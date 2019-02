Справка Banki.ru

Банк учрежден в декабре 1992 года в г. Черкесске Карачаево-Черкесской Республики под наименованием АКБ «Лакма». В 2002 году организационно-правовая форма была изменена на закрытое акционерное общество. В 2010 году банк получил действующее название — ЗАО «Народный Банк». С июня 2015 года банк функционирует в форме АО. С ноября 2004 года входит в систему страхования вкладов физических лиц.

Бенефициарами банка на текущий момент являются частные лица из Московского региона и Карачаево-Черкессии: Станислав Кузнецов (71,05%), Василий Сливяк (9,77%), председатель правления, член совета директоров Руслан Джаубаев, член совета директоров Евгений Медведев (по 9,31%), миноритарии (0,56%). Отметим, что Станислав Кузнецов также является акционером ООО «КБ «Финансовый Трастовый банк» с долей владения 10%.

Помимо головного офиса, расположенного в Черкесске, банк представлен филиалом в Москве. Ранее действовал также один операционный офис в Грозном, но в декабре 2016 года советом директоров было принято решение о закрытии офиса в связи с нерентабельностью. Народный Банк является участником международной платежной системы MasterCard International, занимается выпуском и обслуживанием банковских карт системы. Банк располагает двумя собственными ПВН — в головном офисе и в московском филиале. Оценочная численность персонала на отчетную дату составляла 50 человек.

Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, срочные депозиты, обслуживание внешнеторговых операций, валютный контроль, аккредитивы, кредитование, банковские гарантии, векселя, операции с драгоценными металлами, банковские ячейки, зарплатные проекты.

Физическим лицам доступны депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, денежные переводы без открытия счета, аккредитивы, конверсионные операции, кредитование, банковские ячейки, векселя, операции с драгоценными металлами, пластиковые карты (MasterCard), индивидуальное банковское обслуживание.

В числе клиентов банка АО «Группа компаний «ЕКС», ПАО «Дорисс», АО «Коттедж-Индустрия», АО «Мостоотряд-99», АО «НПО «Мир», АО «Ростовское», АО «Сахалин-Инжиниринг», ОАО «Строительная фирма «Мизам», ЗАО «Тамга», ОАО «Фирма Юг-Молоко», ОАО «Хабезский гипсовый завод», АО «Электроисточник» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 0,5% (или 10,2 млн рублей), составив 2,1 млрд рублей на 01.07.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 41,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 7,1% до 3%, при этом их номинальный объем сократился на 87,9 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 42,8% до 41,6%, при этом их номинальный объем сократился на 30,1 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 1,5 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 5,1% (или 79 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 69,5% и 30,5% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 20,53% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 51,2% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 74,7% и 25,3% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 46,7% до 51,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 90,5 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в портфель ценных бумаг минимальна (менее 1%);

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 18,8% до 22,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 78,3 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 13,5% до 13%, при этом их номинальный объем сократился на 11,2 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 8,2% до 6,8%, при этом их номинальный объем сократился на 30,2 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 3,4% до 5,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 44,8 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,1 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 90,5 млн рублей (или 9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 52,4%. Согласно отчетности по РСБУ за первое полугодие 2018 года, основная часть корпоративных ссуд была предоставлена предприятиям, осуществляющим деятельность в следующих отраслях экономики: оптовая и розничная торговля (49,3%), обрабатывающие производства (14,1%), сельское хозяйство (9,4%) и строительство (9,1%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 85,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 2,4% до 1,5%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 18%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 818,2 млн рублей (75% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 481,3 млн рублей, из которых 181 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 77,5 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 347,9 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 14,9 млн рублей.

Совет директоров: Алексей Лубенченко (председатель), Евгений Медведев, Станислав Кузнецов, Руслан Джаубаев, Сергей Турбин.

Правление: Руслан Джаубаев (председатель), Ирина Пузан, Евгения Ковенко (главный бухгалтер).

