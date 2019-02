Справка Banki.ru

Крайинвестбанк был зарегистрирован Банком России в начале 2001 года. Банк создавался при участии Краснодарского края, который на протяжении десяти лет и оставался его ключевым собственником. 11 марта 2011 года 2,95% акций Крайинвестбанка приобрел австрийский Raiffeisenlandesbank Oberosterreich. В 2012 году была принята стратегия развития, предполагающая значительное увеличение объемов розничного кредитования, а также выпуска банковских карт, в том числе кредитных. К слову, портфель розничных кредитов за 2012—2013 годы вырос в два раза — до 3,4 млрд рублей. В систему страхования вкладов банк входит с сентября 2005 года. На февраль 2015 года департаменту имущественных отношений Краснодарского края принадлежало 98,04% акций Крайинвестбанка, доля Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG снизилась до 1,96%.

В начале декабря 2015 года в прессе прошло сообщение о том, что ЦБ рекомендовал банку срочно найти санатора. На тот момент в банке проводилась проверка ЦБ и АСВ, хотя в самом банке информацию не подтвердили, сообщив, что банк работает в штатном режиме и никаких проверок в банке не ведется (прим: согласно инсайдерской информации, опубликованной на сайте Банка России 30 декабря 2015 года, была завершена внеплановая специализированная проверка кредитной организации ОАО «Крайинвестбанк»). Уже в 20-х числах декабря стало известно, что Банк России утвердил изменения в плане участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Крайинвестбанка. Финансовым оздоровлением банка занялся РНКБ. Планом участия предусмотрено предоставление агентством за счет кредита Банка России финансовой помощи Крайинвестбанку в размере, достаточном для формирования необходимых условий для финансового оздоровления банка и восстановления его устойчивого финансового положения. Банку была предоставлена финансовая помощь в размере 19,1 млрд рублей сроком до десяти лет.

По состоянию на апрель 2018 года, согласно схеме взаимосвязей и списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, датированным 22 ноября 2016 года, 99,99% акций банка контролирует РНКБ.

Сеть банка представлена головным офисом в Краснодаре, 52 дополнительными офисами, восемью операционными офисами и представительством в Москве. Начиная с 2016 года банк сокращает региональную сеть в связи с оптимизацией деятельности структурных подразделений в целях снижения расходов. Ранее банк располагал представительствами в Вене и Австрии, которые были закрыты в первом полугодии 2016 года. В 2016 году был закрыт ряд дополнительных офисов, расположенных в Крымском Федеральном округе; филиал «Севастополь», а также три его допофиса были переведены в статус операционных офисов. С января по октябрь 2017 года были закрыты два дополнительных и семь операционных офисов, филиал «Крым» и один дополнительный офис были переведены в статус операционных офисов. Крайинвестбанк располагает широкой сетью банкоматов (на апрель 2018 года — более 900 устройств, преимущественно в Краснодарском крае).

Своим клиентам банк предлагает кредитование (в том числе потребительское и ипотечное), РКО, депозиты, банковские карты платежной системы «Мир», дистанционное банковское обслуживание, валютные операции, денежные переводы (Contact, UNIStream), операции с ценными бумагами (брокерское и депозитарное обслуживание, операции с векселями). Согласно принятой банком стратегии развития (до 2019 года), основной упор делается на развитие розничного и корпоративного направления для малого и среднего бизнеса. В рамках стратегии 2015—2019 годов показатель чистой прибыли банка к концу 2019 года должен составить 255,8 млн рублей. С февраля 2016 года банк возобновил кредитование корпоративных и физических лиц. Ранее с момента ввода временной администрации все выдачи производились в рамках кредитных договоров в форме овердрафта по ранее заключенным договорам.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 3,4% (или 2 млрд рублей), составив 57,1 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей портфеля ценных бумаг и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 55,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 39,6% до 38,3%, при этом их номинальный объем сократился на 1,6 млрд рублей

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 54,1% до 55,2%, при этом их номинальный объем сократился на 487,4 млн рублей;

• на отчетную дату доля привлеченных от банков средств минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил −3,8 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 6,1% (или 244,3 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 6,6% и 106,6% соответственно.

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 36,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 75,4% и 24,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 35,7% до 36,3%, при этом их номинальный объем сократился на 387,4 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 31,4% до 27,7%, при этом их номинальный объем сократился на 2,7 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 19,1% до 22,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,3 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 5,2% до 5%, при этом их номинальный объем сократился на 183,3 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 1,9% до 2%, при этом их номинальный объем сократился на 5,7 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 6% до 6,3%, при этом их номинальный объем сократился на 2,6 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 20,7 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 387,4 млн рублей (или 1,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 71,6%. В отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля доминируют секторы торговли (28,4%), строительства (21,7%) и промышленности (14,4%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 81,3%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 51,7% до 52,6%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 18,5%, что не покрывает в полном объеме размер просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 12,6 млрд рублей (60,6% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 12,6 млрд рублей. Объем привлеченных средств на 01.03.2018 составляет 175,6 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 27,5 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 1 млрд рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 172,1 млн рублей.

Совет директоров: Анна Макарова (председатель), Николай Билан, Дмитрий Новиков, Алексей Григорьев, Александр Титов, Алексей Щербаков, Василий Швец.

Правление: Игорь Логвин (председатель), Александр Потиевский, Вадим Агранович.

