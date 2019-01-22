Справка Banki.ru

Банк был создан в 1993 году в форме товарищества с ограниченной ответственностью. Его учредителями выступили московский концерн «Мостекс» (текстильная промышленность), АО «Нафтам», Межотраслевой научно-исследовательский центр оптико-физических исследований окружающей среды, «Мультичип Русские технологии», корпорация «Центр», конструкторское бюро «Лира», Государственный академический народный оркестр имени Осипова, фирмы «Сансет», «Релакс» и «Гавер». Среди участников и акционеров, владевших долями в капитале (акциями) кредитной организации, стоит отметить региональную общественную организацию «Ветераны внешней разведки», страховую компанию «Паллада» и фирму «Клен». Весной 1999 года Новикомбанк был преобразован в закрытое акционерное общество, а осенью 2014 года организационно-правовая форма была изменена на акционерное общество. В декабре 2004 года кредитная организация стала участником системы страхования вкладов физических лиц.

В конце 2008 года после допэмиссии акций в состав акционеров банка вошло ОАО «АвтоВАЗ», три года спустя продавшее свой 20-процентный пакет государственной корпорации «Ростех»* (на тот момент — ГК «Ростехнологии»).

Несмотря на тесное сотрудничество банка с государственными структурами и их участие в капитале финучерждения, до 2014 года контролирующим бенефициаром Новикомбанк называл в отчетности своего экс-президента Илью Губина (на конец 2013 года контролировал 82,39% акций фининститута), однако отмечал, что проводятся мероприятия, предусматривающие увеличение акционерной доли ГК «Ростех» до контрольной. Илья Губин работает в банке с 2001 года (в настоящее время входит в состав совета директоров), ранее занимал руководящие посты в АКБ «СБС-Агро», АКБ «Международная финансовая компания», корпорации «Итера».

К середине 2016 года госкорпорации «Ростех» принадлежало 42,99% акций банка, ее дочерним организациям «Рособоронэкспорту» и «Национальному центру лазерных систем и комплексов «Астрофизика» — еще 21,27% и 9,97% соответственно (то есть совокупно «Ростех» владел 74,23% акций). В число бенефициаров банка также входили Вероника Чернигова (8,51% акций через ООО «Адамант»), Маргарита Концебовская (8,40% через ООО «Вега-пласт»), Екатерина Власова (8,39% через ООО «Мегаспецстрой»), Лариса Стогова (4,82% через ООО «Север-Атлант»). Эти же лица, а также Алексей Берестнев и Илья Радов контролируют ЗАО «ЛК-Инвест», которому принадлежало еще 7,25% акций банка. На долю акционеров-миноритариев приходилось менее 1% акций кредитной организации. Кроме того, часть перечисленных акционеров ранее являлись бенефициарами КБ «Лада-Кредит» (лицензия отозвана 16 октября 2015 года).

В июле 2016 года «Ростех» довел свою долю в Новикомбанке до 100% и на текущий момент является полноправным собственником кредитной организации.

В конце апреля 2015 года Новикомбанк был выбран в качестве санатора Фондсервисбанка. На эту роль банк был выдвинут Роскосмосом, чьи средства «зависли» на счетах в Фондсервисбанке. Часть предприятий Роскосмоса сотрудничают с ГК «Ростех».

В Москве Новикомбанк располагает головным и двумя дополнительными офисами. Еще один допофис работает в г. Жуковском (Московская область). В других регионах сеть продаж представлена четырьмя филиалами (Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Тольятти, Санкт-Петербург), двумя операционными офисами (Казань, Тула) и двумя дополнительными офисами (Самара, Таганрог). Собственная сеть банкоматов включает в себя 52 устройства, из которых 28 в свободном доступе, а остальные расположены на территориях предприятий и организаций, сотрудничающих с банком. Средняя численность сотрудников банка в 2017 году составляла 734 человека (в 2016 году — 753 человека).

Корпоративным клиентам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредитование (в том числе программы для МСБ), гарантии, лизинг, валютные переводы, таможенные карты, финансирование экспортно-импортных операций и российского экспорта под страховое покрытие ЭКСАР, корпоративные карты и зарплатные проекты, конверсионные операции, размещение средств на депозиты и в векселя банка, операции на рынке ценных бумаг и др.

Физическим лицам предлагаются вклады, кредитные и дебетовые карты (Visa и MasterCard), кредиты (овердрафт, потребительские ссуды, рефинансирование, ипотека), переводы средств, дистанционное обслуживание, открытие и обслуживание счетов, программы страхования и услуги private banking.

С 2000 года АО «Рособоронэкспорт» и, соответственно, ряд московских и региональных предприятий оборонно-промышленного и машиностроительного комплекса обслуживаются в Новикомбанке. На сегодняшний день в число клиентов банка входят предприятия машиностроительного комплекса: Государственная корпорация Ростех, включая входящие в ее состав предприятия и холдинги — АО «Рособоронэкспорт», АО «Вертолеты России», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», АО «НПО Высокоточные комплексы», АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», ОАО «Концерн «Калашников», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», АО «Техмаш», АО «Швабе» и др., а также ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «НПК «Уралвагонзавод», АО «Объединенная судостроительная корпорация», ГК «Роскосмос», ОАО «Автоваз» и основные его поставщики, ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского», предприятия и холдинги АФК «Система» и другие предприятия.

С апреля 2017 года по апрель 2018 года активы нетто банка продемонстрировали существенный рост — почти на 40%, составив к отчетной дате 336,4 млрд рублей. Основным источником уверенного роста активов стали средства предприятий и организаций, объем которых увеличился за год на 72,3% (наблюдался приток средств как на расчетные счета, так и на депозиты различной срочности). Привлеченная ликвидность направлялись преимущественно на депозиты в ЦБ и корпоративное кредитование, портфель которого вырос почти на 30%.

Структура пассивов традиционно сконцентрирована на средствах юридических лиц, составляющих 75,2%. В составе средств юрлиц 66% представлено остатками на расчетных счетах, а оставшаяся часть — депозитами различной срочности. Согласно отчетности по МСФО, на конец 2017 года 71% клиентских средств был сформирован ресурсами материнской компании и прочих связанных сторон. Клиентская база банка достаточно активная. Обороты по счетам клиентов за последний год в среднем составляли 300—600 млрд рублей. Доля вкладов физических лиц небольшая — 7,0% от пассивов. На привлеченные МБК и выпущенные векселя и облигации в совокупности приходилось менее 1%. Оставшаяся часть пассивов сформирована собственным капиталом. Общая достаточность капитала в соответствии с требованиями ЦБ превышала на отчетную дату минимальную отметку почти в два раза. В состав капитала включены субординированные займы от связанных сторон, составляющие на отчетную дату 9,0 млрд рублей по остаточной стоимости.

Структура активов на 55,9% представлена кредитным портфелем, 26,5% — средства, размещенные на рынке МБК, 4,4% — высоколиквидные активы (преимущественно остатки на корсчете в ЦБ). Доля ценных бумаг не превышает 0,5%, на основные средства и прочие активы (в основном требования по аккредитивам по иностранным операциям) приходится в совокупности 12,7%.

За исследуемый период кредитный портфель вырос почти на 30%, ссуды юрлицам в его структуре занимают более 99%. Одновременно с ростом работающих ссуд наблюдалось существенное сокращение просроченной задолженности (на 85%, или на 30,4 млрд рублей), в результате чего ее доля в портфеле снизилась с 24,5% до 2,9%. В 2017 году банк активно расчищал баланс, передавая проблемные ссуды связанным с акционером сторонам (в том числе дочерней компании «Ростеха» «РТ-Капитал»). Уровень резервирования сократился соответствующим образом — с 20,9% до 5,0% от портфеля. Кредитный портфель обеспечен залогом имущества в размере 40,6%. В отраслевой структуре кредитного портфеля преобладает сегмент машиностроения и высоких технологий, на которые в совокупности приходилось 64,3% всех корпоративных ссуд по МСФО на конец 2017 года. На эту же дату 48,4% всех кредитов было выдано структурам материнской компании «Ростех» и связанным сторонам. В кредитном портфеле преобладают ссуды со сроками погашения свыше одного года.

За исследуемый период портфель ценных бумаг сократился практически до нулевых отметок: если к апрелю 2017 года портфель занимал в активах нетто 12,6%, то к отчетной дате доля сократилась до 0,5%. Банк реализовал практически все облигации на балансе — преимущественно еврооблигации и ОФЗ.

Банк активен на рынке МБК, выступая в последние годы крупным кредитором. За последний год внутримесячные обороты по размещенным МБК достигали отметки в 700 млрд рублей, а в целом находились в диапазоне 200—600 млрд рублей. Основными заемщиками кредитной организации выступают коммерческие банки, хотя на депозитах в ЦБ также размещаются внушительные объемы ликвидности. На валютном рынке банк выступает маркетмейкером, обороты по валютным и конверсионным операциям за последний год составляли 300—600 млрд рублей ежемесячно.

За счет восстановления резервов после расчистки баланса банк по итогам 2017 года получил чистую прибыль в размере 1,3 млрд рублей (в 2016 году чистый убыток составил 17,8 млрд рублей). За I квартал 2018 года фининститут заработал 3,3 млрд рублей чистой прибыли.

Совет директоров: Андрей Кондратьев (председатель; АО «Рособоронэкспорт»), Владимир Артяков («Ростех»), Борис Алешин (ОАК), Дмитрий Вавулин (АО «Рособоронэкспорт»), Елена Георгиева, Илья Губин («Ростех»), Игорь Завьялов («Ростех»), Максим Зеля (АО «Рособоронэкспорт»).

Правление: Елена Георгиева (председатель), Алексей Денисов, Игорь Дубоносов, Константин Пискунов, Анна Зверева, Валерий Семенченков, Владимир Потехин.

* Госкорпорация «Ростех» была создана указом президента РФ в ноябре 2007 года. В настоящее время осуществляет свою деятельность в таких направлениях, как автомобиле-, авиа- и двигателестроение, металлургия, строительство, оптика, радиоэлектроника, приборо- и станкостроение, производство вооружений и военной техники и др. Структура госкорпорации включает в себя свыше 700 организаций, объединенных в 15 холдинговых компаний. В числе ключевых компаний необходимо отметить «Вертолеты России», Концерн «Калашников», Камаз, Автоваз, Рособоронэкспорт, ВСМПО-АВИСМА, Объединенная двигателестроительная корпорация. Общее число сотрудников в 2016 году составляло 453 тыс. человек.

Консолидированная выручка госкорпорации в 2016 году составила 1,3 трлн рублей, объем экспорта продукции — 13,1 млрд долларов США.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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