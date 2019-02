Справка Banki.ru

ООО «КБ «Мегаполис» зарегистрировано в августе 1995 года в Чебоксарах Чувашской Республики. В ноябре 2010 года кредитная организация стала участником международной платежной системы MasterCard, а с июля 2011 года занимается выпуском пластиковых карт. С декабря 2004 года банк является участником системы страхования вкладов.

На текущий момент бенефициарами банка являются член совета директоров Имам Бабаев (18,82%), председатель совета директоров Алексей Демин (17,57%), Дмитрий Кирюхин (9,07%), Елена Гордеева (9,02%), Нина Яковлева (9,0%), Евгений Панферов (8,76%), Игорь Масанов (8,70%), Роман Смирнов (8,64%), Ирина Фомина (5,56%), Наталья Саяпина (4,86%).

Головной офис кредитной организации расположен в Чебоксарах Чувашской Республики. Сеть продаж представлена одним филиалом в Москве, семью дополнительными и четырьмя операционными офисами, одним кредитно-кассовым офисом и одной операционной кассой вне кассового узла. Подразделения банка расположены в Чебоксарах, Новочебоксарске, Нижнем Новгороде, Казани, Пушкине, Белгороде, Иванове, Москве и области. Среднесписочная численность сотрудников банка на январь 2018 года составляла 170 человек.

Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредитование (в том числе малого и среднего бизнеса по собственным программам), банковские гарантии, валютные операции, размещение средств (депозиты), торговый эквайринг, «Банк-Клиент». Физическим лицам доступны РКО, вклады, денежные переводы (Contact, UNIStream, Western Union, «Золотая Корона»), банковские карты (MasterCard), валютно-обменные операции, сейфовые ячейки, ипотечное кредитование.

Ключевыми клиентами банка являются компании торговли, строительства, финансов. В числе клиентов банка ПАО «Автотранспортное предприятие № 2», АО «Волга Айс», Волжское ЗАО «Гидроспецстрой», АО «Доркомсервис», ООО «Дорпромстрой», ОАО «Жуковский машиностроительный завод», ООО «Конфаэль Шоколад», ОАО «Новинка», АО «Рустехногрупп», АО «Ставропласт», ОАО «Текстильмаш», ЗАО «Трансатлантик Интернейшнл», ОАО «Чувашпромвентиляция» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 0,9% (или 37,8 млн рублей), составив 4,1 млрд рублей на 01.04.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 56,4% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 55,3% до 56,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 22 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 28% до 27,9%, при этом их номинальный объем сократился на 14,1 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах сократилась c 2,4% до 1,2%, при этом их номинальный объем сократился на 50 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.04.2018 составил 552,5 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 9,3% (или 47 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 13,6% и 86,4% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 95 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 13,63% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 67,2% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.04.2018 составляют 74,6% и 25,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 66% до 67,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 22,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 8,6% до 7,4%, при этом их номинальный объем сократился на 49,7 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 14,2% до 13,9%, при этом их номинальный объем сократился на 17,5 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 8,4% до 8,3%, при этом их номинальный объем сократился на 7,3 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 2,7% до 3,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 14,4 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 2,7 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 22,3 млн рублей (или 0,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 70,3%. Согласно отчетности банка за I квартал 2018 года, основная доля ссуд в корпоративном кредитном портфеле предоставлена компаниям, осуществляющим деятельность в сферах оптовой и розничной торговли (37,4%), строительства (27,2%), обрабатывающих производств (21,3%). Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 63,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 1,2% до 1,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 5,7%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,8 млрд рублей (101,4% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.04.2018 составляет 301,3 млн рублей, из которых 50 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.04.2018 составляет 50 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 211,3 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 7,3 млн рублей. По итогам января — марта 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 2,7 млн рублей.

Совет директоров: Алексей Демин (председатель), Имам Бабаев, Елена Гордеева, Наталья Саяпина.

Правление: Наталья Китаева (председатель), Павел Гарлик, Светлана Савельева.

