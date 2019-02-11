Справка Banki.ru

Банк был учрежден в конце 2007 года в Москве под наименованием ООО «Банк БЦК-Москва» как дочерняя организация казахстанского АО «Банк ЦентрКредит». Лицензию на осуществление банковских операций российский банк получил в марте 2008 года, а на привлечение во вклады денежных средств физических лиц — в сентябре 2010 года (стал членом системы обязательного страхования вкладов физических лиц). В июне 2018 года официальное наименование банка было изменено на ООО «РАМ Банк».

100% акций кредитной организации до недавнего времени принадлежали казахстанскому банку АО «Банк ЦентрКредит». Крупнейшими бенефициарами последнего выступают корейский KB Kookmin Bank (29,98%), Международная Финансовая Корпорация (IFC) (12,59%), председатель совета директоров Бахытбек Байсеитов (31,91%), в числе миноритарных акционеров — комитет госимущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. В феврале 2016 года АО «Банк ЦентрКредит» продало 100% своей доли в ООО «Банк БЦК-Москва» частным российским инвесторам.

На текущий момент участниками РАМ Банка являются 11 физических лиц с долями по 9,09%: Андрей Грин, Роза Федорова, Руслан Эсенеев, Наталья Богоста, Ирина Верещага, Алексей Филиппенко, Ирина Сивоконь, Екатерина Поддуева, Людмила Владимирова, Наталья Ситдикова и Асылбек Тлеубаев,

Банк осуществляет свою деятельность через единственный офис, расположенный в Москве. Кредитная организация располагает одним собственным банкоматом (в центральном офисе), а также к услугам клиентов партнерская сеть АО «Русский Стандарт». Списочная численность персонала на 1 января 2018 года — 68 человек (75 годом ранее).

В числе услуг для корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей значатся РКО, кредитование, аккредитивы и банковские гарантии, факторинг, депозитные и вексельные программы, дистанционное обслуживание, зарплатные проекты, сопровождение ВЭД и др.

Физическим лицам предлагаются РКО, потребительские кредиты под залог недвижимости, обмен валюты, денежные переводы (CyberPlat, Western Union), банковские карты (Visa) и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 1,2% (или 35,4 млн рублей), составив 3 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 61,5% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 11,4% до 11,1%, при этом их номинальный объем сократился на 5,7 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 65,7% до 61,5%, при этом их номинальный объем сократился на 98,7 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 0% до 2,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 92,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 2,1 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 1,4% (или 28,7 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 69,5% и 30,5% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 57,76% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 84,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 86,4% и 13,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 78,9% до 84,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 203,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 4,8% до 1,6%, при этом их номинальный объем сократился на 95,2 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 6,8% до 4,9%, при этом их номинальный объем сократился на 54,1 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 6,3% до 6%, при этом их номинальный объем сократился на 9,4 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 3,1% до 2,8%, при этом их номинальный объем сократился на 9,2 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 2,5 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 203,2 млн рублей (или 8,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 100%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 96,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 3,3% до 2,1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 14%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 3 млрд рублей (118% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 46 млн рублей. Объем привлеченных средств на 01.11.2018 составляет 69,9 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 1,5 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 32,1 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 28,2 млн рублей.

Совет директоров: Денис Ширяев (председатель), Наталья Асанович, Ирина Верещага.

Правление: Наталья Асанович (председатель), Надежда Иванова, Ольга Макарова.





Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru