Справка Banki.ru

Кредитная организация была зарегистрирована в декабре 1991 года в городе Майском Кабардино-Балкарии. Учредителями банка выступили десять крупных предприятий региона: Котляревский спирто-дрожжевой завод, племзверосовхоз «Майский», колхоз «Красная Нива», Кабардинский крахмальный завод, Майский коопзаготпром, Майское хлебоприемное предприятие, колхоз «Ленинцы», арендное предприятие «Севкаврентген», племсовхоз имени ХХII Партсъезда, госплемптицезавод «Котляревский». В 2009 году единственным участником стало ОАО «Республиканская база снабжения «Прохладненская», владельцем которого выступал предприниматель Владимир Дешев. С октября 2004 года банк является участником системы страхования вкладов.

В октябре 2015 года банк привлекался к административной ответственности (в форме предупреждения) за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На текущий момент основными бенефициарами, владеющими банком через ОАО «Республиканская база снабжения «Прохладненская»*, являются Зарета Дешева с долей в 40,01%, ее дочь Арида Дешева и сын Аслан Дешев, которым принадлежит по 30% акций.

Бизнес основного владельца банка связан с депутатом парламен­та Кабардино-Балкарской Республики Хасаном Дешевым, который является владельцем ООО «Банк «Прохладный» и входит в состав совета директоров ОАО «Прохладное» (100% акций принадлежат ОАО «Республиканская база снабжения «Прохладненская») — бывшего государственного аграрного предприятия военного сектора, в настоящий момент занимающегося развитием агропромышленности в регионе.

Головной и единственный офис кредитной организации расположен в городе Майском Кабардино-Балкарской Республики. Среднесписочная численность персонала по состоянию на 1 октября 2017 года — 35 сотрудников. Собственная сеть банкоматов не развита. Клиентская база кредитной организации насчитывает около 300 юридических лиц и предпринимателей и порядка 5,3 тыс. физлиц.

Банк специализируется на обслуживании бизнеса владельца и кредитовании корпоративных клиентов. По данным фининститута, приоритетным направлением бизнеса является обслуживание клиентов МСБ. Частным клиентам предлагается линейка вкладов, потребительские кредиты, банковские гарантии, переводы по системам «Золотая Корона» и Contact, валютно-обменные операции. Юридическим лицам доступно кредитование, банковские гарантии, интернет-банкинг, услуги РКО. Банк не предоставляет услуг по пластиковым картам.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 4,2% (или 43,4 млн рублей), составив 1,1 млрд рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 45,3% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 46,1% до 45,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 11,1 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах не изменилась (8,1%), при этом их номинальный объем увеличился на 3,5 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 0% до 1,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 20 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 377,3 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 2,8% (или 10,1 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 35,1% и 64,9% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 31,68% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 82,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 82,8% и 17,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 79,3% до 82,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 73 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в виде выданных межбанковских кредитов;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 12,3% до 9,1%, при этом их номинальный объем сократился на 28,9 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 6,9% до 6,6%, при этом их номинальный объем сократился на 258 тыс. рублей;

• доля прочих активов сократилась c 1,6% до 1,4%, при этом их номинальный объем сократился на 465 тыс. рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 891,6 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 73 млн рублей (или 8,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 83,3%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 58,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 8,6% до 7,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 15,9%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,3 млрд рублей (140,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-заёмщиком. Объем привлеченных средств на 01.03.2018 составляет 20 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 21,6 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 26 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 10,8 млн рублей.

Наблюдательный совет: Марат Пшуков (председатель), Людмила Никитина, Владимир Дешев.

Правление: Наталья Караева (председатель), Вера Заремба, Любовь Сейдер.

* ОАО «РБС «Прохладненская» была основана в 1946 году как государственная база по хранению госрезерва и перераспределению материальных ресурсов. На данный момент является одним из крупнейших в регионе поставщиков дорожно-строительной, коммунальной, сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней, а также строительных материалов. Территория бизнеса распространяется на Кабардино-Балкарию, Ставропольский край, Северную Осетию — Аланию, Ингушетию и Чеченскую Республику. Согласно отчетности РСБУ, активы ОАО «РБС Прохладненская» по итогам 2016 года составили 584,3 млн рублей, выручка — 628,6 млн рублей, чистая прибыль — 943 тысячи рублей.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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