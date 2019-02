Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1946 году как Сталинское Отделение Госбанка города Молотов, а в 1953 году переименован в Свердловское отделение Госбанка города Перми. В ноябре 1990 года по решению собрания пайщиков был учрежден в форме коммерческого банка паевой банк Промышленный коммерческий банк Свердловского района города Перми. Через два года было принято решение о преобразовании его в акционерный коммерческий «Перминвестбанк». Учредителями выступили крупные промышленные предприятия Перми, такие как Пермское агрегатное производственное объединение им. Калинина, Пермская научно-производственная приборостроительная компания, Пермский машиностроительный завод им. Октябрьской Революции, Пермское производственное объединение «Моторостроитель» им. Я. М. Свердлова, «Хлебокомбинат-2», Пермский хладокомбинат «Созвездие». В декабре 1994 года организационно-правовая форма была изменена на акционерное общество открытого типа (АООТ), а в мае 1996 года форма приведена в соответствие с действующим законодательством и определена как открытое акционерное общество (ОАО).

В декабре 2004 года банк вошел в состав пермской инвестгруппы «Витус» (специализируется на коммерческой недвижимости и операциях на фондовом рынке), что повлекло за собой целый ряд существенных преобразований в деятельности финучреждения. Прежде всего изменения коснулись его кадрового состава, обновления продуктового ряда и повышения уровня капитализации.

В 2009 году группа акционеров во главе с Эдуардом Хайруллиным выкупила банк у инвестиционной группы «Витус». Контрольный пакет акций перешел к новым акционерам — физическим лицам: Федору Переверзеву, Дмитрию Пищальникову, Эдуарду Хайруллину, Александру Данилову и Андрею Фоминых. В декабре 2012 года контрольный пакет акций банка был продан трем физическим лицам из Москвы, которые, по данным СМИ, приобрели его в интересах управляющей компании «Магнат» (переговоры с ней шли во второй половине 2012 года). УК «Магнат» — непубличная группа предприятий, специализирующаяся на девелопменте, торговле, а также переработке мусора, имеет земельные активы в Волгоградской области и Подмосковье.

С августа 2013 года кредитная организация носит действующее наименование. С марта 2015 года функционирует как публичное акционерное общество (ПАО). С ноября 2004 года банк является участником системы страхования вкладов физических лиц.

В марте 2016 года Банк России привлекал руководителя кредитной организации к административной ответственности по первой и второй частям статьи 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях. В качестве меры наказания по первой части регулятор избрал предупреждение, по второй — административный штраф.

На текущий момент основными бенефициарами банка, согласно раскрываемой информации, выступают Андрей Харитонов (19,20%), председатель наблюдательного совета Максим Сорокин, член наблюдательного совета Дмитрий Смиренов и Геннадий Гольдин (по 18,64%), Ирина Иванова (8,08%), Рипсиме Демирчан (7,86%), Юлия Зарянкина (7,64%) и миноритарии (1,30%). Стоит отметить, что номинальным держателем акций является ООО «ИК «Витус».

Помимо головного подразделения в Перми, банк представлен двумя дополнительными и одним операционным офисами, расположенными в Пермском крае, а также одним кредитно-кассовым офисом в Москве. Собственная сеть банкоматов насчитывает четыре устройства (три в Перми и одно в Москве). Кроме того, банк располагает 16 терминалами. Списочная численность персонала на 1 октября 2018 года — 126 человек (на начало 2018 года — 131 человек).

Юридическим лицам банк предлагает широкий спектр различных видов кредитования, размещение средств (депозиты, векселя), расчетно-кассовое обслуживание, услуги торгового и интернет-эквайринга, операции с иностранной валютой, банковские гарантии, сейфовые ячейки, лизинг, факторинг, систему обслуживания «Банк — Клиент», банковские карты (MasterCard), зарплатные проекты.

Физическим лицам доступны РКО и дистанционное обслуживание, вклады, кредитование (целевые и нецелевые, ипотечные, для пенсионеров, кредитные карты), валютно-обменные операции, денежные переводы («Золотая Корона»), индивидуальное банковские сейфы, банковские карты (MasterCard).

Среди основных заемщиков банка торговые, финансовые и строительные компании, ключевыми клиентами же, помимо физических лиц, являются предприятия сферы услуг, строительные и финансовые организации, в числе которых в различные периоды были замечены ОАО «Краснокамский завод металлических сеток», группа компаний «Орион-Строй», несколько саморегулируемых строительных организаций (НП «СРО «Отчий дом «Сварог», НП «СРО «Солидарность», НП «СРО «Межрегионэнерго»).

Партнерами банка выступают компании по поддержке предпринимателей (Пермская торгово-промышленная палата, АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края», АO «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края»), страховые компании (Филиал ООО «Росгосстрах» в Пермском крае, Филиал ОАО «Военно-страховая компания» в городе Перми, САО «Энергогарант», ООО «Страховая фирма «Адонис»), а также ЗАО «Пермский центр оценки», ООО «Независимая консалтинговая компания», ООО «Региональный центр оценки, проектирования и экспертиз «Эксперт» и другие организации.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 8,7% (или 135,4 млн рублей), составив 1,4 млрд рублей на 01.10.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 49,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 46,8% до 49,6%, при этом их номинальный объем сократился на 23,7 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 24,7% до 22,4%, при этом их номинальный объем сократился на 64,6 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.10.2018 составил 301,1 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 8,4% (или 27,5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 21,2% и 78,8% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 40 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 17,7% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 59,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.10.2018 составляют 68,6% и 31,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 52,1% до 59,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 32,1 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 5,6% до 4%, при этом их номинальный объем сократился на 30,9 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 17,2% до 6,2%, при этом их номинальный объем сократился на 179,9 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 3,4% до 6,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 41,6 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 18,9% до 19,8%, при этом их номинальный объем сократился на 12 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 2,8% до 4%, при этом их номинальный объем увеличился на 13,7 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 840,8 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 32,1 млн рублей (или 4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 81,4%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 65,3%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 11,8% до 6,9%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 12,5%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 936,6 млн рублей (111,4% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.10.2018 составляет 87,9 млн рублей, из которых 85 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 188,2 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 16,8 млн рублей. По итогам трех кварталов 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 15,1 млн рублей.

Наблюдательный совет: Максим Сорокин (председатель), Виталий Измалков, Петр Симонов, Дмитрий Смиренов, Станислав Колунов.

Правление: Александр Воронцов (председатель), Сергей Мальгинов, Елена Гуреева (главный бухгалтер), Елена Ардашева.

