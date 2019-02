Справка Banki.ru

Банк был основан в г. Каменске-Уральском Свердловской области в августе 1993 года в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО). Учредителями и первыми клиентами кредитной организации стали металлургические заводы — градообразующие предприятия города. В марте 2002 года организационно-правовая форма изменена на открытое акционерное общество (ОАО). С мая 2003 года Меткомбанк начал работать с банковскими картами платежных систем Visa и MasterCard. В январе 2005 года банк вступил в систему страхования вкладов.

В феврале 2012 года в ряде СМИ появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя отделения екатеринбургского ОАО «Меткомбанк» в Кушве Свердловской области Галины Трегубовой по обвинению в хищении денежных средств на сумму порядка 90 млн рублей. Одним из примеров деятельности бывшего руководства кушвинского подразделения стала схема кредитования сотрудников ОАО «Кушвинский электромеханический завод» (ОАО «КУЭМЗ»). В период с февраля 2008 года по март 2009 года сотрудники ОАО «КУЭМЗ» оформили в дополнительном офисе «Кушва» 19 кредитных договоров на общую сумму 9,020 млн рублей. Позднее в ходе проверки деятельности регионального подразделения ОАО «Меткомбанк» выяснилось, что денежные средства в результате схемы, организованной руководством ОАО «КУЭМЗ» и Галиной Трегубовой, были переданы заемщиками генеральному директору КУЭМЗа Вадиму Шатову якобы «для спасения предприятия от банкротства». Через некоторое время предприятие объявило себя банкротом, работники были уволены, а юридическая ответственность за возврат кредитных средств полностью осталась на них как на физических лицах. Советом директоров банка было принято уникальное для российской банковской системы решение не предъявлять к взысканию исполнительные листы в отношении бывших сотрудников завода.

В октябре 2014 года организационно-правовая форма была преобразована в публичное акционерное общество (ПАО). В марте 2016 года Меткомбанк (Каменск-Уральский) был выбран Банком России в качестве санатора Экономбанка.

В июле 2016 года основной акционер банка Виктор Вексельберг докапитализировал кредитную организацию на сумму 12 млрд рублей путем дополнительного выпуска акций в количестве 12 млн штук. Таким образом, уставный капитал банка, составлявший до допэмиссии 4 млрд рублей, увеличился вчетверо — до 16 млрд рублей.

До начала 2017 года конечным бенефициаром кредитной организации выступал экс-председатель совета директоров и совладелец ГК «Ренова», известный российский миллиардер и меценат Виктор Вексельберг*, доля которого составляла 99,92%, однако впоследствии бизнесмен значительно снизил свою долю в капитале банка.

Согласно последним данным, бизнесмен контролирует 9,90% в капитале банка через ООО «Ренова» — соответствующая информация раскрывается на сайте банка по состоянию на 13 февраля 2018 года.

6 апреля 2018 года США расширили список россиян, в отношении которых действуют американские санкции. В обновленный список вошел Виктор Вексельберг, после чего банки, доли в капитале которых имеются у бизнесмена, перестали раскрывать на сайте ЦБ соответствующую информацию. Напомним, что в марте 2018 года, еще до расширения антироссийских индивидуальных санкций со стороны США, Центробанк разъяснял, что правительство РФ наделено полномочиями по определению случаев, при которых устанавливаются ограничения по раскрытию информации об акционерах банков, если те находятся под санкциями.

Согласно раскрываемой на сайте ЦБ РФ схеме владения от 8 мая 2018 года, бенефициарами банка с равными долями по 9,90% акций выступают члены совета директоров Игорь Черемкин и Михаил Сиволдаев, Владимир Резер, Евгений Ольховик, Дмитрий Иванов, Борис Герц и Андрей Шторх; Владимир Кремер владеет пакетом в 5% акций, член совета директоров Ринат Халиков и Ирина Матвеева контролируют по 4,95%, Максим Самойлов и Оксана Васильева — по 2,94%, на акционеров-миноритариев приходится 0,02%.

Головной офис банка расположен в г. Каменске-Уральском. Сеть продаж представлена двумя филиалами (Москва и Саратов) и пятью дополнительными офисами, расположенными в городах домашнего региона (Свердловская область). Собственная сеть банкоматов, терминалов и ПВН представлена 83 устройствами. Средняя численность персонала на апрель 2018 года составляла 466 человек (на начало 2017 года — 600 человек).

Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, интернет-банкинг, размещение средств (депозиты), международные расчеты, зарплатные проекты, кредитование (в том числе кредитные линии), брокерское и депозитарное обслуживание.

Физическим лицам доступны РКО, линейка вкладов, ипотечное кредитование (услугу оказывает АО «Дом.рф» — ранее АО «АИЖК»), кредиты в форме овердрафт, интернет-банкинг, банковские карты (Visa, «Мир»), денежные переводы («Золотая Корона», Western Union), персональное обслуживание.

Ключевыми клиентами кредитной организации являются компании сферы финансовых услуг, транспорта и связи, металлургии, энергетики. В числе клиентов банка в различные периоды были замечены такие компании, как ОАО «Уралпромэнергопроект», ОАО «Свердловская энергосервисная компания», ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», ОАО «Уралгипрошахт», ОАО «Аэропорт Кольцово», ОАО «Каменск-Уральское АТП № 14», ОАО «Уральский завод химических реактивов», ООО «Технологии Лизинга», ООО «Холдинг», ООО «Метком-Консалтинг», АО «Медицинский центр «Технология красоты и здоровья», АО «Полиэкс», АО «Ротек» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 2,7% (или 1,8 млрд рублей), составив 68,6 млрд рублей на 01.04.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема портфеля ценных бумаг и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается повышенной зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 31,4% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 24,5% до 20,8%, при этом их номинальный объем сократился на 2,1 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 29,9% до 31,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,6 млрд рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 6,9% до 10%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,3 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.04.2018 составил 20,8 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 2,2% (или 456 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 30,3% и 69,7% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 32 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 33,65% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 42% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.04.2018 составляют 77% и 23% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 25,9% до 25,1%, при этом их номинальный объем сократился на 70,4 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 31,9% до 42%, при этом их номинальный объем увеличился на 7,5 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 31,3% до 22,1%, при этом их номинальный объем сократился на 5,7 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 4,7% до 4,1%, при этом их номинальный объем сократился на 330,1 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов увеличилась c 1% до 1,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 62,8 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 17,2 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 70,4 млн рублей (или 0,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 95%. Согласно данным промежуточной отчетности по РСБУ за I квартал 2018 года, основной объем корпоративных кредитов приходится на следующие отрасли экономики: финансовые услуги (53,2%), обрабатывающие производства (22,5%), операции с недвижимым имуществом (11,5%), транспорт и связь (5,6%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 62,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 7,4% до 7,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 21,9%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 12,7 млрд рублей (73,8% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.04.2018 составляет 15,2 млрд рублей. Объем привлеченных средств на 01.04.2018 составляет 6,9 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 160,2 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 1,7 млрд рублей. По итогам января — марта 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 384,1 млн рублей.

Совет директоров: Ирина Матвеева (председатель), Михаил Жужома, Кирилл Киоса, Алексей Коптев, Михаил Сиволдаев, Борис Смоляницкий, Дмитрий Торбенко, Ринат Халиков, Игорь Черемикин.

Правление: Дмитрий Торбенко (председатель), Нина Баталова, Владимир Баталов, Роман Кульбачный, Дмитрий Малоземов, Ольга Неверова (главный бухгалтер), Аркадий Очев, Александр Шубин.

*Виктор Феликсович Вексельберг — российский предприниматель, управленец, президент фонда «Сколково», председатель совета директоров и совладелец группы компаний «Ренова». До марта 2013 года был крупнейшим российским акционером TNK-BP (12,5% акций). В марте 2013 года получил наличными 7 млрд долларов США от продажи «Роснефти» своей доли в TNK-BP. Около 200 млн долларов из полученных средств потратил на покупку 25,5% акций швейцарской металлургической компании Schmolz+Bickenbach. Виктор Вексельберг занимает девятое место в рейтинге Forbes «Богатейшие бизнесмены России 2018». Его состояние оценивается в 14,4 млрд долларов США.

