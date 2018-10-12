Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1990 году в форме товарищества с ограниченной ответственностью под наименованием «Коммерческий банк инвестиций социальной сферы «Саратовсоцбанк». В апреле 1995 года получил действующее наименование ─ «Нижневолжский Коммерческий Банк», в 2011 году сменил организационно-правовую форму на открытое акционерное общество. До 2009 года мажоритарный пакет акций кредитной организации принадлежал ООО «Центральный Московский Депозитарий». В том же году несколько раз менялся состав основных собственников банка. С января 2005 года банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

На сегодняшний день конечными бенефициарами банка выступают председатель наблюдательного совета Владислав Буров и Екатерина Коробова (по 20,00%), Сергей Матвеев, Андрей Игнатьев, Юлия Куприянова, Андрей Хохлов и Ирина Кузьмина (по 10,00%), Павел Замотов (9,97%), акционеры-миноритарии (0,03%).

Сеть банка представлена головным офисом, расположенным в Саратове, и десятью дополнительными офисами. Все отделения банка располагаются и действуют в крупных городах Саратовской области: Вольске, Саратове, Энгельсе и Балакове. Численность персонала банка на 30 июня 2018 года — 334 сотрудника. Кредитная организация не располагает собственными банкоматами, но занимается выпуском карт платежной системы MasterCard Int.

Частным лицам банк предлагает следующие услуги и продукты: линейку вкладов, кредиты, удаленное банковское обслуживание, пластиковые карты (MasterCard), денежные переводы без открытия счета (Contact, Western Union, «Золотая Корона»), прием платежей от населения, валютно-обменные операции, сейфовые ячейки.

Юридическим лицам доступно расчетно-кассовое и дистанционное банковское обслуживание, кредиты, банковские гарантии, зарплатные проекты и корпоративные карты, валютные операции, депозиты и пр.

Клиентами кредитной организации выступают более 70 тыс. частных лиц и тысячи компаний. Нижневолжский Коммерческий Банк ориентирован на обслуживание малого и среднего бизнеса, государственных и муниципальных предприятий. Среди крупных клиентов можно выделить ОАО «Завод Нефтегазмаш» и ОАО «Облкоммунэнерго».

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 7,9% (или 1 млрд рублей), составив 12,2 млрд рублей на 01.11.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 70,4% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 64,6% до 70,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 31,1 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 16% до 8,2%, при этом их номинальный объем сократился на 1,1 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 1,4 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 1,7% (или 24,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 11,7% и 88,3% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 266,5 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату находится на крайне удовлетворительном уровне, составляя 11,9% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 80,7% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 88,5% и 11,5% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 77,8% до 80,7%, при этом их номинальный объем сократился на 453,8 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 2,5% до 1,5%, при этом их номинальный объем сократился на 154,3 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 9,7% до 7,8%, при этом их номинальный объем сократился на 324,5 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 4,2% до 3,8%, при этом их номинальный объем сократился на 104,3 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 4,1% до 4,4%, при этом их номинальный объем сократился на 7,3 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 1,7% до 1,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 5,7 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 9,8 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 453,8 млн рублей (или 4,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 97,4%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 59%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 2,9% до 4,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 15,5%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 6,3 млрд рублей (64,6% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 953,5 млн рублей, из которых 950 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 77,5 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 130 млн рублей. По итогам десяти месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 56,2 млн рублей.

Наблюдательный совет: Владислав Буров (председатель), Владимир Кравцев, Виктория Шпаковская, Алла Пакина, Галина Максимова.

Правление: Владимир Кравцев (председатель), Алексей Подлеснов, Маргарита Сахнова.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru