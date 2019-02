Справка Banki.ru

Банк был основан в ноябре 1990 года на базе Мордовского республиканского управления Промстройбанка СССР под наименованием «Мордовпромстройбанк». Первыми учредителями выступили значительное количество местных промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Они же долгие годы составляли ядро его клиентской базы. В декабре 2004 года банк вошел в систему страхования вкладов. В апреле 2014 года фининститут получил действующее наименование.

На текущий момент основными бенефициарами банка являются Валентина Андрюшкина, которой совместно с дочерью Ларисой Тетиной принадлежит 20,88%; Виктору Гришину совместно с долей его дочери Татьяны Гришиной, занимающей пост председателя правления кредитной организации, принадлежит еще 20,42% акций. Акционерами также выступают Алексей Малыгин (9,99%), Михаил Пиреев (7,18%), Алексей Евстюнин (7,14%), Алексей Рощупкин (6,65%), Евгения Шкляева (5,24%), Иван Меркушкин (2,66%), Владимир Чибиркин (1,88%) и АО «Агрофирма Октябрьская» (3,86%; бенефициары — известный аграрий Иван Андин совместно с супругой и сыном). На акционеров-миноритариев, в число которых входят 57 физических лица и 17 юрлиц, приходится 14,10% акций банка.

Головной офис кредитной организации расположен в Саранске, наряду с ним функционирует филиал в Москве и десять дополнительных офисов. Сеть банкоматов кредитного учреждения насчитывает 42 устройства. Среднесписочная численность персонала банка по состоянию на 1 января 2018 года составляла 215 сотрудников.

Банк обслуживает порядка 2 тыс. клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и около 30 тыс. клиентов — физических лиц. В число крупных клиентов банка в различные периоды входили ОАО «Краснослободский радиозавод», ОАО «Саранский домостроительный комбинат», ОАО «Саранский приборостроительный завод», ОАО «Дорпроект», ОАО «Лато», ОАО «Саранский завод «Резинотехника», ОАО «Электровыпрямитель», ОАО «Трест «Мордовпромстрой», ЗАО «Стройпрогресс», ОАО «Агрофирма «Октябрьская», ОАО «Центр информатизации Республики Мордовия», ОАО «Ламзурь», АО «Завод ЖБК-1», ОАО «Мордоввтормет», ОАО «Мордовнефтепродукт», ОАО «Лисма — Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт источников света имени А. Н. Лодыгина».

Корпоративным клиентам предлагается стандартный набор услуг и продуктов: депозиты и векселя, дистанционное обслуживание, кредитование, пластиковые карты, расчетно-кассовое обслуживание, операции с валютой, валютный контроль, торговый эквайринг, индивидуальные ячейки, корпоративные карты, финансовый лизинг и др. Физическим лицам помимо линейки вкладов доступны денежные переводы («Золотая Корона» и Western Union), кредитование (потребительское, ипотека, овердрафт), операции с валютой, банковские карты (Visa, MasterCard, «Золотая Корона», «Мир»), прием платежей, индивидуальные ячейки, интернет-банкинг, операции с ценными бумагами.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 5,6% (или 225,7 млн рублей), составив 3,8 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 67,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 64,1% до 67,6%, при этом их номинальный объем сократился на 10,9 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 15% до 13,1%, при этом их номинальный объем сократился на 104,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 538,4 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 3,4% (или 19 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 14,1% и 85,9% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 18,08% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 54,6% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 75,5% и 24,5% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 55,6% до 54,6%, при этом их номинальный объем сократился на 162,3 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в портфель ценных бумаг минимальна (менее 1%);

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 12,5% до 20,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 280 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 12,8% до 11,7%, при этом их номинальный объем сократился на 71,4 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 17% до 11,3%, при этом их номинальный объем сократился на 257,1 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 1,7% до 1,4%, при этом их номинальный объем сократился на 14,8 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 2,1 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 162,3 млн рублей (или 7,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 96,8%. Согласно данным отчетности банка по РСБУ за 2017 год, основной объем корпоративных кредитов приходится на следующие отрасли экономики: оптовая и розничная торговля (32,4%), строительство (32,0%) и операции с недвижимым имуществом (14,4%). Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 54,9%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 2% до 0,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 21,4%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,9 млрд рублей (139,7% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 784,9 млн рублей, из которых 780 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 15,3 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 38,1 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 96 млн рублей.

Совет директоров: Михаил Иоффе (председатель), Александр Андин, Татьяна Гришина, Александр Живаев, Алексей Стешин, Андрей Шкляев, Вячеслав Брыков.

Правление: Вячеслав Брыков (председатель), Елена Орешина, Зинаида Девяткина, Ирина Шашкова (главный бухгалтер).

