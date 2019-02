Справка Banki.ru

Коммерческий банк «Центрально-Азиатский» был зарегистрирован в августе 1994 года в г. Абакане Республики Хакасия. Учредителем фининститута выступил строительный комплекс ПСК «Монолит», образованный в 1988 году. Приоритетным направлением деятельности банка являлось кредитование строительных организаций и индивидуальных предпринимателей. 1 октября 1996 года банк открыл филиал в городе Абазе. В январе 2005 года фининститут стал участником системы обязательного страхования вкладов. В июле 2018 года банку была выдана базовая лицензия ЦБ РФ, предполагающая упрощенное регулирование.

В 2010 году банк раскрыл информацию о собственниках на сайте ЦБ: контролирующим бенефициаром кредитной организации с долей в 50,0023% акций выступал Азат Асатуров — депутат законодательного собрания Краснодарского края, бывший глава Адлерского района Сочи и ФГУ «Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья». Оставшаяся часть акций принадлежала Галине Бикмеевой — жительнице Сочи и соучредителю местных организаций ООО «Пальмира» и ЗАО «Сочистрой». При этом сам банк отмечал, что в марте 2006 года был приобретен новыми владельцами с целью развития банковской сети в южном регионе. В 2008 году банк открыл филиал в городе Сочи.

На сегодняшний день, согласно раскрываемым банком данным, Галина Бикмеева контролирует напрямую 100% акций фининститута (ранее акциями г-жи Бикмеевой по доверенности владел житель Сочи Мидехат Бикмеев). В период с 2002 по 2010 год Галина Бикмеева занимала должности заместителя гендиректора в компаниях ЗАО «Сочистройсервис», ЗАО «Сочистрой», ООО «Сочистрой-АРД». Две последние компании в 2007—2012 годах возглавлял член совета директоров банка Михаил Бикмеев.

Помимо головного офиса, расположенного в городе Абакане Республики Хакасия, банк также представлен одним филиалом и двумя допофисами в Сочи, двумя дополнительными офисами в городах Абазе и Саяногорске, а также операционным офисом в городе Минусинске (Красноярский край). Собственная сеть банкоматов не развита. Численность персонала на 1 июля 2018 года составляла 125 человек (годом ранее — 132 человека).

Услуги банка для частных лиц включают в себя расчетно-кассовое обслуживание (РКО), линейку вкладов, операции с наличной инвалютой, денежные переводы (банк работает с системами UNIStream, «Золотая Корона», Western Union и Contact, а также осуществляет переводы в страны ближнего и дальнего зарубежья), пластиковые карты систем MasterCard и «Золотая Корона», потребительское кредитование.

Юридическим лицам банк предлагает РКО, размещение денежных средств на депозиты, осуществление платежей по системе «Банк ─ Клиент», кредитование малого и среднего бизнеса, внешнеторговые операции и валютный контроль.

Основными заемщиками банка из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей являются компании и организации, занимающиеся оптовой и розничной торговлей (45,7%), обрабатывающим производством (17,1%) и строительством (15,3%). Банк также кредитует заемщиков, представляющих сельское хозяйство (3,8%), операции с недвижимостью (3,0%) и транспорт и связь (1,7%). В географическом разрезе основная доля ссудной задолженности банка приходится на клиентов из Республики Хакасия — 32,5%, 43,9% — на Москву (средства в ЦБ), 12,4% — на Краснодарский край, 9,9% — на Красноярский край. Фининститут обслуживает счета организаций, занимающихся преимущественно операциями с недвижимостью, в меньшей степени — торговлей и предоставлением услуг, строительством, транспортом и другими видами деятельности.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 11,8% (или 102,4 млн рублей), составив 766,7 млн рублей на 01.08.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 46,9% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 44,7% до 46,9%, при этом их номинальный объем сократился на 29,3 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 28,2% до 21,7%, при этом их номинальный объем сократился на 79,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.08.2018 составил 303,4 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 1,3% (или 4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 39,6% и 60,4% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 98 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 45,18% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 49,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.08.2018 составляют 70,8% и 29,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 40,3% до 49,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 28,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 30,6% до 21,5%, при этом их номинальный объем сократился на 101,1 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 12,6% до 10,6%, при этом их номинальный объем сократился на 28,5 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 15,6% до 17,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 274 тыс. рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 378,2 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 28,2 млн рублей (или 8,1%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 62,5%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 61,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 2,3% до 2,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 3,1%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 538,5 млн рублей (142,4% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.08.2018 составляет 165 млн рублей, из которых 162 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 1,7 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 10,8 млн рублей. По итогам семи месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 15,5 млн рублей.

Совет директоров: Галина Бикмеева (председатель), Николай Шадрин, Михаил Бикмеев, Людмила Иванова.

Правление: Николай Шадрин (председатель), Галина Торосова, Татьяна Замотаева.

