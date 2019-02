Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован в 1992 году в г. Саранске (Республика Мордовия) в форме акционерного общества закрытого типа. В 1995 году получил статус уполномоченного банка Правительства Республики Мордовии по работе с ценными бумагами Министерства финансов Мордовии. В форме открытого акционерного общества КС Банк функционирует с 2000 года, с декабря 2004 года является участником системы страхования вкладов. Кредитная организация первой из местных банковских организаций вышла за пределы Мордовии, открыв филиал в Пензе.

Учредителями КС Банка выступили десять предприятий и организаций. По итогам первой эмиссии в состав акционеров банка вошли 13 юридических лиц и трудовой коллектив банка. Акционерами в основном стали представители малого бизнеса Республики Мордовия. В результате последующих эмиссий число участников банка постоянно увеличивалось, в структуре акционеров появились АКБ «Автогазбанк», ОАО «Авторемонтный завод «Саранский», КБ «Сияжар», Коммерческий банк пенсионного финансирования «Мордовия», ЧИФ «Инвест-Бонд».

К началу 1994 года состав основных участников кредитной организации выглядел следующим образом: фирма «ОСТ», подконтрольная президенту банка Владимиру Грибанову, владела 28,6% акций; страховая компания «Россгострах — Уверенность» (позднее — «Россгострах — Мордовия», дочерняя структура СК «Росгосстрах») — 22,52%; ТОО «Рост» — 14,74%; АООТ «Завод автосамосвалов» — 8,15%; МП «Исток» — 8,16%. Акционерами ─ физическими лицами выступали в основном члены правления и совета директоров банка, владевшие миноритарными пакетами. В дальнейшем вышеперечисленные организации составляли «костяк» структуры собственников банка, доли их владения менялись, в состав акционеров добавлялись различные местные предприятия и организации, однако в целом структура не претерпевала существенных изменений. Состав участников банка пополнялся такими организациями, как ОАО «Авторемонтный завод «Саранский», ТОО «Химэкс», ООО «Связьстройком», ООО «ЖБК-1» и др.

На сегодняшний день президент и председатель правления КС Банка Владимир Грибанов контролирует более 55% акций кредитной организации (в том числе 52,43% — напрямую), Николаю Бурмистрову принадлежит 10,89% акций. Депутат-единоросс, первый зампред комитета Госдумы РФ по энергетике Сергей Есяков вместе с супругой Еленой Есяковой владеют 8,65% акций. В числе прочих акционеров, пакеты каждого из которых не превышают 5% голосующих акций, Николай Бурнайкин (4,56%), Валерий Родимов и его сын Сергей Родимов (совместно 4,18%), Борис Кевбрин (1,64%), Василий Трифонов (1,57%), Александр Малашкин (1,34%) и Геннадий Громов (1,3%).

На текущий момент сеть продаж КС Банка включает в себя 40 дополнительных офисов, четыре операционных офиса и пять операционных касс вне кассового узла. Сеть структурных подразделений банка охватывает Саранск, Пензу, Самарскую область, а также 14 районов Республики Мордовия. Собственная сеть банкоматов КС Банка насчитывает 63 устройства, количество платежных терминалов — 96 устройств. Списочная численность персонала банка на начало 2018 года составляла 620 человек, за год эта цифра не изменилась.

В региональной структуре кредитного портфеля банка на 1 января 2018 года 90,5% приходилось на Республику Мордовия, 3,9% и 3,8% соответственно — на Саратовскую и Пензенскую области. Более 82% выданных ссуд на 1 января 2018 года банк относил к I и II категориям качества, 4,8% — к проблемным и безнадежным. На начало 2018 года банк обслуживал более 4 тыс. счетов корпоративных клиентов и 446 тыс. счетов физических лиц. По основным балансовым показателям КС Банк занимает лидирующие позиции в «домашнем» регионе.

Частным лицам банк предлагает вклады и кредиты, кредитные и дебетовые карты (Visa, MasterCard, «Мир»), денежные переводы (в том числе с использованием систем Western Union, Contact и «Золотая Корона»), брокерские услуги, банковские сейфы, продажу памятных монет и драгоценных металлов, счета ОМС и операции с наличной валютой. Банк также выпускает так называемую «карту школьника» в рамках проекта Департамента по социальной политике Администрации Саранска (заметное число платежных терминалов КС Банка расположено на территории различных учебных заведений).

Корпоративным клиентам фининститут предлагает услуги по расчетно-кассовому и дистанционному обслуживанию, депозиты, банковские карты и зарплатные проекты, эквайринг, а также выполняет функции агента валютного контроля, осуществляет инкассацию денежных средств, предоставляет кредиты и банковские гарантии.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 3,8% (или 521,7 млн рублей), составив 13,3 млрд рублей на 01.07.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 78,3% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 77,6% до 78,3%, при этом их номинальный объем сократился на 319,2 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 10,7% до 9,6%, при этом их номинальный объем сократился на 200,5 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах не изменилась (1,1%), их номинальный объем остается на прежнем уровне;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 1,2 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 5% (или 61 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 8,6% и 91,4% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 135 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату находится на крайне удовлетворительном уровне, составляя 10,95% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 56,9% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 79,1% и 20,9% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 52,9% до 56,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 262,7 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 2,6% до 2,2%, при этом их номинальный объем сократился на 57,5 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 23,5% до 21,2%, при этом их номинальный объем сократился на 430 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 8,8% до 7,5%, при этом их номинальный объем сократился на 217,5 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 6,3% до 6,5%, при этом их номинальный объем сократился на 12,9 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 5,9% до 5,7%, при этом их номинальный объем сократился на 66,5 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 7,6 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 262,7 млн рублей (или 3,6%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 61,7%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 84,6%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 1,5% до 1,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 8,7%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 7,8 млрд рублей (103,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 2,8 млрд рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.07.2018 составляет 150 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 72,5 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 14,4 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 129,2 млн рублей.

Совет директоров: Николай Батов (председатель), Николай Бурмистров, Николай Бурнайкин, Владимир Грибанов, Геннадий Громов, Борис Кевбрин, Александр Малашкин.

Правление: Владимир Грибанов (председатель, президент), Игорь Саванов, Сергей Сажин, Светлана Сазонкина, Александр Жалнин, Мария Волкова.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru