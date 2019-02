Справка Banki.ru

Коммерческий банк «Омский» был образован в конце 1990 года на паевой основе на базе Центрального отделения Жилсоцбанка СССР. Учредителями выступили десять юридических лиц. В 1994 году банк получил новое наименование и организационно-правовую форму — ОАО «Омский акционерный коммерческий ипотечный банк «Омск-Банк». В декабре 2010 года кредитная организация снова сменила наименование — на ОАО «Плюс Банк». В сентябре 2015 года организационно-правовая форма была изменена на ПАО. В октябре 2004 года банк стал участником системы страхования вкладов. В I квартале 2017 года произошло увеличение уставного капитала на 297,345 млн рублей, в результате размер уставного капитала составляет 748,203 млн рублей.

Количественные и структурные изменения в составе акционеров банка происходили регулярно. В 2005 году ключевыми владельцами акций банка стали структуры казахстанского банка «ТуранАлем». До февраля 2010 года структура акционеров выглядела следующим образом: АМТ Банк, ООО «Рикас Финанс» — по 19,99%, ООО «ТуранАлем Капитал» — 19,92%, ООО «ДельтаТорг» — 18,98%, ООО «Проектно-строительная компания «АМК-Инвест» — 9,99%.

До недавнего времени основными акционерами выступали члены совета директоров Алексей Парфенов (19,28%) и Мавлит Ахтямов (15,94%), компании из ОАЭ Linex Global FZE (14,68%, бенефициаром значится гражданин Сирии Аззам Ахмад Фаделаллах) и Harborlite Invest Limited (16%, бенефициар — гражданка РФ Елена Гиматилина), а также казахстанский Цеснабанк (19,97%).

Позднее Цеснабанк увеличил свою долю до 98,95%, а впоследствии — до 100% в соответствии с заявленным весной 2015 года планом.

На текущий момент владельцами Плюс Банка через АО «Цеснабанк» являются Адильбек Джаксыбеков (совместно с родственниками — 52,25%), Чингиз Уандыков (8,88%), Арман Батпен (7,34%), Николай и Илья Мещеряковы (отец и сын, совместно — 6,15%), Ержан Толеубеков (5,42%), Нуржан Тургумбаев (3,73%), правительство Республики Казахстан (4,88%); 11,29% акций находятся в публичном обращении, 0,06% приходится на миноритариев.

До недавнего времени головной офис кредитной организации располагался в Омске, однако 28 июля 2014 года банк «переехал» в Москву. Помимо головного офиса сеть подразделений включает в себя два филиала (в Тюмени и Омске), 13 дополнительных офисов, три кредитно-кассовых и четыре операционных офиса. Собственная сеть банкоматов насчитывает около 70 устройств. Также банк является участником объединенной банкоматной сети Atlas, позволяющей держателям банковских карт снимать наличные денежные средства на льготных условиях. На текущий момент сеть насчитывает более 10 тыс. банкоматов по всей территории РФ. Средняя численность персонала в I квартале 2018 года составляла 826 человек.

Частным лицам доступно РКО, инвестиционное страхование, операции с ценными бумагами, валютные операции, кредитование (ипотека, авто- и потребительские кредиты), линейка вкладов, индивидуальные аренда банковских ячеек, банковские карты (Visa, «Мир»), денежные переводы через платежные системы Contact, Western Union, UNIStream и «Золотая Корона». Всего банк обслуживает около 8 тыс. корпоративных клиентов и более 200 тыс. физических лиц.

Корпоративным клиентам предлагаются РКО, кредитование, торговое финансирование, депозиты, зарплатные проекты, корпоративные банковские карты, банковские гарантии, валютные операции, операции с ценными бумагами, инкассация, аренда банковских сейфов и др. В числе клиентов банка ЗАО «ПИИ «Алтайводпроект», ЗАО «Логопринт Холдинг», ЗАО «Медсервис-Регион», ЗАО «Мирком», АО «МСО «Вурнарская», АО «Невафильм», АО «Серпуховская Нефтебаза», ОАО «Сибхлеб», АО «Современные Технологии», ЗАО «СФК «Аргус» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 2,7% (или 888,5 млн рублей), составив 31,9 млрд рублей на 01.05.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 54,4% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах не изменилась (54,4%), при этом их номинальный объем сократился на 487,9 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 5,3% до 4,2%, при этом их номинальный объем сократился на 397,5 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 23,5% до 24,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 118,5 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.05.2018 составил 3,8 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 3,3% (или 121 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 12% и 88% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 620 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 13,73% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 60,4% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.05.2018 составляют 83,4% и 16,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 64% до 60,4%, при этом их номинальный объем сократился на 1,7 млрд рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в портфель ценных бумаг минимальна (менее 1%);

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 22,3% до 22,6%, при этом их номинальный объем сократился на 104,3 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 3,1% до 5,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 608,8 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 3,3% до 3,4%, при этом их номинальный объем сократился на 4,8 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 7,2% до 8,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 240,8 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 19,3 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 1,7 млрд рублей (или 8,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 91,7%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 97,3%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 7,2% до 9,6%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 17,5%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 25 млрд рублей (129,7% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.05.2018 составляет 7,2 млрд рублей. Объем привлеченных средств на 01.05.2018 составляет 7,8 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 28 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 363,4 млн рублей. По итогам четырех месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 288,4 млн рублей.

Совет директоров: Ержан Таджияков (председатель), Чингиз Уандыков, Ержан Толеубеков, Жамила Батырбекова, Сауле Шаймерденова, Олег Полуэктов, Галина Петренко.

Правление: Олег Полуэктов (председатель), Галимжан Абдрасилов, Ольга Винокурова (главный бухгалтер).

