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ООО «КБ «Невастройинвест» — небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге и ориентированный преимущественно на обслуживание корпоративного бизнеса (в том числе связанного с акционерами и их партнерами). Важнейшими источниками фондирования выступают собственный капитал и остатки на счетах корпоративных клиентов.

Банк был учрежден как Дагестанский региональный инновационно-коммерческий банк «Горы Дагестана» в июне 1992 года в соответствующей республике. Обслуживал в основном местные предприятия. В сентябре 2007 года был переименован в «Невастройинвест», в июле 2008 года переехал в Санкт-Петербург. С мая 2013 года участвует в системе страхования вкладов. В сентябре 2018 года банк получил базовую лицензию ЦБ РФ, предполагающую упрощенное регулирование.

На сегодняшний день основными владельцами банка являются член совета директоров, совладелец петербургского ОАО «Метрострой» Николай Александров (70,01%) и известный экономист, профессор, председатель совета директоров банка Газимагомед Газимагомедов (29,76%). На акционеров-миноритариев приходится 0,23% акций общества.

Помимо головного офиса банк располагает в Санкт-Петербурге двумя дополнительными офисами, а также филиалом в Махачкале. Эмиссией карт кредитное учреждение не занимается, поэтому у банка отсутствует сеть банкоматов. Среднесписочная численность персонала банка на 1 июля 2018 года насчитывала 47 сотрудников (на начало года — 46 человек).

На текущий момент «Невастройинвест» ориентирован преимущественно на обслуживание корпоративного бизнеса. Важную часть клиентской базы банка составляют предприятия группы «Компакт» и ОАО «Метрострой», а также их партнеры и контрагенты. Кроме того, в различные периоды в число клиентов входили рыбопромышленная компания «Амсар», сеть гастрономов «811», компания «Алмазный мир», производитель мороженного АО «Петрохолод» и др. Юридическим лицам в банке доступны кредиты и расчетно-кассовое обслуживание.

Банк декларирует одним из важнейших направлений дальнейшего развития работу с физлицами. Физические лица имеют возможность открыть в банке несколько видов депозитов, получить потребительский кредит, обменять валюту, воспользоваться системами денежных переводов Contact, Western Union и «Золотая Корона».

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 11,5% (или 132,2 млн рублей), составив 1,3 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 28% до 27,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 29,5 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 10,9% до 17,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 96,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах сократилась c 2,7% до 2%, при этом их номинальный объем сократился на 4,5 млн рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 534,7 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 4,4% (или 22,6 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 41,8% и 58,2% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 54,5% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 54,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 87,6% и 12,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 59,3% до 54,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 21,4 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 25,7% до 32,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 125 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 10,3% до 9,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 6 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов сократилась c 4,4% до 2,1%, при этом их номинальный объем сократился на 22,7 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 701,8 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 21,4 млн рублей (или на 3,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 83,1%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 64,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 10,1% до 6,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 16,4%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2 млрд рублей (280,7% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 420 млн рублей, из которых 200 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 9,8 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 22,9 млн рублей. По итогам десяти месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 25 млн рублей.

Совет директоров: Газимагомед Газимагомедов (председатель), Николай Александров, Ольга Александрова, Владимир Романовский, Валерий Савельев.

Правление: Валерий Савельев (председатель), Владислав Ушаков, Юлия Благова, Ирина Бакульманова.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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