Справка Banki.ru

Банк был создан в декабре 1990 года на базе Адыгейского областного управления Промстройбанка СССР. Учредителями кредитной организации выступили десять предприятий и организаций Майкопа. В 1992 году кредитная организация изменила свою организационно-правовую форму на закрытое акционерное общество. В первой половине 2000-х годов основными участниками банка являлись ГУП «ДСУ-3», ЗАО «Картонтара», ОАО «Майкопский редукторный завод», ОАО «Майкопский машиностроительный завод», ОАО «Майкопское грузовое автотранспортное предприятие», ОАО фирма «Адыгпромстрой», ООО «Адыгейская региональная компания по реализации газа». В октябре 2015 года банк изменил форму на АО. С октября 2004 года является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В 2014 году Банк России дважды привлекал кредитное учреждение к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На текущий момент основными акционерами банка являются Асланбий Нагой (совместно с родственниками контролирует 19,16% акций), Махмуд Янок (17,37% акций), председатель совета директоров банка и генеральный директор ОАО «Зарем» Шамсудин Пшизов (9,09%), Асланбий Хутыз (9,60%), Зауркан Емтыль, Учужук Панеш и Сусанна Пшизова (6,70%, 6,70% и 4,23% соответственно через ООО «Майкопский Машиностроительный завод»), Шхамбий Меретуков (6,06%). Доли остальных акционеров на превышают 5%, в их числе стоит отметить бывшего замгендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп», а ныне зампредседателя Комитета Госсовета — Хасэ Республики Адыгея по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Вячеслава Аутлева с долей в 1,81%.

Сеть банка представлена головным, двумя дополнительными и одним операционным офисами. За исключением операционного офиса, расположенного в ауле Кошехабль Республики Адыгея, все отделения банка расположены в Майкопе. Списочная численность персонала банка в 2017 году — 71 сотрудник, как и годом ранее. Банк располагает в общей сложности 15 банкоматами и терминалами (системы «Золотая Корона»).

В банке обслуживается более 20 тыс. клиентов. Основными заемщиками кредитной организации являются субъекты малого предпринимательства, осуществляющие свою деятельность преимущественно в строительстве, обрабатывающем производстве, торговле и сельском хозяйстве (данные из отчетности за I квартал 2018 года).

В различные периоды времени в числе клиентов банка были замечены такие компании, как ООО «ТД «Виктория», ООО «Оксиген», ОАО фирма «Адыгпромстрой», ООО «Агрофирма «Юбилейная», ОАО «Майкопский машиностроительный завод», ОАО «Майкопское грузовое автотранспортное предприятие», ОАО «Зарем», ОАО «Майкоппромсвязь», ПАО «МСЗ им. М. В. Фрунзе». Стоит добавить, что фининститут участвует в программе кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием средств гарантийного фонда Республики Адыгея.

Частным лицам предлагается следующий набор услуг и продуктов: кредиты (ипотечные, автокредиты, на неотложные нужды), линейка вкладов, денежные переводы без открытия счета (Contact и «Золотая Корона»), проведение коммунальных платежей, пластиковые карты («Золотая Корона»).

Юридическим лицам доступны кредиты, расчетно-кассовое обслуживание, удаленное банковское обслуживание, зарплатные проекты и др.

За первые четыре месяца 2018 года объем активов нетто кредитной организации сократился на 5,7%, составив к маю 2018 года 1,9 млрд рублей. В течение указанного периода в пассивах банка наблюдалось весьма заметное сокращение объема средств юридических лиц на расчетных счетах (-35%) и по краткосрочным депозитам (были погашены все депозиты сроком до 90 дней). В активах основное сокращение в абсолютном объеме наблюдалось в корпоративном кредитном портфеле и портфеле выданных МБК, однако динамика снижения в относительном выражении оказалась не столь существенной (-5,8% и −10,2% соответственно).

Крупнейшим источником финансирования активных операций банка являются вклады физлиц, составляющие на отчетную дату 62,2% пассивов. Средства предприятий и организаций формируют 11,5%, представлены остатками на расчетных счетах и долгосрочных депозитов, в том числе субординированных займов. Оставшаяся часть пассивов сформирована собственным капиталом, его достаточность по нормативу Н1.0 почти втрое превышает минимально установленную норму в 8%. Достаточность основного капитала (без учета субординированного займа) также на высоком уровне и почти втрое превышает минимум. Клиентская база фининститута проявляет умеренную активность, обороты по счетам клиентов стабильно держатся на уровне (или чуть превышают) 1 млрд рублей ежемесячно.

В активах нетто 63,2% представлено кредитным портфелем, 22,7% — краткосрочные депозиты, размещенные в ЦБ РФ (на срок до семи дней), 6,6% — высоколиквидные средства (касса, корсчет в ЦБ РФ), 8,7% — основные средства и прочие активы.

Кредитный портфель, составивший на 1 мая 2018 года 1,2 млрд рублей, на 88% сформирован займами, предоставленными юридическим лицам. Доля просроченных ссуд в совокупном портфеле достаточно заметна — 9,4% (9,0% в начале 2018 года). Уровень резервирования при этом традиционно высокий — 21,3% (в начале 2018 года — 19,2%). Внушительный объем созданных резервов, вероятно, обусловлен заметной долей кредитов III-V категорий качества, которые составляли 44,8% в кредитном портфеле на 1 апреля 2018 года против 37,8% на начало 2018 года. Стоит также отметить традиционно крупные кредитные риски в портфеле: на начало 2018 года сумма кредитов, выданных восьми крупнейшим заемщикам (в их состав входили в том числе пять групп связанных лиц), составляла 51,7% от общего объема ссудного портфеля банка. Кредиты обеспечены залогом имущества на 188,2%. Основная часть корпоративных кредитов выдана банком на сроки более одного года, в розничном портфеле преобладают кредиты на потребительские нужды и ипотека со сроками погашения свыше трех лет.

Кредитная организация активно размещает свободную ликвидность на депозитах в ЦБ: За последний год обороты по размещенным средствами составляли от 0,4 млрд до 1,4 млрд рублей. На рынке валютных операций и РЕПО банк не активен.

В 2017 году банк заработал 28,9 млн рублей чистой прибыли против убытка за 2016 год на сумму 22,9 млрд рублей. За первые четыре месяца 2018 года чистый убыток составил 3,0 млн рублей против прибыли в 9,5 млн рублей за аналогичный период 2017 года.

Совет директоров: Шамсудин Пшизов (председатель), Вячеслав Аутлев, Зауркан Емтыль, Аскер Нагой, Шхамбий Меретуков, Асланбий Хутыз, Асхад Янок.

Правление: Любовь Люленкова (председатель), Елена Поликова, Лариса Сысоева (главный бухгалтер), Галина Егорова, Надежда Пинешкина.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру,

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