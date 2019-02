Справка Banki.ru

Банк учрежден в 2000 году в соответствии с законом «Об организационном и финансовом обеспечении внедрения системы ипотечного жилищного кредитования в городе Москве». Согласно документу, МИА является организатором и координатором системы ипотечного жилищного кредитования в столице. В мае 2012 года банк вошел в систему страхования вкладов.

На текущий момент банк полностью подконтролен Правительству Москвы непосредственно через Департамент городского имущества.

Сеть продаж представлена головным и двумя дополнительными офисами, расположенными в столице. Списочная численность персонала на 1 апреля 2018 года составляла 296 человек.

Юридическим лицам банк предлагает РКО, корпоративные депозиты, проектное финансирование, кредитование (в том числе тендерное кредитование, специализированные кредиты застройщикам, коммерческую ипотеку), аккредитивы, гарантии, зарплатные проекты и др. Для физических лиц предусмотрена линейка ипотечных кредитов, потребительские кредиты, РКО, вклады, аренда сейфовых ячеек, переводы без открытия счета (UNIStream), банковские карты (MasterCard) и др. Приоритетными направлениями деятельности КБ «МИА» является реализация социальных ипотечных программ города Москвы, кредитование юридических лиц, а также операции с ценными бумагами. Для клиентов МИА установлено четыре собственных банкомата кредитной организации.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 4,9% (или 961,6 млн рублей), составив 20,4 млрд рублей на 01.04.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 36,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 14,1% до 11,7%, при этом их номинальный объем сократился на 356,4 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 31,6% до 36,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,2 млрд рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 0% до 1,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 240 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.04.2018 составил 8 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,7% (или 56,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 39,1% и 60,9% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 38,4% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 43,7% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.04.2018 составляют 93,2% и 6,8% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 51,6% до 43,7%, при этом их номинальный объем сократился на 1,1 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 34,6% до 38,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,2 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 4,6% до 10,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,3 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 4% до 2,9%, при этом их номинальный объем сократился на 185,5 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 1,4% до 1,2%, при этом их номинальный объем сократился на 19,3 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 3,7% до 2,6%, при этом их номинальный объем сократился на 188,9 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 8,9 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 1,1 млрд рублей (или 11,1%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 53,2%. Согласно отчетности банка за 2016 год по МСФО, основная масса корпоративных кредитов приходится на следующие отрасли экономики (в процентах от общего объема ссуд) операции с недвижимостью (29,7%), торговля и услуги (24,0%), строительство (19,4%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 99%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 19,3% до 20,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 23,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 23,2 млрд рублей (259% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.04.2018 составляет 2,2 млрд рублей, из которых 600 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.04.2018 составляет 240 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 132,8 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 87,7 млн рублей. По итогам кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 108,1 млн рублей.

Совет директоров: Андрей Березин (председатель), Ирина Миронова, Наталья Кулина, Андрей Серегин, Павел Макашин, Григорий Полторак, Дмитрий Валяев.

Правление: Илья Волошин (и. о. генерального директора, председателя правления), Рафиль Хасанов, Максим Князев.

