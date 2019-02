Справка Banki.ru

Новоуральское отделение Госбанка СССР, открытое в далеком 1957 году, в конце 1980-х перешло под контроль Промстройбанка СССР. На его базе в декабре 1990 года и был основан КомНейвабанк. Учредителями кредитной организации выступили крупнейшие предприятия Новоуральска (до 1994 года — Свердловск-44) — Уральский электрохимический комбинат, строительно-промышленное акционерное общество «Средне-уральское управление строительства», Уральский автомоторный завод «АМО ЗИЛ», АО «Продтовары», «ВНТД» и др. Со дня основания банк обслуживал организации и население закрытого города Новоуральска. С января 2005 года банк является участником системы обязательного страхования вкладов.

В 2005 году счета предприятий города были переведены в ВТБ и КомНейвабанк. Потеряв основную клиентуру, банк стал нести убытки. Из-за проблем с капиталом на рубеже 2007 и 2008 годов лицензия банка на проведение операций с физическими лицами была приостановлена. В 2013 году лицензия была восстановлена. На тот момент 82% КомНейвабанка принадлежало госструктурам, остальные доли у частных владельцев в 2008 году выкупил бывший член совета директоров банка «Северная Казна» (см. «Книгу памяти»), глава холдинга «СК-Пром» Павел Чернавин. Чуть позже, воспользовавшись преимущественным правом покупки, Чернавин стал собственником 100% долей в капитале банка. В 2009 году 99% приобрели ЗАО «Урал-Авиа» и бывшие миноритарии «Северной Казны», сократившие наименование банка до действующего ООО «Банк «Нейва».

В настоящее время в состав участников кредитной организации входят председатель совета директоров Владимир Родионов и Владимир Вольман (по 24,44%), Вячеслав Горбаренко (18,29%), члены совета директоров Алексей Жуков (12,90%), Игорь Сердобинцев (6,83%) и Елена Коновалова (6,55%), а также Марина Протасова (6,55%).

Головной офис кредитной организации расположен в Екатеринбурге, сеть продаж представлена десятью дополнительными офисами, тремя операционными и пятью кредитно-кассовыми офисами. Офисы банка покрывают большую часть крупных промышленных центров Свердловской области, а также расположены в Челябинске, Магнитогорске, Перми, Тюмени, Уфе, Казани, Краснодаре, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Сеть банкоматов насчитывает 13 устройств. Согласно отчетности по МСФО, численность персонала на 30 июня 2017 года составляла 439 человек (на конец 2016 года — 411 человек).

Банк обслуживает порядка 13 тыс. клиентов, представителей малого и среднего бизнеса, а также предпринимателей. Основную часть клиентской базы формируют предприятия торговли, строительства и недвижимости, страхования и финансового посредничества. В число клиентов банка в различные периоды входили такие компании, как ООО ПКФ «ПромАкваПолимер», ООО «Уралметаллторг», ООО «ТракАвтоТорг», ООО «Торговый дом» Энерго-План», ООО «УралЛаб», ОАО «Свердловэнергожилстрой», ООО «СтройГарант-Урал», ООО «РосТехСплав», ООО «Мастер-Электро» и другие.

Частным клиентам предлагается потребительское кредитование, денежные переводы (Western Union, «Золотая Корона»), программа «Банк-он-Лайн» (дистанционное комплексное обслуживание для держателей кредитных карт банка), вклады, индивидуальные банковские сейфы, банковские карты (Visa, «Золотая Корона») и др. Стоит отметить, что банк не обслуживает банковские карты MasterCard.

Юридическим лицам банк предоставляет стандартный набор банковских услуг, в том числе РКО, интернет-банкинг (система «Банк-Директ»), инкассацию, оформление и обслуживание экспортно-импортных операций, корпоративные банковские карты Visa, индивидуальные сейфовые ячейки, зарплатные проекты, аккредитивы, эквайринг.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 1,4% (или 101,9 млн рублей), составив 7,2 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком собственных средств, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 46,7% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 41,9% до 41,1%, при этом их номинальный объем сократился на 106,1 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 44,9% до 46,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 85,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах увеличилась c 0,7% до 1%, при этом их номинальный объем увеличился на 21,8 млн рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 657,1 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 16,1% (или 125,6 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 9,1% и 90,9% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 18,24% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 36,9% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 70,1% и 29,9% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 17% до 16,2%, при этом их номинальный объем сократился на 76,6 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 33% до 36,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 246,8 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 20,1% до 17%, при этом их номинальный объем сократился на 250,6 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 20,8% до 21,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 49,9 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 6,8% до 5,7%, при этом их номинальный объем сократился на 86,1 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 2,2% до 2,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 14,7 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,2 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 76,6 млн рублей (или 6,1%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 78,7%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 83,7%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 7,1% до 7,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 13,9%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 503,5 млн рублей (43% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 1,2 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 33 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 164,8 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 102 млн рублей.

Совет директоров: Владимир Родионов (председатель), Павел Ефремов, Елена Коновалова, Алексей Сергиенко, Алексей Жуков, Игорь Сердобинцев.

Правление: Павел Ефремов (председатель), Игорь Кошмин, Константин Лёвушкин, Татьяна Романова (главный бухгалтер).

