Банк учрежден в 1991 году в форме товарищества с ограниченной ответственностью. С учетом требований действовавшего законодательства организационно-правовая форма банка была изменена сначала в 1998 году на общество с ограниченной ответственностью, затем в 2000 году — на акционерное общество открытого типа, и в сентябре 2015 года — на акционерное общество. С октября 2004 года является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

До недавнего времени основным акционером с долей в 95,95% выступал бывший председатель совета директоров банка Александр Ефремов.

На текущий момент бенефициарами банка с долями по 9,98% выступают Юрий Красногиев, Николай Леднев, Анастасия Атякшева, Александр Казанцев, Евгений Зубарев, Инна Асадчих; пакеты по 9,89% акций контролируют Леонид Шлимили, Надежда Святкина и Павел Чутков; Виталию Теплухину принадлежит 6,42% акций, Гертруде Бердниковой — 3,37%, на миноритариев приходится 0,65% акций.

Сеть банка представлена головным офисом в Кемерово и тремя дополнительными офисами — в Кемерово, Киселевске и Новокузнецке. Списочная численность персонала на 1 апреля 2018 года составляла 75 человек. Сеть собственных банкоматов и терминалов не развита.

Частным лицам банк предлагает РКО кредитование, линейку вкладов, денежные переводы без открытия счета (Contact), прием платежей (в том числе через систему «Город»). Юридическим лицам доступны РКО, кредитование, удаленное банковское обслуживание и др.

В числе клиентов банка ООО «Альянс Инжиниринг», ООО «Дарница», ООО «Итатуголь», ООО «Кузбасспромсвязьмонтаж», ООО «Оптторг», ООО «Развитие», ООО «Рудник», ООО «Спецмонтажстрой», ООО «Стройсервисплюс», ООО «Транспортсервис» и др. Согласно отчетности по РСБУ за I квартал 2018 года, 32,2% кредитов банка юрлицам было выдано предприятиям торговли, еще 15,6% корпоративного портфеля составляли заемщики из отрасли строительства, 9,0% приходилось на предприятия промышленности.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 1,1% (или 29,3 млн рублей), составив 2,6 млрд рублей на 01.05.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей высоколиквидных активов и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 59,7% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 58,1% до 59,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 26,4 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 7,4% до 7,1%, при этом их номинальный объем сократился на 12,1 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.05.2018 составил 583,4 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 7,1% (или 38,5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 22,3% и 77,7% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 70 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 25,32% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 44,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.05.2018 составляют 52,7% и 47,3% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 44,1% до 44,3%, при этом их номинальный объем сократился на 9,3 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в портфель ценных бумаг минимальна (менее 1%);

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 6,4% до 8,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 50 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 19% до 10,7%, при этом их номинальный объем сократился на 224,5 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 22,8% до 32,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 251,8 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 7,6% до 3,9%, при этом их номинальный объем сократился на 100,5 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,2 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 9,3 млн рублей (или 0,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 87,6%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 53,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 1,4% до 3,9%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 7,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,6 млрд рублей (139,8% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.05.2018 составляет 220,2 млн рублей. На валютном рынке финучреждение не работает.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 275,7 млн рублей. По итогам четырех месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 133,2 млн рублей.

Совет директоров: Сергей Шек (председатель), Михаил Баранов, Вадим Савицкий, Петр Бессонов, Дмитрий Гадалов.

Правление: Вадим Савицкий (генеральный директор), Инна Супруненко (главный бухгалтер), Андрей Кайгородов.

