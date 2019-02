Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1993 году в форме товарищества с ограниченной ответственностью. В 1997 году организационно-правовая форма фининститута была преобразована в общество с ограниченной ответственностью, с 1998 по 2015 годы банк функционировал в форме открытого акционерного общества, с августа 2015 года — в форме публичного акционерного общества (ПАО «Петрозаводский муниципально-коммерческий банк «Онего»). В августе 2018 года оргформа и полное наименование были изменены на АО «Банк «Онего». С января 2005 года фининститут является участником системы страхования вкладов физических лиц.

В ноябре 2013 года и январе 2015 года ЦБ РФ привлекал банк к ответственности за правонарушение, предусмотренное статьей 15.27 Кодекса об административных правонарушениях. В мае 2017 года по одноименной статье привлекался председатель правления кредитного учреждения.

Банк создавался с целью обслуживания местных органов власти и местных муниципальных предприятий и имел соответствующий состав участников. К началу 1999 года основными акционерами выступали Министерство государственной собственности Республики Карелия (37,33% в уставном капитале), муниципальное предприятие «Петрозаводское предприятие электрических сетей» (14,56%), Фонд имущества г. Петрозаводска (7,11%), Управление архитектуры, градостроительства и землепользования г. Петрозаводска (6,48%), муниципальное предприятие «Петрозаводскводоканал» (6,72%).

В декабре 2015 года была произведена приватизация банка путем проведения аукциона по продаже пакета акций, принадлежавшего Республике Карелия. Процедура аукциона осуществлена 25 декабря 2015 года. Победителем аукциона признан гражданин Российской Федерации Добрин Андрей Леонидович.

На текущий момент бенефициарами банка выступают член совета директоров Владимир Леднев (9,83%), Ольга Обухова (9,69%), член совета директоров Дмитрий Кондартьев (9,16%), Павел Ковалев, Андрей Присекин, Михаил Бешевли, Сергей Одинцов, Роман Петраков, член совета директоров Виталий Курышев, гражданин Кипра Ставриниду Нектариа (с долями по 9,00%), Владимир Колошин (3,02%); Администрация Кондопожского муниципального района контролирует 2,54%, гражданин США Джеймс Х. Грилл — 1,12%, 1,64% акций приходится на миноритариев.

Банк осуществляет деятельность через головной офис, расположенный в Петрозаводске. Ранее в городах Московской области функционировали 23 операционные кассы вне кассового узла, однако в I квартале 2017 года все ОКВКУ были закрыты. Собственная сеть банкоматов не развита. Среднесписочная численность сотрудников банка за I квартал 2018 года составила 60 человек (против 161 человека годом ранее).

Банк специализируется на комплексном обслуживании государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также предприятий с участием государственных и муниципальных органов. В целом корпоративным клиентам предлагается расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, размещение средств на депозиты, аренда сейфов, дистанционное банковское обслуживание, обслуживание внешнеэкономической деятельности и валютный контроль. Перечень услуг для частных лиц на текущий момент ограничен потребительским кредитованием, вкладами и арендой индивидуальный банковских сейфов.

В числе клиентов банка АО «Газпром газораспределение Петрозаводск», ООО «Городской комбинат благоустройства», ПАО «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром», АО «Городская инновационно-лизинговая компания», ООО «Петромакс», ОАО «Порфирит», АО «Слотекс», ОАО «Станкозавод», ООО «Стройтехника»,ГУП РК «Сортавальское ДРСУ», ГУП РК «Лоухскоре ДРСУ», ЗАО «Шуялес» и др. Отметим, что банк работает по программе кредитования малого предпринимательства в рамках сотрудничества с Гарантийным Фондом Республики Карелия. Банк также традиционно кредитует предприятия аграрного комплекса Карелии, предприятия дорожной отрасли.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 9% (или 63,9 млн рублей), составив 648,5 млн рублей на 01.07.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 42,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 13,5% до 4,1%, при этом их номинальный объем сократился на 69,5 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 34,9% до 42,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 27 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 319,2 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 2,7% (или 8,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 49,2% и 50,8% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 57,64% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 59,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 79,2% и 20,8% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 23,6% до 19,4%, при этом их номинальный объем сократился на 41,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 61,1% до 59,8%, при этом их номинальный объем сократился на 47 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 6,3% до 11,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 32,3 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 8,4% до 8,3%, при этом их номинальный объем сократился на 6,5 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 126 млн рублей. С начала года его объем сократился на 41,9 млн рублей (или 24,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 93,7%. Согласно отчетности по РСБУ за I квартал 2018 года, в отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля преобладал сегмент транспорта и связи (46,9%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 100%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 29,7% до 28,9%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 44,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 51,2 млн рублей (40,6% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 388 млн рублей, из которых 310 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 7 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 9,3 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 8,3 млн рублей.

Совет директоров: Роман Шумов (председатель), Николай Кожин, Дмитрий Кондратьев, Виталий Курышев, Владимир Леднев.

Правление: Владимир Комаров (председатель), Наталья Берг, Наталья Матвеева.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru