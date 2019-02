Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1994 году как ЗАО «Морской Торгово-Промышленный Банк». В 1996 году правительство Ленинградской области вошло в состав акционеров банка, и губернатор Александр Беляков был назначен председателем наблюдательного совета. В 2009 году банк изменил наименование на ОАО «Прайм Финанс», а Михаил Табунов стал его основным владельцем и руководителем. В августе 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО. С января 2005 года банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

Бенефициарами кредитной организации выступают Михаил Табунов (95,05%), Леонид Варшавский (4,41%) и акционеры-миноритарии (0,55%).

Михаил Табунов до 2009 года выступал миноритарным владельцем (18,97%) и председателем правления ЗАО «Морской Торгово-Промышленный Банк», владельцем компании по вывозу и переработке отходов ЗАО «Октам». На текущий момент выступает совладельцем лизинговой компании АО «Прайм Лизинг»

Сеть банка представлена головным офисом, расположенным в Санкт-Петербурге, двумя дополнительными офисами и филиалом в Москве. Помимо собственной сети банкоматов, насчитывающей 20 устройств, банк привлекает партнерскую сеть устройств банков ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Мособлбанк», АО «СМП Банк», ПАО «Межтопэнергобанк», ПАО «Невский банк», АО «ТГБ», АО «АКБ «Трансстрройбанк», АО «Эксперт Банк» и ООО «КБ «Агросоюз». Списочная численность персонала на 1 января 2018 года составляла 96 человек.

Частным лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредитование (потребительское, автокредитование и кредитные карты), валютно-обменные операции, банковские карты систем Visa и MasterCard, линейку вкладов.

Юридическим лицам доступны РКО, кредитование (в том числе субъектов малого предпринимательства), корпоративные карты, лизинг, банковские гарантии, депозиты, инкассация, операции с иностранной валютой, «Банк-Клиент», интернет-банкинг и пр. производство строительных материалов Nordside, независимую медицинскую лабораторию «Инвитро», торговый дом «Реалъ», группу компаний «Пулковский», ООО «Всеволожский завод алюминиевых сплавов», группу компаний «Сатурн», ООО «СЗА «Прессинформ».

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 4,9% (или 98,8 млн рублей), составив 1,9 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 36% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 33,6% до 36%, при этом их номинальный объем увеличился на 12,2 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 32,8% до 31,2%, при этом их номинальный объем сократился на 61,4 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 433,7 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,5% (или 2,1 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 22,7% и 77,3% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 22,34% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 61,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 62% и 38% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 60,2% до 61,3%, при этом их номинальный объем сократился на 38,5 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в портфель ценных бумаг минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в виде межбанковских кредитов минимальна (менее 1%);

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 20,8% до 24,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 44 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 10,3% до 10,7%, при этом их номинальный объем сократился на 2,8 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 2,7% до 3,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 4,3 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,2 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 38,5 млн рублей (или 3,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 79,8%. Согласно отчетности банка по РСБУ за 2017 год, основная часть кредитов приходится на отрасли производства и машиностроения (30,7%), торговли (27,4%) и строительства (20,7%). В розничном портфеле преобладают потребительские кредиты. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 64,4%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 4,5% до 4,9%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 11,5%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,2 млрд рублей (105,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 5,8 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 4,7 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 49,1 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 4,3 млн рублей.

Совет директоров: Владислав Трофимов (председатель), Евгений Андриенко, Леонид Варшавский, Евгений Тунайтис, Ирина Чеснокова.

Правление: Евгений Андриенко (председатель), Игорь Бабанов, Виктория Барсукова (главный бухгалтер).

