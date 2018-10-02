РФИ БАНК — банк для e-commerce, эксперт в платежах с 2000 года

17 лет РФИ БАНК создаёт индивидуальные решения для бизнеса и предоставляет полный комплекс финансовых услуг для электронной коммерции: от расчётного счёта до сервиса приёма платежей в интернет-, торговом и мобильном эквайринге.

Стратегическое направление деятельности Банка — развитие электронной и мобильной коммерции, транзакционного бизнеса и безрисковых комиссионных операций в России.

АО «РФИ БАНК» — эксперт в платёжных системах с 2000 года. Участник национальной платёжной системы «МИР», полноправный участник Международных платёжных систем MasterCard Europe S. A. и VISA International Service Association. Член ревизионной комиссии Ассоциации участников MasterCard России (с 2017 года).

РФИ БАНК первым совместил сразу 10 каналов онлайн-оплаты в единой платёжной форме и по одному договору: МИР, MasterCard, VISA, МТС, Мегафон, Теле2, Билайн, Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI.

Банк выступает техническим интегратором в проектах внедрения оплаты со счёта мобильного телефона. Расчётный банк по мобильной коммерции для основных российских мобильных операторов: Билайн, МТС, Теле2 и Мегафон.

Для клиентов по торговому эквайрингу Банк расширил возможности по приёму платежей, предоставив сразу 5 платёжных систем в одном терминале (МИР, MasterCard, VISA, American Express, China Union Pay), а также современные сервисы Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.

РФИ БАНК первым в России запустил и активно продвигает услугу приёма чаевых по безналичному расчёту через терминал.

В декабре 2016 г. в Банке был развернут собственный in-house Процессинговый центр для осуществления прямых расчетов с платежными системами.

РФИ БАНК — технологичный банк, лидер среди банков и платежных агрегаторов по количеству разработок для отрасли онлайн-торговли: от популярных CMS-модулей для мгновенной установки сервиса на сайт до тесной интеграции по API.

Техподдержка Банка консультирует и помогает в режиме 24/7 (бесплатно).

Банком внедрена инновационная технология мобильных терминалов mPOS (сертифицирована в платежных системах Visa/MasterCard), благодаря которой установлено более 400 mPOS терминалов в одной из крупнейших логистических компаний России — IML.

Банк активно сотрудничает с Государственными органами РФ в рамках проекта Госуслуги.ру и проектов Департамента информационных технологий Правительства г. Москвы.

На июль 2017 года РФИ БАНК предоставляет услуги эквайринга более 4 000 клиентам.