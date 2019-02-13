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Банк учрежден в 1995 году по инициативе организации «Московский междугородный и международный телефон». Первыми участниками банка стали АОЗТ «Техносерв А/С», АООТ «Московский междугородный и международный телефон» (по 35% в уставном капитале) и ТОО «Синглетон» (30%). В июле 2001 года банк преобразован в закрытое акционерное общество, в августе 2007 года — в открытое акционерное общество. В течение 2010 года к головной кредитной организации были присоединены региональные дочерние банки — «Нижний Новгород», Волгопромбанк, а также Ярсоцбанк. В октябре 2004 года Промсвязьбанк стал участником системы страхования вкладов.

Основными владельцами Промсвязьбанка до недавнего времени являлись братья Алексей и Дмитрий Ананьевы*, контролировавшие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступали также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечный бенефициар — Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%). «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» появился в составе акционеров банка в августе 2016 года. В феврале 2017 года из состава акционеров вышел экс-сенатор Виктор Пичугов, владевший пакетом акций в 10%; вместо него в капитал банка (в рамках РЕПО) вошло ПАО «МКБ».

Отметим, что с декабря 2006 года по июнь 2012 года в состав акционеров Промсвязьбанка с долей в 14,369% акций входил немецкий Commerzbank AG (через дочерний Commerzbank Auslandsbanken Holding AG).

Напомним, что ОАО «Благосостояние ОПС», негосударственный пенсионный фонд (контролируется структурами Бориса Минца), приобрел 10% акций Промсвязьбанка в мае 2015 года. В конце апреля фонд купил акции банка на Московской бирже, цена приобретения составила 6,9 млрд рублей. На тот момент многие участники рынка отмечали нерыночный характер данной сделки, поскольку банк был приобретен с коэффициентом к капиталу выше, чем у Сбербанка и ряда других торгуемых банков. В мае 2015 года группа негосударственных пенсионных фондов — НПФ «Европейский пенсионный фонд», НПФ «Доверие» и НПФ «Регионфонд», контролируемые банковской группой БИН Микаила Шишханова, — приобрела еще 10% акций Промсвязьбанка; цена приобретения также составила 6,9 млрд рублей. Акции были приобретены на Московской фондовой бирже.

В целом 2015 год стал для банка ярким и активным. С весны 2015 года братья Ананьевы начали активно скупать акции банка «Возрождение». В результате структурам «Промсвязькапитала» за полтора месяца удалось выкупить долю фондов, подконтрольных BNP Paribas (5,5% акций), договориться с JP Morgan (9,88%) и Tamur Holdings (4,3%), подконтрольной Владимиру Когану. Позже в августе 24,6% акций им продали второй по величине акционер Отар Маргания и брат Татьяны Орловой Николай Орлов (владел 6,6%). В ноябре 2015 года «Промсвязькапитал» сообщил о получении разрешения со стороны Центробанка на покупку более 70% обыкновенных акций «Возрождения». Покупка банка «Возрождение» обошлась владельцам Промсвязьбанка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым в сумму, превышающую 200 млн долларов США. По состоянию на 5 октября 2017 года структуры «Промсвязькапитала» контролировали 55,25% акций банка Возрождение.

С июля 2015 года по итогам конкурсного отбора, проведенного АСВ, Промсвязьбанк был выбран инвестором для санации Автовазбанка (ПАО «АВБ»).

В начале ноября 2015 года была закрыта сделка по приобретению Промсвязьбанком Первобанка, в результате которой 86,54% акций кредитной организации перешло под контроль Промсвязьбанка, а бывшие владельцы Первобанка Леонид Михельсон и Леонид Симановский вошли в состав акционеров Промсвязьбанка с долями в 2,57% и 0,71% соответственно.

В декабре 2017 года Банк России ввел в Промсвязьбанке временную администрацию, возложив ее функции на ООО «УК Фонд консолидации банковского сектора». В начале 2018 года уставный капитал банка был уменьшен до одного рубля. В середине января 2018 года Минфин официально объявил о создании опорного банка для обслуживания гособоронзаказа на базе санируемого Промсвязьбанка. Чуть позже министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что на баланс Промсвязьбанка может быть передано до 1 трлн рублей кредитов, выданных оборонно-промышленным предприятиям, в рамках передачи банку активов, связанных с компаниями, попавшими в санкционный список США. В марте 2018 года президент РФ подписал закон о схеме передачи Промсвязьбанка Росимуществу. Документ предоставил правительству право принять в казну акции Промсвязьбанка от АСВ за счет уменьшения имущественного взноса РФ в агентстве на сумму до 150 млрд рублей. Предполагалось, что АСВ выкупит акции Промсвязьбанка на эту сумму за счет облигаций федерального займа, предоставленных ранее в рамках программы докапитализации. В конце марта АСВ выкупило допэмиссию акций Промсвязьбанка, докапитализировав его на 113,4 млрд рублей и став таким образом владельцем 99,99% акций банка. В апреле 2018 года Банк России стал владельцем 99,9% обыкновенных акций Автовазбанка, санацией которого занимался Промсвязьбанк. С 6 сентября 2018 года было прекращено исполнение УК ФКБС функций временной администрации по управлению банком.

Сеть обслуживания Промсвязьбанка по состоянию на февраль 2018 года насчитывала 310 точек продаж, включая семь филиалов в регионах России, а также филиал на Кипре и представительство в Китае. Банк обслуживает 10,4 тыс. крупных корпоративных клиентов, 216 тыс. клиентов из малого и среднего бизнеса, 2,5 млн розничных клиентов. Для удобства пользователей «пластика» установлено более 9,2 тыс. банкоматов и более 200 терминалов самообслуживания по всей России. Продукты и услуги банка представлены в подавляющем большинстве регионов, охватывающих порядка 88% населения России. Кроме того, владельцам карт Промсвязьбанка доступно льготное снятие наличных в объединенной сети банков-партнеров (более 10 тыс. банкоматов по всей России).

В настоящее время продукты и услуги банка для корпораций и бизнеса включают в себя кредитование, депозиты, валютный контроль, структурирование и финансирование внешнеторговых контрактов, выдачу аккредитивов, управление ликвидностью, инвестиционное обслуживание, зарплатные проекты, корпоративные и таможенные карты, торговый и интернет-эквайринг, РКО, факторинг, банковские гарантии, кредитные продукты Корпорации МСП. Частным лицам доступны вклады, кредиты (в том числе потребительские, ипотека, кредитные карты), банковские карты (MasterCard и «Мир»), счета и переводы (в том числе по системам Western Union и UNIStream), инвестиционные услуги, страхование, аренда ячеек и др.

С начала 2018 года нетто-активы кредитной организации увеличились на 11,2%, составив на начало мая 1,4 трлн рублей. В пассивах прирост был обеспечен главным образом увеличением остатков на банковских счетах лоро, в меньшей степени — увеличением собственного капитала и притоком вкладов физлиц. В активах наблюдалось существенное увеличение объема выданных МБК (в том числе в виде депозитов в ЦБ), портфель которых вырос почти в шесть раз. При этом банк использовал не только привлеченное фондирование, но и ликвидность, полученную от реализации портфеля ценных бумаг (-20%).

На начало мая 2018 года пассивы на 27,0% представлены вкладами физлиц, 21,3% составляют привлеченные МБК, 13,5% — средства предприятий и организаций, 2,6% — выпущенные банком облигации и векселя. Обороты по счетам клиентов с начала 2018 года составляли порядка 1 трлн рублей ежемесячно. Согласно отчетности банка по МСФО за 2017 год, уровень концентрации рисков на крупных клиентах невысокий: по состоянию на 31 декабря 2017 совокупная сумма остатков по текущим счетам и депозитам 20 крупнейших клиентов составляла 13% от совокупного объема клиентских обязательств (годом ранее — 19%). Собственный капитал, рассчитанный по методике Банка России, составлял на 1 мая 2018 года отрицательную величину (-60,2 млрд рублей).

В составе активов 47,4% приходится на кредитный портфель, 86% которого составляют кредиты, выданные юридическим лицам, остальное ─ «розница». Просрочка на отчетную дату показана на уровне 26,7%, согласно отчетности по РСБУ, растет в динамике (15,9% на начало 2018 года). Уровень резервирования с начала года вырос не столь значительно — с 35,7% до 38,4% от кредитного портфеля. Обеспечение кредитов залогом имущества низкое, составляет 56,2% от портфеля. Согласно отчетности банка по МСФО за 2017 год, в отраслевой структуре кредитного портфеля 21,9% формировал сегмент недвижимости, 10,3% приходилось на торговлю, 8,5% — финансы, 6,4% — сельское хозяйство, 6,1% — пищевая промышленность, 5,7% — лесная и деревообрабатывающая промышленность, 5,6% металлургия и другие сегменты. На 31 декабря 2017 года совокупная величина кредитов, выданных 20 крупнейшим заемщикам (или группам взаимосвязанных заемщиков), составляла 33% от кредитного портфеля (как и годом ранее).

Выданные МБК составляют на отчетную дату 23,5% от активов. Порядка 60% в их структуре выдано российским банкам на короткие сроки, оставшаяся часть — депозиты в ЦБ, и еще совсем небольшая доля — краткосрочные кредиты банкам-нерезидентам. На рынке МБК банк в последние годы работает в обе стороны, размещает и привлекает ликвидность как в сделках с коммерческими банками, так и с Банком России. Совокупные обороты по размещению за последний год составляли от 127 млрд до 1,1 трлн рублей, по привлечению — от 73 млрд до 727,1 млрд рублей. Кроме того, банк активно проводит операции и срочные сделки в иностранной валюте.

Портфель ценных бумаг занимает 11,2% в активах, с начала 2018 года объем вложений сократился на 20%. Портфель более чем на 60% представлен ОФЗ, по 20% занимали облигации российских корпоративных эмитентов и бумаги, переданные в РЕПО.

Доля высоколиквидных активов составляет чуть более 5%, средства представлены денежными средствами и остатками на корсчетах.

По итогам 2017 года чистая прибыль банка составила 10,5 млрд рублей (аналогичный показатель за 2016 год — 12,1 млрд рублей). За январь-апрель 2018 года банк получил убыток на сумму 47,5 млрд рублей (1,6 млрд рублей прибыли за аналогичный период прошлого года) в результате дополнительного формирования резервов по ссудам.

Правление: Петр Фрадков (председатель).

* Алексей и Дмитрий Ананьевы (1964 г. р. и 1969 г. р.) — основатели и экс-совладельцы Промсвязьбанка, православные меценаты. Помимо банковского бизнеса, в империю братьев Ананьевых входили системный интегратор «Техносерв», управляющая компания «Промсвязь», «ПромСвязьКапитал», инвестирующий в медиаактивы, «Промсвязьнедвижимость», Карачаровский механический завод и др.

Состояние бывшего члена Совета Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа (с сентября 2006 года по 2013 год) Дмитрия Ананьева и его старшего брата Алексея журнал Forbes оценивает в 700 млн долларов США, отводя им соответственно 149-е и 148-е места в списке «200 богатейших бизнесменов России — 2018».

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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