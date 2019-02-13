Справка Banki.ru

Банк учрежден в конце 1992 года в Москве под наименованием «НИПЕбанк», в 1993 году получил действующее название — ЗАО «Нефтепромбанк». Тогда же правление возглавил предприниматель, выходец из «Тюменьнефтегаза» Иван Губенко, занимавший этот пост более 17 лет. Некоторое время назад совладельцем банка выступал известный выходец из «Нижневартовскнефтегаза» Виктор Палий. В январе 2005 года банк вошел в систему страхования вкладов. В мае 2015 года организационно-правовая форма банка была изменена на АО.

На текущий момент конечными бенефициарами банка являются Сергей Лобанов (20%), Владимир Смирнов и Сергей Ковалев (по 10,00%), Андрей Кожушков (9,99%), Алексей Дмитриев и Светлана Сердюкова (по 9,95%), Сергей Баусов и Ирина Шорина (по 9,33%), Петр Архаров (7,86%), Андрей Линовицкий (3,41%). На миноритариев приходится 0,18% акций.

Сеть продаж банка представлена головным офисом и двумя дополнительными офисами — в Краснодаре и Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Сеть собственных банкоматов насчитывает пять устройств, расположенных в Москве и Московской области. У клиентов также есть возможность на льготных условиях пользоваться партнерской сетью банкоматов ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Почта Банк». По состоянию на 1 октября 2018 года списочная численность сотрудников составляла 194 человека (на 1 января 2018 года — 255 человек).

Отраслевая структура клиентов довольно разнообразна: ТЭК, таможенные операторы, промышленность, нефтехимия, торговля (в том числе нефтетрейдеры), строительство, финансовые компании (страхование, инвестиции). Ранее банк был ориентирован преимущественно на обслуживание нефтехимических и нефтеторговых предприятий, однако на текущий момент ядро клиентской базы формируют компании строительного сектора и недвижимости. Клиентами банка в различные периоды являлись ООО «СК «Арсеналъ» (страхование), ООО «Европласт-Капитал 2002» (производство пластмассовых изделий и упаковки), СОАО «Русский страховой центр», СМК «Ресо-Мед», предприятия группы «Коксохиммонтаж» (проектирование и строительство промышленных предприятий), ФГУП «Ростэк», АО «Костромской Завод Автокомпонентов», АО «Мостострой-11», ЗАО «Росгеопроект» и др.

Частным клиентам доступно расчетно-кассовое обслуживание, вклады, банковские карты Visa, индивидуальные сейфовые ячейки, денежные переводы без открытия счета (в том числе через систему «Золотая Корона»). Предоставляются также услуги по обмену валют, брокерские услуги, проводятся операции с векселями и с монетами из драгоценных металлов. Внедрен сервис интернет-банкинга (на базе системы HandyBank). Кредитование физлиц ведется в основном в рамках программ сотрудничества с корпоративными клиентами банка.

Корпоративным клиентам банк предоставляет стандартный набор банковских услуг, в том числе РКО, кредитование, депозиты, лизинг, аренду сейфовых ячеек, банковские гарантии, конверсионные и документарные операции, зарплатные проекты, дистанционное банковское обслуживание, брокерские и депозитарные услуги, вексельные операции и внешнеторговое финансирование. Кроме того, банк предлагает клиентам корпоративные карты и таможенные карты Мультисервисной платежной системы.

Объем нетто-активов кредитной организации с начала 2018 года увеличился на 25,8% — до 7,3 млрд рублей на 1 ноября 2018 года. В пассивной части баланса рост за исследуемый период был обеспечен притоком клиентских средств (депозиты физлиц различной срочности, а также преимущественно остатки по расчетным счетам корпоративных клиентов) и привлечением межбанковских кредитов. В активах ликвидность преимущественно направлялась на вложения в ценные бумаги, кредитование на рынке МБК и в высоколиквидные резервы.

Структура пассивов кредитной организации отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 47,0% от общего объема пассивов кредитной организации. Основной объем средств населения привлечен в виде вкладов сроком от полугода до года. Вторым крупнейшим источником ресурсов являются средства предприятий и организаций, занимающие в пассивах 27,1% и примерно на две трети представленные остатками на расчетных счетах. Оставшаяся часть пассивов сформирована преимущественно собственным капиталом, а доли привлеченных МБК, выпущенных облигаций и векселей, остатков по лоро-счетам в совокупности составляют лишь 6,1% пассивов. Достаточность капитала банка в соответствии с нормативом ЦБ Н1.0 вдвое превышает установленный минимальный уровень. Активность клиентской базы банка умеренно стабильная, ежемесячные обороты по расчетным счетам с начала 2018 года составляли в среднем 3,0—4,5 млрд рублей.

Треть активов нетто на отчетную дату формируют вложения в ценные бумаги, на долю кредитного портфеля приходится 27,4%, по 11% занимают высоколиквидные активы и выданные МБК. На статью прочих активов приходится еще 16,5%.

Преобладающий на отчетную дату в активах нетто портфель ценных бумаг в основном сформирован облигациями, еще 22,7% приходится на векселя. Портфель облигаций состоит преимущественно из российских корпоративных, государственных и банковских бумаг. В залоге по сделкам РЕПО на отчетную дату находится порядка 24% всех облигаций. В структуре векселей свыше 90% занимают обязательства корпоративных заемщиков. Внутримесячные обороты по сделкам РЕПО, совершаемым банком, минимальны.

Объем совокупного кредитного портфеля финучреждения с начала 2018 года снизился на 21,4% — до 2,0 млрд рублей. Сокращение в существенной мере пришлось на корпоративные ссуды, формирующие 95% всех кредитов на отчетную дату. Согласно данным промежуточной отчетности по РСБУ, в отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля на 1 октября 2018 года преобладали следующие отрасли экономики: финансовые услуги (44,7%), строительство и недвижимость (19,1%), промышленность (6,4%). Кредитный портфель достаточно хорошо диверсифицирован по срокам с некоторым преобладанием ссуд срочностью от одного года до трех лет. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 1,9% до 1,1%. При этом уровень резервирования сократился примерно втрое — до 4,9% от кредитного портфеля, что по-прежнему полностью покрывает величину просроченной задолженности. Уровень обеспечения кредитного портфеля залогом имущества составляет 114,5%.

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором, привлекая ликвидность лишь в минимальных объемах. Ежемесячные обороты по размещению средств с начала 2018 года составляли в среднем от 4 млрд до 8 млрд рублей. Активность на валютном рынке в последние годы несколько снизилась, однако остается регулярной: обороты по конверсионным операциям с начала 2018 года составляли от 5 млрд до 13 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, за январь — октябрь 2018 года кредитная организация понесла чистый убыток в размере 8,2 млн рублей. За аналогичный период 2017 года чистый убыток составил 69,7 млн рублей, за весь 2017 год — 119,2 млн рублей.

Наблюдательный совет: Сергей Лобанов (председатель), Леонид Сафронов, Сергей Баусов, Анатолий Сандимиров, Евгений Тарло.

Правление: Андрей Мурукин (и. о. председателя, и. о. президента), Степан Журавлев, Андрей Линовицкий.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

E-mail: balance@banki.ru