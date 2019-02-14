Справка Banki.ru

Банк был основан в 1991 году на базе отделения Жилсоцбанка СССР как коммерческий банк «Левобережный». Учредителями тогда выступили ГУМ «Россия», Новосибирский электротехнический институт, объединения «Текстильшвейобувьторг» и «Хозмебельторг», Новосибирский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» и торговая фирма «Березка». В сентябре 1994 года организационно-правовая форма и наименование были изменены на ТОО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный», а в начале 1996 года — на ООО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный». В октябре того же года в состав акционеров вошли администрация Новосибирской области, аэропорт Толмачево и ГУП «Новосибирская продовольственная корпорация». В марте 1999 года банк был преобразован в открытое акционерное общество. С декабря 2004 года кредитная организация входит в систему страхования вкладов физических лиц. В августе 2015 года организационно-правовая форма была изменена на ПАО. В сентябре 2017 года Минсельхоз включил банк в список кредитных организаций для льготного кредитования российских аграриев.

На сегодняшний день основным бенефициаром «Левобережного» является председатель совета директоров Дмитрий Яровой, который с учетом доли его сына, члена совета директоров Александра Ярового (7,84%), контролирует в общей сложности почти 75% акций в уставном капитале банка (в том числе 54,5% «голосующих» акций). Пакет в 10,00% числится за кипрской компанией Ratto Holdings Limited (принадлежит фонду инвестиций в финансовый сектор RenFin II, бенефициар — гражданка Великобритании Элизабет Френсис), у членов совета директоров Вячеслава Перцева и Михаила Робканова по 5,00%, Ирина Шелестова владеет 4,71%, доля миноритариев составляет 0,29%.

Головной офис кредитной организации расположен в Новосибирске. По состоянию на 1 июля 2018 года сеть продаж была представлена 52 дополнительными и 12 операционными офисами, расположенными в Новосибирске и Новосибирской области, а также в Сибирском федеральном округе в таких городах, как Кемерово, Новокузнецк, Калтан, Барнаул, Бийск, Красноярск, Томск. Собственная сеть банкоматов и терминалов насчитывает порядка 500 устройств. Списочная численность персонала на 30 июня 2018 года составляла 1 473 человека (годом ранее — 1 448 человек).

В числе клиентов финансовой организации — как частные лица, так и коммерческие предприятия всех отраслей экономики, а также органы государственного управления и бюджетные учреждения. На обслуживании в банке находятся более 17 тыс. предприятий малого, среднего и крупного бизнеса и около 400 тыс. физических лиц. Банк участвует в программе предоставления кредитов субъектам малого и среднего бизнеса Новосибирской области под поручительства Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, Государственного фонда поддержки предпринимательства Кемеровской области, Алтайского гарантийного фонда, Красноярского регионального агентства поддержки малого и среднего бизнеса, а также АО «Корпорация МСП».

Банк предлагает своим клиентам широкий спектр банковских услуг. Физическим лицам доступны кредиты наличными, автокредиты, ипотека, вклады, кредитные и дебетовые карты (MasterCard, Visa и «Мир»), дистанционные сервисы, денежные переводы (в том числе через Western Union и «Золотая Корона»), валютные операции, услуги по страхованию, инвестиционные услуги, аренда сейфов, премиальное обслуживание и др. Корпоративным клиентам предлагается кредитование (в том числе малого бизнеса), банковские гарантии, РКО, эквайринг, дистанционные сервисы, размещение денежных средств на депозиты и в векселя, обслуживание ВЭД (в том числе специальные предложения для участников ВЭД, ведущих торговлю с Китаем), зарплатные и корпоративные карты, инвестиционные услуги и др.

Ключевыми клиентами финучреждения выступают компании торговли, девелопмента, обрабатывающего производства, сельского хозяйства, образования, транспорта и связи. В число клиентов банка в различные периоды входили такие компании, как ООО «Вестфалика М», ПАО «Новосибирский завод конденсаторов», ОАО «Новосибирскавтодор», ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», ОАО «СУ-9» и др.

С начала 2018 года активы нетто показали рост на 4,7%, составив на 1 августа 54,9 млрд рублей. В пассивах рост был преимущественно обеспечен вкладами физлиц (+7,5%). Положительную динамику продемонстрировал также собственный капитал (+6,4%), рассчитанный по методике ЦБ. Одновременно на 18,3% сократился объем привлеченных МБК, хотя в абсолютном выражении снижение оказалось не столь заметным для баланса. В активах за указанный период основной рост продемонстрировал кредитный портфель, при этом кредиты предприятиям и организациям (+17,4%) опередили розничные ссуды (+9,0%) как по относительному, так и по абсолютному приросту.

Значительную часть пассивов традиционно формируют вклады физлиц, доля которых на 1 августа 2018 года составила 57,2%. В структуре средств физических лиц 79,3% привлечено на сроки от одного года до трех лет, заметная часть (14%) приходится на остатки по текущим/карточным счетам. Около 19% пассивов банка приходится на корпоративные средства. Половина из них сформирована остатками предприятий и организаций на расчетных счетах, еще порядка трети приходится на краткосрочные (до 90 дней) депозиты, а долю в 2,6% составляет субординированный заем, полученный от ООО «Приморская Социальная Компания». Платежная динамика клиентской базы высокая и стабильная, обороты по счетам клиентов с начала 2018 года составляли 50—64 млрд рублей ежемесячно. На 31 декабря 2017 года, согласно данным МСФО, текущие счета и депозиты десяти крупнейших клиентов составляли 2,4 млрд рублей, или 5,9% от общего объема клиентского портфеля. Зависимость от средств физлиц оценивается как высокая

Оставшаяся часть пассивов в основном сформирована собственным капиталом. Общая достаточность собственных средств в соответствии с требованиями Банка России на отчетную дату почти вдвое превышала минимально требуемый уровень. В состав капитала был включен вышеуказанный субординированный заем по остаточной стоимости в размере 75 млн рублей на отчетную дату (со сроком погашения в апреле 2022 года).

На отчетную дату в составе пассивов также присутствовали привлеченные МБК с долей в 2,6% в виде срочных средств от МСП Банка и Банка России.

Лидирующую позицию в структуре активов занимает кредитный портфель (63,2%), еще 11,6% представлено вложениями в облигации, и почти столько же приходится на выданные МКБ. Доля высоколиквидных активов — 6,9% (средства в основном размещены в кассе и на корсчете в ЦБ), основные средства и нематериальные активы — 3,0%, прочие активы — 4,1%.

Кредитный портфель — 34,7 млрд рублей, на 56,5% сформирован розничными ссудами, 43,5% — корпоративное кредитование. С начала 2018 года совокупный кредитный портфель увеличился на 12,5% — в большей степени за счет роста корпоративного кредитования (+2,2 млрд рублей), хотя розница также внесла заметный вклад (+1,6 млрд рублей). Доля просрочки в общем портфеле почти не изменилась, составив на отчетную дату 5,2%. Уровень резервирования несколько снизился, однако остается вблизи двузначной отметки (9,98%). Уровень обеспечения залогом имущества немного увеличился, но по-прежнему покрывает не более 80% кредитного портфеля. Согласно промежуточной отчетности по РСБУ за шесть месяцев 2018 года, розничный кредитный портфель примерно на две трети состоял из потребительских ссуд, и еще треть приходилась на ипотечное кредитование. В составе кредитов юрлиц на ту же дату преобладали кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства, занимавшие 69%. В отраслевой структуре кредитов юрлиц основными кредитуемыми сегментами выступали торговля (33% от всех кредитов юрлиц), обрабатывающие производства (29,1%), строительство (9,7%), государственное управление (7,9%). По последним доступным данным на 30 июня 2017 года, кредиты, выданные 20 крупнейшим заемщикам банка, составляли 17,7% от совокупного кредитного портфеля.

Портфель ценных бумаг — 6,4 млрд рублей, полностью сформирован облигациями, с начала 2018 года почти не изменился в размере. Облигации на 68% представлены бумагами российских банков, еще 19% занимают еврооблигации, оставшаяся часть — российские госбумаги и облигации российских компаний. Стоит отметить в портфеле незначительный объем просроченной задолженности по ценным бумагам, которые были представлены облигациями ЗАО «Михайловский бройлер», признанного банкротом. Банк создал резерв в размере 100% под обесценение бумаг данного эмитента и прекратил начисление процентных доходов. Обороты по портфелю, в том числе по сделкам РЕПО внутри месяца, невысокие, что может косвенно свидетельствовать о низкой ликвидности входящих в портфель бумаг.

На рынке межбанковского кредитования банк стабильно выступает нетто-кредитором, ежемесячно размещая избыточную ликвидность в заметных объемах. В последнее время одинаково активно как кредитует российские банки, предоставляя средства на срок до 30 дней, так и размещает ликвидность на депозиты в Банке России на срок от двух до семи дней. В совсем небольших объемах, но регулярно кредитное учреждение также размещает ликвидность в зарубежных банках. Обороты по привлечению незначительные. На валютном рынке Forex банк проявляет заметную активность с оборотами по валютным операциям внутри месяца в 40—60 млрд рублей.

По итогам 2016 года кредитная организация получила прибыль в размере 910,3 млн рублей по РСБУ (аналогичный показатель за 2015 год — 696,3 млн рублей). За восемь месяцев 2017 года прибыль составила 1,2 млрд рублей.

Совет директоров: Дмитрий Яровой (председатель), Александр Яровой, Владимир Шапоренко, Михаил Робканов, Вячеслав Перцев, Денис Дикарев, Надежда Иващенко, Павел Назаров, Сергей Бабичев.

Правление: Владимир Шапоренко (председатель, генеральный директор), Сергей Шатилов, Людмила Глушкова, Артем Зенков, Светлана Колесникова (главный бухгалтер), Анна Насонова.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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