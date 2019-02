Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1990 году на базе Тувинского республиканского управления Жилсоцбанка СССР как ТОО «Тувинский коммерческий банк социального развития «Тывасоцбанк». Основной целью создания банка стала поддержка социальных и экономических проектов на территории Республики Тыва. В 1998 году кредитная организация изменила свою организационно-правовую форму на общество с ограниченной ответственностью, а уже в 2002 году финансовое учреждение получило новое наименование и организационно-правовую форму ─ ООО «Народный банк Республики Тыва». В апреле 2016 года наименование банка было изменено на АО «Народный банк Тувы». С декабря 2005 года банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

Длительное время банк был совместным проектом правительства Республики Тыва и Сергея Пугачева — экс-сенатора от Республики Тыва, бизнесмена и владельца Международного Промышленного Банка (МПБ). Сергею Пугачеву принадлежал в банке контрольный пакет акций (фактически банк являлся «дочкой» МПБ). После громкого банкротства Международного Промышленного Банка (октябрь 2010 года, см. «Книгу Памяти») контрольный пакет акций (53%) перешел под управление Агентства по страхованию вкладов, а затем в ноябре 2011 года был продан на торгах гендиректору и владельцу петербургской управляющей компании «Объединенные резервные фонды» Олегу Юминову.

На текущий момент акционерами и бенефициарами банка являются Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва (80,70%), Аяс Хунай-оол (7,64%), Виталий Левин (5,05%) и Гульнара Баатаева (4,85%).

Головной офис банка расположен в городе Кызыле Республики Тыва. Банк также представлен операционным офисом в Новосибирске и кредитно-кассовым офисом в Москве. Среднесписочная численность персонала банка на 1 июля 2018 года составляла 74 человека. Банк располагает тремя собственными банкоматами, установленными в Кызыле.

Частным лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредитование (потребительское, ипотечное, автокредитование), вклады в рублях и иностранной валюте, денежные переводы без открытия счета (Contact и «Золотая Корона»), банковские карты (MasterCard и «Мир»), прием платежей.

Юридическим лицам доступно расчетно-кассовое обслуживание, кредитование (в том числе малого бизнеса под обеспечение фонда поддержки МСП), размещение средств на депозиты, удаленное банковское обслуживание, дистанционное обслуживание.

В числе клиентов банка ООО «Аварийно-ремонтная служба», ООО «Артель старателей Тыва», ООО «Восход», ООО «Сельстрой», ООО «Сибпродукт», ООО «Технологии автономных систем», АО «Тываэнергосбыт» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 41,7% (или 251,5 млн рублей), составив 855 млн рублей на 01.10.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком собственных средств, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 13,3% до 8,2%, при этом их номинальный объем сократился на 10,4 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 27,1% до 8,1%, при этом их номинальный объем сократился на 94,4 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.10.2018 составил 687,6 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 104,1% (или 350,7 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 80,4% и 19,6% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 63,85% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью основных средств и нематериальяных активов, которая на отчетную дату формирует 74,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.10.2018 составляют 23% и 77% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 34,4% до 14,3%, при этом их номинальный объем сократился на 85,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 9,7% до 8,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 15,6 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 13,8% до 1,8%, при этом их номинальный объем сократился на 68,1 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 40,8% до 74,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 393 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 122,6 млн рублей. С начала года его объем сократился на 85,3 млн рублей (или 41%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 73,4%. В структуре корпоративного кредитного портфеля на октябрь 2018 года преобладали ссуды компаниям, представляющим отрасли сельского хозяйства (44,3%), строительства (22,2%) и оптовой и розничной торговли (13,4%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 90,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 7,9% до 17%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 21,5%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 209,3 млн рублей (170,7% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.10.2018 составляет 74 млн рублей, из которых 70,5 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 326 тыс. рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 20,5 млн рублей. По итогам трех кварталов 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 59,7 млн рублей.

Совет директоров: Александр Брокерт (председатель), Иван Ултургашев, Юрий Килижеков, Виталий Левин, Алися Аглямутдинова.

Правление: Денис Воротников (председатель), Чойганай Лопсан, Мара Сат (главный бухгалтер), Светлана Туляева.

