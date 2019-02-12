Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован в январе 1993 года Пенсионным Фондом РФ как опорный банк по обслуживанию пенсионных счетов в Белгороде и Белгородской области. В 1998 году состав акционеров банка пополнился, а председателем правления был назначен Кирилл Евдаков (сейчас один из бенефициаров кредитной организации). В 2004 году банк был переименован в «Русский Инвестиционный Клуб» и вступил в систему страхования вкладов, а в середине 2008 года получил название «1-й Процессинговый Банк», более точно отражающее специфику деятельности и направление развития — расчетное обслуживание платежных систем. В феврале 2011 года банку присвоили наименование, созвучное с ключевым обслуживаемым брендом, — «Киви Банк».

26 января 2017 года на сайте ЦБ была раскрыта информация о старте процедуры реорганизации Киви Банка в форме присоединения к нему небанковской кредитной организации «Рапида». Стоит отметить, что обе организации входят в группу Qiwi. Летом 2015 года QIWI приобрела 100% Contact и «Рапиды» у финансовой группы «Открытие» в обмен на 9,3% своих акций. НКО «Рапида» выступала оператором платежной системы Contact и оказывала услуги на платежном рынке также и под собственным брендом. 17 марта 2017 года Банк России зарегистрировал Киви Банк в качестве оператора платежной системы Contact в едином реестре платежных операторов. 27 апреля 2017 года АО «Киви Банк» завершило реорганизацию в форме присоединения к нему ООО «НКО «Рапида». С 28 апреля 2017 года НКО прекратила деятельность как юридическое лицо, все ее права и обязанности перешли к Киви Банку.

В октябре 2017 года группа Qiwi выкупила бренды и программное обеспечение Рокетбанка и «Точки» у банка «ФК Открытие», в котором в августе того же года была запущена процедура санации. На текущий момент Рокетбанк и «Точка» осуществляют свою деятельность под лицензией Киви Банка.

Конечными бенефициарами банка через АО «Киви» выступают Сергей Солонин (18,74%)под значительным влиянием и контролем которого находится организация, Борис Ким (1,94%), компания «БиЭнУай (Номиниз) Лимитед» (74,12%) компания «Мицуи энд Ко ЛТД» (2,73%), миноритарии (2,44%).

Qiwi входит в число крупнейших розничных электронных систем в РФ (порядка 180 тыс. точек обслуживания, свыше 750 тыс. транзакций в сутки). Приоритетное направление деятельности — предоставление расчетных сервисов электронным платежным системам и банкам (проведение розничных платежей по платежным терминалам). Кроме того, перечень услуг включает в себя осуществление денежных переводов, предоставление в аренду банковских сейфов, выпуск пластиковых карт системы Visa, в том числе в рамках зарплатных проектов, а также беспроцентной карты рассрочки «Совесть». Корпоративный кредитный портфель организации по данным промежуточной отчетности МСФО за первое полугодие 2018 года, представлен следующими отраслями экономики: сфера информационных технологий (31,1%), телекоммуникации (65,7%), разработка программного обеспечения (1,8%), операции с недвижимостью (0,3%).

Согласно данным промежуточной отчетности за первое полугодие 2018 года, помимо головного офиса в Москве, банк располагает двумя операционными и одним кредитно-кассовым офисами, а также развитой сетью платежных терминалов по РФ (как собственных, так и агентских). Общее количество — порядка 169 тыс. устройств (включая терминалы Qiwi и ОСМП). В Москве расположены два филиала банка — Рокетбанк и «Точка». Согласно данным годовой отчетности МСФО, за 2017 год, численность сотрудников организации на 01.01.2018—2730 человек (из них совместители — 327 человек).

Баланс по структуре соответствует скорее НКО и полностью отражает основную специализацию банка — проведение расчетов в интересах аффилированных платежных систем.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 72% (или 15,4 млрд рублей), составив 36,8 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации хорошо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 0,5% до 25,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 9,1 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 17,2% до 20,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,7 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 5,8 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 56,4% (или 2,1 млрд рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 15,7% и 84,3% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 19,89% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 58,4% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 79,5% и 20,5% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 10,5% до 15,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,6 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 8,4% до 5,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 146,3 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 31,8% до 58,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 14,7 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 43,8% до 16,1%, при этом их номинальный объем сократился на 3,5 млрд рублей;

• доля основных средств сократилась c 1,8% до 1,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 258,1 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 3,6% до 2,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 230,4 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 5,8 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 3,6 млрд рублей (или 158,3%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 89,8%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 99,5%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 5% до 7,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 10,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности.

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 21,5 млрд рублей, из которых 11,4 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 62 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 657,9 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 2,4 млрд рублей.

Совет директоров: Сергей Солонин (председатель), Борис Ким, Александр Караваев, Мария Панферова, Андрей Попков.

Правление: Мария Панферова (председатель), Евгения Чиликина, Людмила Хесина, Юлия Суворова.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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