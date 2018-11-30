Справка Banki.ru

История Липецккомбанка берет начало в 1964 году, когда в Липецке было создано Городское управление Госбанка СССР, преобразованное в 1987 году в Управление Жилсоцбанка по Липецкой области. В конце 1990 года собрание пайщиков приняло решение о создании Коммерческого банка социального развития и строительства «Липецккомбанк». Учредителями выступили 22 предприятия различных отраслей экономики. Со временем контроль над банком сконцентрировался у Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина*. С марта 2005 года фининститут является участником системы обязательного страхования вкладов. В 2007 году Липецккомбанк вошел в банковскую группу «Зенит»** (банк «Зенит» контролирует более 99% его акций). Незадолго до этого акционером «Зенита» стал сам НЛМК — с долей в 20%. В августе 2015 года организационно-правовая форма была приведена в соответствие с действующим законодательством и определена как публичное акционерное общество.

На настоящий момент конечным акционером кредитного учреждения является ПАО «Банк «Зенит» — 99,4%. На акционеров-миноритариев приходится 0,6% акций общества.

Головной офис банка расположен в Липецке, сеть подразделений представлена 20 дополнительными и одним операционным офисом. Банкоматная сеть насчитывает 160 устройств в 14 населенных пунктах, количество POS-терминалов — 1 434 единицы, платежных терминалов — 37 единиц. По данным годовой отчетности за 2017 год, среднесписочная численность персонала на 01.01.2018—784 человека.

Всего банк обслуживает 209 тыс. частных клиентов и порядка 5,9 тыс. корпоративных (число корпоративных клиентов, привлеченных на обслуживание зарплатного проекта через пластиковые карты, составило 1 572 человека). Банком эмитировано более 186 тыс. карт. Основными крупными клиентами кредитного учреждения являются ОАО «Липецкэнергоремонт», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», АО «Силан», АО «Энергия», АО Гостиница «Липецк» и др.

Корпоративным клиентам предлагается стандартный набор банковских продуктов и услуг: расчетно-кассовое обслуживание, валютный контроль, депозиты, зарплатные проекты, лизинг, корпоративные карты, банк-клиент, кредитование, вексельные проекты, инкассация. Состоятельным клиентам предоставляется услуга Private Banking. Согласно данным промежуточной отчетности, за первое полугодие 2018 года, основной объем кредитного портфеля приходится на следующие отрасли экономики: торговля (33,8%), строительство и недвижимость (24,3%), сельское хозяйство (4,8%), производство и машиностроение (3,9%).

Физическим лицам, помимо линейки вкладов, доступно кредитование, индивидуальные сейфовые ячейки, операции с наличными средствами, денежные переводы (Western Union, «Золотая Корона»), страхование, переводы без открытия счета, а также Private Banking.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 18,8% (или 4,5 млрд рублей), составив 19,5 млрд рублей на 01.11.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей портфеля ценных бумаг и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 63,7% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 62,9% до 63,7%, при этом их номинальный объем сократился на 2,7 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 13,3% до 7,3%, при этом их номинальный объем сократился на 1,8 млрд рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 3,7% до 4,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 39 тыс. рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 2,8 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 3,8% (или 109,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 14,1% и 85,9% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 600,8 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 20,8% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 48,7% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 79,9% и 20,1% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 39,4% до 48,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 50,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 24,3% до 31,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 250 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 12,2% до 8,9%, при этом их номинальный объем сократился на 1,2 млрд рублей;

• доля основных средств увеличилась c 2,3% до 2,7%, при этом их номинальный объем сократился на 28,2 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 7,2% до 8,5%, при этом их номинальный объем сократился на 78,3 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 9,5 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 50,7 млн рублей (или 0,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 67,3%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 72,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 22,8% до 23,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 27%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 12,1 млрд рублей (127,1% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 6,1 млрд рублей. Объем привлеченных средств на 01.11.2018 составляет 877 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 134,2 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 393,3 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 92,9 млн рублей.

Совет директоров: Игорь Белых (председатель), Сергей Боев, Дмитрий Дьяков, Наталья Колова, Виктор Романович Михаил Пожидаев, Михаил Шахов.

Дирекция: Михаил Пожидаев (генеральный директор), Андрей Корнев, Александр Антонов, Ирина Шишкина.

* Владимир Лисин по итогам 2017 года занимает третье место в рейтинге богатейших людей России, по версии Forbes, с состоянием в 16,1 млрд долларов США (по итогам 2016 года — восьмое место с состоянием в 9,3 млрд долларов США).

** Банковская группа «Зенит» — крупная московская банковская группа, имеющая значительные интересы в Татарстане. Предоставляет полный спектр банковских услуг. Представлена в 27 регионах РФ, собственная сеть продаж на 1 июля 2015 года насчитывает 172 точки. На текущий момент в группу, помимо ее ядра — АКБ «Зенит», входят еще четыре банка: АБ «Девон-Кредит», АКБ «Липецккомбанк», АКБ «Банк Зенит Сочи», АКБ «СпиритБанк». По данным МСФО за девять месяцев 2018 года, активы группы составляют 262,9 млрд рублей, капитал — 35 млрд рублей, прибыль за девять месяцев 2018 года — 1,25 млрд рублей. Совладельцами группы выступают члены совета директоров и менеджмента, крупным пакетом акций владеет также НК «Татнефть».

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