «200 крупнейших частных компаний России — 2016» завод занял 43-е место с выручкой за 2015 год в 154,2 млрд рублей. Численность персонала НПЗ оценивается в 2 тыс. человек.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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