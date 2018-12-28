ПАО «КБ «МКБ» (Международный Коммерческий Банк) — небольшой по размеру активов столичный банк, ориентированный на кредитование и обслуживание как юридических лиц (в том числе малого и среднего бизнеса), так и розничных клиентов. Контролируется группой частных лиц, в числе которых топ-менеджмент кредитной организации. Наибольшими долями владеют председатель правления Владимир Кутовой (49,996%) и его первый заместитель Николай Власов (29,999%).
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«Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество), был создан в 1993 году в г. Красноярске. Зарегистрирован Центральным банком РФ 05.10.1993.
В 2002 г. Банк изменил местонахождения: город Красноярск на город Москву, а в 2003 году был переименован из АКБ «Красторгбанк» (ОАО) в «Международный коммерческий банк» (открытое акционерное общество), сокращенное наименование КБ «МКБ» (ОАО).
С 2003 года Банк начинает активно развиваться. В 2004 году КБ «МКБ» (ОАО) получает валютную лицензию, а в январе 2005 года Банк вступает в систему страхования вкладов (регистрационный номер 458). В этот период банк формирует основную линейку услуг для корпоративных клиентов и частных лиц. Таким образом, с 2005 года банк становится универсальным финансовым институтом, способным полноценно обслуживать как юридических, так и физических лиц.
В настоящее время Банк продолжает совершенствовать качество предоставляемых услуг, ориентируясь в первую очередь на потребности своих клиентов. Активы Банка ежегодно увеличиваются. Стабильно растет количество клиентов и объемы совершаемых операций банка. Банк продолжает наращивать акционерный капитал, расширяя возможности по обслуживанию крупных клиентов. Банк стал членом международной системы S.W.I.F.T., аффилированным членом международных платежных систем Mastercard Europe S. A. и Visa Int. С 2011 года Банк осуществляет прием и выдачу переводов физических лиц без открытия счета с использованием систем денежных переводов «Лидер» и «MoneyGram». C 12.07.2016 Банк работает по системе денежных переводов Western Union.
Приоритетным направлением деятельности Банка является обслуживание корпоративных клиентов, которым предоставляются следующие виды услуг: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и овердрафтное кредитование, гарантийные операции, обслуживание внешнеэкономической деятельности, документарные операции, депозиты, инкассация и перевозка ценностей, зарплатные проекты, эквайринг. Для частных клиентов Банк предлагает: прием средств во вклады, выпуск и облуживание пластиковых карт, расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, валютные операции, реализацию инвестиционных и памятных монет, сейфовые ячейки.
Рейтинговое агенство ЗАО «Эксперт РА» подтверждило рейтинг кредитоспособности «В++». В 19.04.2016 году получено свидетельство о включении Банка в члены Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР).
Банк был основан в 1993 году в форме акционерного общества под наименованием «Красторгбанк» в городе Красноярске. Учредителями выступили 15 юридических и физических лиц, в частности МП «Перспектива», НТЦ «Эксперт» при Сибирском отделении Российской инженерной академии, Олег Яковец. В 2001 году, после появления новых акционеров, банк переместился в Москву и получил действующее наименование — Международный Коммерческий Банк (МКБ). В январе 2005 года вошел в систему страхования вкладов.
На текущий момент основными бенефициарами кредитной организации выступают председатель правления банка Владимир Кутовой (49,996%) и его первый заместитель Николай Власов (29,999%). В списке акционеров также Лариса Самоделок (4,99%), президент «Межрегиональной общественной организации «Московская ассоциация предпринимателей» Андрей Поденок (3,25%); занимает также целый ряд других общественных должностей), Виктор Лямзин (9,86%), член совета директоров и заместитель председателя правления Татьяна Кузьмина (1,885%). Оставшаяся часть (0,01%) распределена между акционерами-миноритариями.
В настоящее время банк представлен лишь головным офисом, расположенным в Москве. В середине 2016 года в связи с экономической нецелесообразностью был закрыт дополнительный офис. Согласно данным годовой отчетности МСФО, за 2017 год, списочная численность персонала на 01.01.2018—76 человек. Кредитное учреждение располагает единственным собственным банкоматом, однако клиенты имеют возможность на льготных условиях пользоваться банкоматами целого ряда банков-партнеров, в том числе с услугой Cash-in, и прежде всего устройствами банка «Зенит», через процессинговый центр которого происходит обслуживание карт МКБ.
Физическим лицам доступно кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, прием денежных средств во вклады, пластиковые карты (Visa и Master Card), памятные и инвестиционные монеты, индивидуальные банковские сейфы, денежные переводы (Money Gram, Лидер, Western Union), перевозка ценностей и инкассация, а также другие услуги.
Юридическим лицам предлагается расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, лизинг, гарантийные и документарные операции, депозиты, инкассация выручки и перевозка ценностей, зарплатные проекты и корпоративные карты, услуги по эквайрингу, аренда сейфовых ячеек и т. д.
Корпоративными клиентами банка в разное время являлись как организации Москвы и Московской области, так и предприятия других регионов: АО «ММП им. В. В. Чернышева», ПАО ААК «Прогресс», ОАО «ЭНА», АО «Камов», ОАО «Завод котлоочистка», АО «ММЗ Вперед», ОАО «Пермские Моторы», ОАО «ОПК Оборонпром», ОАО «НПО «Московский радиотехнический завод», ОАО «Вертолеты России», ООО «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля», ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», ООО «ХимРар», ЗАО «Компания «Фарадей», ООО «ТД Медтехника+», ООО «М. П. А. медицинские партнеры» и др. Корпоративный кредитный портфель организации, согласно данным промежуточной отчетности за девять месяцев 2018 года, представлен следующими отраслями экономики: финансовое посредничество (39,3%), строительство (9,8%), транспорт и связь (16,3%), оптовая и розничная торговля (12,9%), операции с недвижимым имуществом (1,1%).
Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 10,7% (или 386,4 млн рублей), составив 3,2 млрд рублей на 01.11.2018.
Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и.
Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 36,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:
• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 33% до 36,6%, при этом их номинальный объем сократился на 13,6 млн рублей;
• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 20,1% до 13,9%, при этом их номинальный объем сократился на 277,5 млн рублей;
• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;
• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).
Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 867,1 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 19,9% (или 215,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 26,9% и 73,1% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 28,62% (при минимуме в 8%).
Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 63,7% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 85,6% и 14,4% соответственно.
За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:
• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 51,6% до 63,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 192,2 млн рублей;
• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в портфель ценных бумаг минимальна (менее 1%);
• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 40,2% до 21,2%, при этом их номинальный объем сократился на 765,1 млн рублей;
• доля высоколиквидных активов увеличилась c 6,4% до 12,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 162,4 млн рублей;
• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);
• доля прочих активов увеличилась c 1% до 1,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 23,3 млн рублей.
На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 2,1 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 192,2 млн рублей (или 10,3%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 70,6%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 79%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 10,8% до 8,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 35,1%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 709,9 млн рублей (34,6% от величины кредитного портфеля).
На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 683,4 млн рублей, из которых 650 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 4,8 млрд рублей.
Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 10,6 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 214,5 млн рублей.
Совет директоров: Виктор Лямзин (председатель), Татьяна Кузьмина, Анна Власова, Маргарита Сотникова, Владимир Кутовой.
Правление: Владимир Кутовой (председатель), Николай Власов, Татьяна Кузьмина, Мария Солдатова, Инна Волкова, Андрей Соловьев, Елена Потапова (главный бухгалтер).
Информационно-аналитический отдел Банки.ру
Тел.:
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Кутовой Владимир Николаевич
по информации на 28.12.2018
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- Активы нетто
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3 331 290 тыс. рублей
- Чистая прибыль
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-273 268 тыс. рублей
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Источник: Banki.ru