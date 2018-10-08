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Камчатпрофитбанк зарегистрирован в 1992 году в городе Петропавловске-Камчатском — административном центре Камчатского края — как закрытое акционерное общество. Учредителями выступили десять юридических и 20 физических лиц.

Банк выступал агентом АСВ по выплатам возмещений 3 152 вкладчикам другого камчатского банка «Крайний Север», лишившегося лицензии в марте 2008 года (см. «Книгу памяти»). У самого Камчатпрофитбанка особых проблем в работе как с клиентами, так и с ЦБ не наблюдалось.

В июне 2015 года организационно-правовая форма банка была приведена в соответствие с действующим законодательством и определена как акционерное общество.

Основными бенефициарами Камчатпрофитбанка являются председатель правления, член наблюдательного совета Игорь Полунин (29,96%), Валентина Селимова (19,47%), Константин Журналев (9,90%), Лариса Богоявленская (7,00%), Ольга Плохих (6,42%), член наблюдательного совета Владимир Габрусь (5,53%), председатель наблюдательного совета Юрий Гринь (5,08%), Александр Никитин и Ирина Челпанова (отец и дочь) совместно владеют 4,68% акций, Галина Воловикова — 4,32%, Руслан Гумецов — 2,86%, члены наблюдательного совета Виктор Иванников и Александр Поздеев — по 1,71%, Анна Гомзина — 0,63%, Валентина Полковникова — 0,14%, Людмила Сафронова — 0,10%. На акционеров-миноритариев приходится 0,49% акций общества.

Стоит также отметить, что Виктор Иванников является генеральным директором и председателем совета директоров АО «Камстрим». Александр Поздеев — член совета директоров АО «Камстрим». Юрий Гринь — генеральный директор, совладелец ООО «Судоремонтное предприятие «Гроско» и ООО «СЛК «Причал».

Кредитная организация помимо головного офиса представлена филиалом в Москве, а также девятью дополнительными и тремя операционными офисами. Общая численность сотрудников на 1 января 2018 года составляла 183 человека (годом ранее — 226 человек). Инфраструктура приема и обслуживания карт включает в себя 27 банкоматов и девять терминалов самообслуживания с функцией приема наличных денег.

Камчатпрофитбанк ориентирован на обслуживание как корпоративных клиентов, так и населения. Среди корпоративных клиентов были замечены ПАО «Камчатскэнерго», ООО «Устькамчатрыба», МУП «ГТВС», КГУП «Камчатский водоканал», ООО «Профит-Лизинг», ОАО «Корфский рыбокомбинат».

Корпоративным клиентам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, депозиты, операции с ценными бумагами, валютный контроль, интернет-банкинг и др. Частным клиентам доступны вклады, потребительские кредиты, денежные переводы через системы Western Union и «Золотая Корона», а также банковские карты (систем MasterCard, «Золотая Корона» и «Мир») и аренда сейфовых ячеек.

Корпоративный кредитный портфель представлен следующими отраслями экономики: торговля (17,4%), обрабатывающие производства (15,7%), операции с недвижимостью и аренда (13,2%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (12,9%), строительство (5,9%), сельское хозяйство (4,8%), транспорт и связь (0,6%), добыча полезных ископаемых (0,2%). Еще 29,3% приходится на прочие виды деятельности.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 13,9% (или 1 млрд рублей), составив 6,3 млрд рублей на 01.11.2018.

Снижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей портфеля ценных бумаг и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 59,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 60,8% до 59,6%, при этом их номинальный объем сократился на 692,6 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 9,7% до 11,1%, при этом их номинальный объем сократился на 12,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 756,4 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 20,1% (или 190,8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 12% и 88% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 34,5 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 13,47% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 49,4% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 75% и 25% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 46,6% до 49,4%, при этом их номинальный объем сократился на 302,8 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 15,5% до 3,1%, при этом их номинальный объем сократился на 935,9 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 8,9% до 22,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 762,2 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 11,4% до 9,3%, при этом их номинальный объем сократился на 246,5 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 11,6% до 11,2%, при этом их номинальный объем сократился на 140,3 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 5,7% до 4,2%, при этом их номинальный объем сократился на 152,4 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 3,1 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 302,8 млн рублей (или 8,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 88,8%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 77,9%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 5% до 5,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 27,8%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 4,7 млрд рублей (149,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 1,4 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 193,7 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 5,3 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 186,9 млн рублей.

Наблюдательный совет: Юрий Гринь (председатель), Лариса Богоявленская, Владимир Габрусь, Виктор Иванников, Светлана Мухина, Игорь Полунин.

Правление: Игорь Полунин (директор), Игорь Архипцев, Татьяна Бельская, Татьяна Романюк.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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