Справка Banki.ru

Курскпромбанк — один из старейших банков в России. Учрежден в 1990 году как Курский коммерческий промышленно-строительный банк Курскпромбанк на базе Курского отделения Промстройбанка СССР при участии большого количества ведущих предприятий города Курска и области. Со времени возникновения обслуживает промышленные и сельскохозяйственные предприятия региона, счета бюджета и население. С декабря 2004 года является участником системы страхования вкладов.

На сегодняшний день основным бенефициаром банка является председатель правления Федор Хандурин, который совместно с супругой Татьяной Хандуриной контролирует 80,55% акций. Миноритарными долями владеют также менеджеры и члены наблюдательного совета банка. В частности, члену набсовета и депутату Курской областной думы Дмитрию Гурину принадлежит 4,20%, председатель набсовета Николай Шевченко и его сын Сергей Шевченко владеют в совокупности 2,91% акций, Евгений Костилов, Владимир Харин и Аркадий Бучик — 1,99%, 1,59% и 1,24% акций соответственно.

Помимо руководства Курскпромбанком Федор Хандурин входит в состав советов директоров местных предприятий: ОАО «Электроагрегат», АО «Проект «Свежий хлеб» (бывш. ЗАО «Курскхлеб»), ПАО «Курский центральный универмаг», ЗАО «Рыльский хлебозавод», ЗАО «Железногорский хлебозавод». Наблюдательный совет Курскпромбанка возглавляет депутат Курского городского собрания Николай Шевченко.

Банк обслуживает большое количество местных промышленных, производственных, сельскохозяйственных, энергетических предприятий. В число клиентов банка в различные периоды входили ЗАО «Курскрезинотехника», Курский завод «Аккумулятор», ОАО «Электроагрегат», ОАО «Фармстандарт-Лексредства», ОАО «Курский завод КПД им. А. Ф. Дериглазова», торговая сеть «Европа», завод «Маяк», ЗАО «Курскхлеб», ОАО «Курская Фабрика Технических Тканей», ЗАО «СК АСКО-Центр», ОАО «Курский центральный универмаг», ГК «Матис», ООО «Железногорский завод строительных материалов», ОАО «Курскэнергоспецремонт», ООО «Железногорск-молоко», ЗАО «Рыльский хлебозавод», ЗАО «Железногорский хлебозавод», ЗАО ХК «Русский дом» (сельскохозяйственный холдинг), ОАО «Научно-производственный холдинг «Аэроэлектромаш», ОАО «Концерн «Авионика», ОАО «Курскглавснаб», ЗАО «Научприбор», ОАО «Курскметаллторг», ЗАО «Краснополянская сельхозтехника», ОАО «Рудоавтоматика», ОАО «НИИ полупроводникового машиностроения», ЗАО «Курское машиностроительное производство», ОАО «Шебекинский меловой завод», Железногорский вагоноремонтный завод, ЗАО «Энерготекс», Курская АЭС, Макаронная фабрика «Америя».

Помимо головного офиса, в Курске и Курской области расположено еще 29 подразделений банка, включая дополнительные и кредитно-кассовые офисы, а также операционные кассы. Кроме того, два операционных офиса расположены в Воронеже и по одному — в Белгороде и Орле. Средняя численность персонала за девять месяцев 2018 года составила 535 человек (за 2017 год — 542 человека). Банк имеет собственный процессинговый центр, а также банкоматно-терминальную сеть, насчитывающую более 200 устройств.

Курскпромбанк предлагает универсальный набор услуг как физическим, так и юридическим лицам. Частным лицам доступны вклады, кредиты (потребительские, автокредиты, на приобретение недвижимости, образовательные и др.), банковские карты (Visa, MasterCard, «Мир»), интернет-банк, платежи и денежные переводы (Contact, «Золотая Корона»), обмен валюты, сейфовые ячейки и пр. Корпоративным клиентам предлагаются РКО, кредиты, депозиты, зарплатные проекты, эквайринг, инкассация, экспортно-импортные операции, дистанционное обслуживание и пр.

Основными заемщиками банка являются сельскохозяйственные предприятия (23,1% от кредитного портфеля по МСФО на конец первого полугодия 2018 года), предприятия торговли (18,3%), индивидуальные предприниматели (13,1%), промышленные предприятия (12,4%), строительные компании (11,8%), частные лица (11,5%). При этом более 2/3 кредитов выдано субъектам малого и среднего предпринимательства.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 7,7% (или 1,8 млрд рублей), составив 25,9 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема портфеля ценных бумаг и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 52,4% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 53,7% до 52,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 659,5 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 15,7% до 16,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 580,6 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 4,1 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 10,5% (или 388,5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 15,8% и 84,2% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 21,63% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 58,6% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 85,6% и 14,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 63,8% до 58,6%, при этом их номинальный объем сократился на 168,9 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 4,6% до 11,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,9 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 18,6% до 15,3%, при этом их номинальный объем сократился на 516,5 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 7,4% до 10,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 833,2 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 3,9% до 3,5%, при этом их номинальный объем сократился на 17,7 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 15,2 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 168,9 млн рублей (или 1,1%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 87,5%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 73,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 0,8% до 1,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 23%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 16,3 млрд рублей (107,7% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 4 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 300,3 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 501,6 млн рублей. По итогам десяти месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 392,6 млн рублей.

Наблюдательный совет: Николай Шевченко (председатель), Аркадий Бучик, Николай Высокин, Дмитрий Гурин, Евгений Костилов, Максим Мамзурин, Валерий Пигарев, Федор Хандурин, Владимир Харин, Александр Ягерь.

Правление: Федор Хандурин (председатель), Евгений Костилов, Дмитрий Маркеев, Андрей Макеев, Андрей Киржа, Лариса Репринцева (главный бухгалтер).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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