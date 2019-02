Справка Banki.ru

Кредитная организация была зарегистрирована Государственным Банком РСФСР в ноябре 1990 года в городе Прохладном Кабардино-Балкарии как Коммерческий Банк «Прохладный» (товарищество с ограниченном ответственностью). В январе 1999 года банк сменил форму собственности на ООО. С октября 2004 года является участником системы страхования вкладов.

Конечным владельцем банка на сегодняшний день выступает бывший депутат парламента Кабардино-Балкарской Республики Хасан Дешев (99,9%).

Основным бизнесом владельца за период с 2003 года по 2011 год были заводы по производству алкоголя ООО «Прохладненский ликеро-водочный завод» (ликвидирован в 2006 году) и скандально известный завод ООО «Каскад», которому по решению суда в ноябре 2011 года было вменено перечислить в бюджет 9 млрд рублей за неуплату налогов. На сегодняшний день ООО «Каскад» ликвидировано.

В настоящее время Хасан Дешев является председателем совета директоров и владельцем ОАО «Прохладное»* — бывшего государственного аграрного предприятия военного сектора, в настоящий момент занимающегося развитием агропромышленности в регионе. До 2016 года в составе акционеров компании фигурировала Республиканская база снабжения ОАО «Прохладненская»**, контролируемая Заретой Дешевой с долей в 40,01%, ее дочерью Аридой Дешевой и сыном Асланом Дешевым, которым принадлежит по 30% акций.

Головной офис банка расположен в городе Прохладном Кабардино-Балкарской Республики, единственный дополнительный офис — в Нальчике. Списочная численность персонала на 1 января 2018 года — 71 человек (годом ранее — 68 человек). Банк располагает четырьмя собственными банкоматами.

Корпоративным клиентам банк предлагает РКО в рублях и валюте, конверсионные операции, кредитование малого и среднего бизнеса, дистанционное управление счетом (интернет-банкинг), зарплатные карты, валютный контроль, расчеты при помощи аккредитивов и размещение временно свободных средств на депозиты. Частным клиентам предлагается линейка вкладов, потребительские кредиты, пластиковые карты (MasterCard).

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 4,1% (или 46,8 млн рублей), составив 1,2 млрд рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 52,7% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 51,7% до 52,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 36,1 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 4,3% до 4,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 4,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 399,5 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,6% (или 2,2 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 33,5% и 66,5% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 33,85% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 78,2% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 84,2% и 15,8% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 80,8% до 78,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 7,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 0,1% до 6%, при этом их номинальный объем увеличился на 70 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 14,3% до 11,2%, при этом их номинальный объем сократился на 30,6 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 4,3% до 4,1%, при этом их номинальный объем сократился на 183 тыс. рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 932,2 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 7,7 млн рублей (или 0,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 92,9%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 71,5%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 0,6% до 0,5%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 9,5%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,1 млрд рублей (119,6% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 71,7 млн рублей, из которых 50 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 175 тыс. рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 31,4 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 2,2 млн рублей.

Согласно данным пояснительной информации к отчетности банка на 2017 год, основными заемщиками банка являются торговые, сельскохозяйственные предприятия и обрабатывающие производства, ведущие свою деятельность преимущественно на территории Кабардино-Балкарии.

Наблюдательный совет: Суаед Макоев (председатель), Хасан Дешев, Светлана Тихонькова.

Правление: Мурат Тутуков (председатель), Дмитрий Рудаков, Светлана Степанищева.

* Основными направлениями деятельности ОАО «Прохладное» в настоящее время являются животноводство, растениеводство и овощеводство. Предприятие было учреждено в октябре 1959 года Министерством обороны СССР как хозяйство, снабжающее различными продуктами питания воинские части Северо-Кавказского военного округа, и до апреля 2009 года существовало в форме федерального государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия. В 2009 году было приватизировано путем преобразования в ОАО. Площадь земельных участков, находящихся в настоящее время на праве собственности предприятия, — 6 338 гектаров, из них пашни — 5 761 гектаров.

По данным на 28 июня 2017 года, 99,999% акций предприятия принадлежало Хасану Дешеву.

Объем активов ОАО «Прохладное» по итогам 2016 года составлял 4,02 млрд рублей, выручка от продаж за указанный год — 346,6 млн рублей, убыток после налогообложения — 8,75 млн рублей.

** ОАО «РБС «Прохладненская» было основано в 1946 году как государственная база по хранению госрезерва и перераспределению материальных ресурсов. На данный момент является одним из крупнейших в регионе поставщиков дорожно-строительной, коммунальной, сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней, а также строительных материалов. Территория бизнеса распространяется на Кабардино-Балкарию, Ставропольский край, Северную Осетию — Аланию, Ингушетию и Чеченскую Республику.

В настоящее время владельцами РБС «Прохладненская» являются Зарета Дешева (40,01%), ее дочь Арида Дешева и сын Аслан Дешев (по 30% акций). Также ОАО «Прохладненская» является единственным участником ООО «Банк «Майский».

