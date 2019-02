Справка Banki.ru

История кредитной организации берет начало с образования 29 ноября 1990 года коммерческого банка «Урмарский» в поселке городского типа Урмары Чувашской Республики. В 1998 году банк был перерегистрирован в Чебоксарах как ООО «Коммерческий банк «Объединенный банк Республики». В 2004 году банк первым в Чувашской Республике вошел в систему страхования вкладов физических лиц.

Крупнейшим бенефициаром банка является председатель правления и член совета директоров Владимир Иливанов, контролирующий 34,63% акций. Остальная часть акций практически в равных долях распределена преимущественно между физлицами, являющимися совладельцами группы компаний ЭКРА*: Юрий Алимов, председатель совета директоров банка Александр Наумов, Алексей Шурупов, члены совета директоров Николай Дони, Олег Саевич и Владимир Фурашов (по 9,91% у каждого). Еще 1,74% акций банка принадлежит члену правления банка Надежде Анисимовой, 5,93% — Наталье Тимофеевой, 1,24% — за акционерами-миноритариями.

Головной и два дополнительных офиса банка расположены в Чебоксарах, один дополнительный офис находится в пгт Урмары. Филиалов за пределами Чувашской Республики кредитная организация не имеет. Сеть банкоматов не развита. Численность персонала банка на начало 2018 года — 51 человек.

Юридическим лицам банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, аренде ячеек, размещению средств на депозиты и в векселя банка, расчеты в системе «Банк-Клиент». В части розничного бизнеса финансовый институт привлекает вклады и выдает кредиты (преимущественно потребительские и ипотечные), а также предоставляет в аренду сейфовые ячейки и осуществляет денежные переводы.

В числе клиентов банка в предыдущие годы были замечены такие компании и предприятия Чувашской Республики, как ОАО «Центральный универмаг», ООО «Автотранспортное предприятие № 1», ОАО Государственная страховая компания «Поддержка», ЗАО «Хлебокомбинат Петровский», Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений «Дорисс». В целом, согласно отраслевой структуре корпоративных клиентских средств, банк преимущественно обслуживает предприятия торговли и промышленности.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 0,9% (или 6,5 млн рублей), составив 745,4 млн рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком собственных средств, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема портфеля ценных бумаг и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 37,4% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах не изменилась (37,4%), при этом их номинальный объем увеличился на 3,1 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 22,4% до 21,7%, при этом их номинальный объем сократился на 3,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах не изменилась (1,1%), их номинальный объем остается на прежнем уровне.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 373,5 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 5,2% (или 18,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 50,1% и 49,9% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 49,27% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 42,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 81,6% и 18,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 45,3% до 42,8%, при этом их номинальный объем сократился на 15 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 10,4% до 13%, при этом их номинальный объем увеличился на 20,1 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 29,1% до 28,2%, при этом их номинальный объем сократился на 5 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 4,3% до 5,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 7 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 8,4% до 8,3%, при этом их номинальный объем сократился на 507 тыс. рублей;

• доля прочих активов сократилась c 2,5% до 2,4%, при этом их номинальный объем сократился на 28 тыс. рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 319,4 млн рублей. С начала года его объем сократился на 15 млн рублей (или 4,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 77,8%. Корпоративный портфель представлен преимущественно ссудами предприятиям торговли, строительства и транспорта. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 64,5%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 8,5% до 8,9%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 14,7%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 758,5 млн рублей (237,5% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 210 млн рублей, из которых 185 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 1 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 13,8 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 18,4 млн рублей.

Совет директоров: Александр Наумов (председатель), Владимир Иливанов, Олег Саевич, Николай Дони, Владимир Фурашов.

Правление: Владимир Иливанов (председатель), Надежда Анисимова, Алина Васильева, Наталия Хованова (главный бухгалтер).

* Головным предприятием группы компаний ЭКРА является одноименное научно-производственное предприятие (ООО «НПП «ЭКРА»), специализирующееся на разработке и поставках наукоемких устройств релейной защиты и автоматики для объектов электроэнергетики, нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности. Предприятие было учреждено в 1991 году российскими специалистами-релейщиками в Чебоксарах, является предприятием «полного цикла». В настоящее время деятельность НПП включает в себя научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, проектные работы, производство, заводские испытания, шеф-наладку на объекте, обучение, гарантийное и сервисное обслуживание. Выпускаемые предприятием устройства аттестованы для применения на энергообъектах ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «РусГидро», АО «Концерн «Росэнергоатом», ПАО «Газпром», АК «Транснефть». Профессиональный коллектив предприятия — более тысячи человек. Продукция НПП помимо РФ используется в таких странах, как Афганистан, Бангладеш, Вьетнам, Грузия, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Украина.

Клиентами НПП «ЭКРА» являются ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Российские сети», генерирующие компании, гидроэлектростанции, корпорация «Росэнергоатом», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО НК «Роснефть», ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть», АК «АЛРОСА», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «РЖД», ПАО «Северсталь», ПАО «Уралкалий» и др.

В группу компаний ЭКРА помимо одноименного НПП входят также региональные дилерские и сервисные центры, проектирующие и инжиниринговые организации.

Объем совокупных активов ООО «НПП «ЭКРА» на конец 2016 года составлял 5,2 млрд рублей, выручка от продаж — 6,0 млрд рублей, чистая прибыль за 2016 год −290,9 млн рублей.

Акционерами НПП являются пять физических лиц — бывшие и действующие топ-менеджеры предприятия, владеющие равными долями по 20% акций: Николай Дони (генеральный директор), Олег Саевич, Владимир Фурашов, Алексей Шурупов и Александр Наумов.

