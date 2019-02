Справка Banki.ru

Банк учрежден в марте 1994 года во Владивостоке в рамках концепции развития системы социальных банков Российской Федерации, принятой Пенсионным фондом РФ. Целью создания банка являлось оказание различных финансовых услуг ПФ РФ Приморского края и других дальневосточных регионов России. Отделение ПФ по Приморскому краю долгое время входило в состав основных акционеров кредитной организации. В феврале 2005 года банк вошел в систему страхования вкладов физических лиц. В начале августа 2015 года организационно-правовая форма была изменена на публичное акционерное общество.

Основными бенефициарами на текущий момент являются председатель правления, член совета директоров Дмитрий Яровой (54,86%) и его сын Александр Яровой (32,49%), а также Европейский банк реконструкции и развития (12,5%), вошедший в капитал Примсоцбанка в мае 2007 года. На акционеров-миноритариев приходится 0,15% акций общества. Отметим, что Дмитрий и Александр Яровые являются также основными владельцами ПАО Банк «Левобережный» (г. Новосибирск).

Головной офис кредитного учреждения находится во Владивостоке. Сеть продаж включает в себя шесть филиалов, расположенных в Москве, Омске, Иркутске, Санкт-Петербурге, Челябинске и Екатеринбурге, а также 41 дополнительный офис и семь операционных офисов (сеть представлена в 24 населенных пунктах страны). Сеть банкоматов насчитывает около 150 устройств. Численность персонала на 1 января 2018 года составляла 1 838 человек (по данным отчетности МСФО за 2017 год).

Бизнес банка носит универсальный характер. Примсоцбанк обслуживает и кредитует большое количество предприятий и физических лиц. Всего на обслуживании находятся около 20 тыс. юридических лиц и более 180 тыс. частных клиентов.

В числе услуг для корпоративных клиентов значатся кредитование (включая специальные продукты для малого и среднего бизнеса, инвестиционные кредиты, лизинг), РКО, корпоративные банковские карты («Золотая Корона», Visa Business, Union Pay), зарплатные проекты, обслуживание внешнеэкономической деятельности, срочные депозиты, документарные операции, дистанционное обслуживание, банковские гарантии, платежи в юанях (конкурентное преимущество), брокерские услуги и др.

Физическим лицам предлагаются РКО, кредитование (ипотечное, автокредитование, потребительское кредитование, кредитные карты), банковские карты (MasterCard, Visa, «Мир», Union Pay), денежные переводы («Золотая Корона», Western Union, Contact), линейка вкладов, сейфовые ячейки, мобильный банк и интернет-банк, валютообменные операции и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 1,3% (или 727,6 млн рублей), составив 54,5 млрд рублей на 01.04.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей высоколиквидных активов и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 53,9% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 52% до 53,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 616,2 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 25,9% до 22,2%, при этом их номинальный объем сократился на 2,2 млрд рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах сократилась c 3,3% до 2,7%, при этом их номинальный объем сократился на 1 млрд рублей;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.04.2018 составил 6,8 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 2% (или 132 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 12,5% и 87,5% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 12,78% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 64,9% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.04.2018 составляют 90,4% и 9,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 64,6% до 64,9%, при этом их номинальный объем сократился на 297,3 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 12,3% до 14,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 1 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 9,7% до 11,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 723,8 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 10,3% до 6,5%, при этом их номинальный объем сократился на 2,1 млрд рублей;

• доля прочих активов не изменилась (1,3%), при этом их номинальный объем сократился на 28,3 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 35,4 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 297,3 млн рублей (или 0,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 59,7%. Согласно данным промежуточной отчетности по РСБУ за I квартал 2018 года, основной объем корпоративных ссуд приходится на следующие отрасли экономики: оптовая и розничная торговля (37,7%), транспорт, логистика, коммуникация, связь (7,7%), пищевая промышленность, сельское хозяйство (7,7%), лесоводство, деревообработка (6,5%), операции с недвижимостью (6,1%), инвестиционно-финансовая деятельность (5,2%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 79,9%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 3,3% до 3,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 6,8%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 31,9 млрд рублей (90,1% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.04.2018 составляет 6,1 млрд рублей, из которых 3,8 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.04.2018 составляет 1,5 млрд рублей, из которых 174,5 млн рублей приходится на кредиты, полученные от ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 13,8 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 1,6 млрд рублей. По итогам трех месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 364,6 млн рублей.

Совет директоров: Михаил Робканов (председатель), Виктор Дорошенко, Павел Назаров, Вячеслав Перцев, Томас Бретшнейдер, Николай Сорокин, Александр Яровой, Дмитрий Яровой.

Правление: Дмитрий Яровой (председатель), Сергей Бабичев, Сергей Маринин, Владимир Потапов, Гурген Саакян, Александр Яровой, Людмила Баринова (главный бухгалтер).

