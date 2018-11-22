Справка Banki.ru

Банк был учрежден в феврале 1989 года под наименованием Свердловский коммерческий банк ускорения социально-экономического развития территории «КУБ-Банк». Действующее название получил после смены участников в 1998 году. В 2003 году состав собственников снова изменился (в него вошел такой крупный участник, как ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК)*). С января 2005 года банк входит в систему обязательного страхования вкладов физических лиц.

В настоящее время 90% долей уставного капитала банка принадлежат Медногорскому медно-серному комбинату (ООО «ММСК»), полностью подконтрольному УГМК. Бенефициарами банка на текущий момент выступают совладельцы УГМК, в числе которых Искандар Махмудов (36,00%), Андрей Козицын (31,50%), Андрей Бокарев (9,00%), Игорь Кудряшкин (16,75%, из которых 10% через ООО «Финрезерв») и Эдуард Чухлебов (6,75%).

Сеть продаж банка включает в себя два филиала в городах Учалы (Республика Башкортостан) и Кемерово, 36 дополнительных и шесть операционных офисов. Среднесписочная численность персонала кредитной организации на 31 декабря 2017 года составляла 784 человек. Сеть банкоматов превышает 200 устройств в Екатеринбурге и за его пределами. Численность клиентов — более 15 тыс. корпоративных и 200 тыс. частных клиентов

Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, финансирование корпоративного бизнеса, кредитование МСБ, депозитные продукты, зарплатные проекты, выдачу гарантий, услуги инкассации, банковские сейфы, операции с ценными бумагами и иностранной валютой, торговый эквайринг, документарные операции и др.

Частным лицам банк предлагает потребительские и ипотечные кредиты, вклады, банковские карты (системы Visa, «Мир»), а также транспортную ЕКарту), платежи (в том числе по кредитам ряда сторонних банков) и денежные переводы (с открытием и без открытия счета, по системам Western Union, Contact, «Золотая Корона», UNIStream), покупку-продажу валюты, аренду банковских сейфов, дистанционное обслуживание.

Банк обслуживает более 200 тыс. частных и 15 тыс. корпоративных клиентов, в числе которых в различные периоды времени были замечены такие организации и предприятия (в том числе входящие в состав УГМК), как «Первый кемеровский авторемонтный завод», «Уралэлектромедь», «Беловский энергоремонтный завод», «Уральские камни», «Уралмеханобр», «Уральский НИТИ», «Малышевское рудоуправление», «Ревдинский», «Сухоложский» и «Кировский» заводы по обработке цветных металлов, Челябинский цинковый завод, Среднеуральский медеплавильный завод, «Святогор» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 2,8% (или 1 млрд рублей), составив 38 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема портфеля ценных бумаг и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 46% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 50,6% до 46%, при этом их номинальный объем сократился на 1,2 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 24,3% до 29%, при этом их номинальный объем увеличился на 2 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 6,1 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 15,7% (или 829,3 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 16% и 84% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 2,3 млрд рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 26,35% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 42% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 84,4% и 15,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 32,7% до 34%, при этом их номинальный объем увеличился на 825,7 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 25,9% до 42%, при этом их номинальный объем увеличился на 6,4 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 21,7% до 8,4%, при этом их номинальный объем сократился на 4,9 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 11,3% до 6,4%, при этом их номинальный объем сократился на 1,8 млрд рублей;

• доля основных средств сократилась c 5,8% до 5,6%, при этом их номинальный объем сократился на 9,1 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 2,5% до 3,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 452,7 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 12,9 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 825,7 млн рублей (или 6,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 57,9%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 59,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 31,2% до 29,1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 38,7%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,4 млрд рублей (18,8% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 3,2 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 6,8 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 614,2 млн рублей. По итогам десяти месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 1,1 млрд рублей.

Совет директоров: Василий Сторожук (председатель), Степан Дурасов, Владимир Белых, Сергей Лаппо, Бронислав Гонгало.

Правление: Александр Зубков (председатель), Евгений Алексенко, Наталья Батычко.

* Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) — крупный российский металлургический холдинг, созданный в 1999 году в результате объединения ряда предприятий вокруг ОАО «Уралэлектромедь». В настоящее время основным направлением деятельности компании является цветная металлургия, объединяющая такие предприятия и организации, как Гайский и Урупский ГОКи, Башкирская и Сафьяновская медь, «Святогор» (Северный медно-цинковый и Волковский рудники), «Уралэлектромедь», «Электроцинк», «Среднеуральский медеплавильный завод», «Медногорский медно-серный комбинат»,«Сухоложский завод вторичных цветных металлов», «Катур-Инвест», «Кировский завод по обработке цветных металлов», Завод медных труб (Сербия), «Кольчугцветмет», холдинг «Кабельный Альянс» (кабельно-проводниковая продукция), Шадринский автоагрегатный завод и «Оренбургский радиатор» (производство радиаторов). В состав УГМК входят также предприятия черной металлургии, сферы услуг, строительного, агропромышленного и телекоммуникационных комплексов.

Основными бенефициарами компании являются президент Искандер Махмудов и гендиректор Андрей Козицин. Президент УГМК Искандер Махмудов занимает 16-е место в списке богатейших бизнесменов России за 2018 год, согласно рейтингу журнала Forbes (состояние — 7,3 млрд долларов США).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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