АО «РФИ Банк» — небольшой по размеру активов московский банк, ориентированный на обслуживание корпоративных клиентов. Основные направления деятельности — расчетно-кассовое обслуживание коммерческих организаций, эквайринг и транзакционный бизнес. Основными источниками фондирования выступают остатки на текущих счетах предприятий, а также средства физических лиц. Банк контролируется председателем совета директоров Степаном Поповым.
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Информация о банке
РФИ БАНК — банк для e-commerce, эксперт в платежах с 2000 года
17 лет РФИ БАНК создаёт индивидуальные решения для бизнеса и предоставляет полный комплекс финансовых услуг для электронной коммерции: от расчётного счёта до сервиса приёма платежей в интернет-, торговом и мобильном эквайринге.
Стратегическое направление деятельности Банка — развитие электронной и мобильной коммерции, транзакционного бизнеса и безрисковых комиссионных операций в России.
АО «РФИ БАНК» — эксперт в платёжных системах с 2000 года. Участник национальной платёжной системы «МИР», полноправный участник Международных платёжных систем MasterCard Europe S. A. и VISA International Service Association. Член ревизионной комиссии Ассоциации участников MasterCard России (с 2017 года).
РФИ БАНК первым совместил сразу 10 каналов онлайн-оплаты в единой платёжной форме и по одному договору: МИР, MasterCard, VISA, МТС, Мегафон, Теле2, Билайн, Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI.
Банк выступает техническим интегратором в проектах внедрения оплаты со счёта мобильного телефона. Расчётный банк по мобильной коммерции для основных российских мобильных операторов: Билайн, МТС, Теле2 и Мегафон.
Для клиентов по торговому эквайрингу Банк расширил возможности по приёму платежей, предоставив сразу 5 платёжных систем в одном терминале (МИР, MasterCard, VISA, American Express, China Union Pay), а также современные сервисы Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.
РФИ БАНК первым в России запустил и активно продвигает услугу приёма чаевых по безналичному расчёту через терминал.
В декабре 2016 г. в Банке был развернут собственный in-house Процессинговый центр для осуществления прямых расчетов с платежными системами.
РФИ БАНК — технологичный банк, лидер среди банков и платежных агрегаторов по количеству разработок для отрасли онлайн-торговли: от популярных CMS-модулей для мгновенной установки сервиса на сайт до тесной интеграции по API.
Техподдержка Банка консультирует и помогает в режиме 24/7 (бесплатно).
Банком внедрена инновационная технология мобильных терминалов mPOS (сертифицирована в платежных системах Visa/MasterCard), благодаря которой установлено более 400 mPOS терминалов в одной из крупнейших логистических компаний России — IML.
Банк активно сотрудничает с Государственными органами РФ в рамках проекта Госуслуги.ру и проектов Департамента информационных технологий Правительства г. Москвы.
На июль 2017 года РФИ БАНК предоставляет услуги эквайринга более 4 000 клиентам.
Банк учрежден в 2000 году в форме закрытого акционерного общества как небанковская кредитная организация «Резервные финансы» (ЗАО «НКО «Резервные финансы»). В 2004 году кредитная организация получила статус банка и новое наименование — Закрытое акционерное общество «Банк «Резервные финансы и инвестиции» (РФИ Банк). В августе 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО. С ноября 2008 года РФИ Банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. 20 ноября 2018 года банк получил базовую лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, предусматривающую упрощенное регулирование.
На текущий момент основными бенефициарами банка выступают председатель совета директоров Степан Попов (72,65%), председатель правления, член совета директоров Юрий Косынкин (11,00%), Игорь Варгин (11,00%), Александр Разумовский (5,35%).
Банк осуществляет свою деятельность через головной офис, расположенный в Москве. В 2017 году банком было закрыто 27 операционных касс вне кассового узла. РФИ ориентирован на обслуживание узкого круга близких к банку и его менеджерам корпоративных клиентов (всего около 400 организаций). Списочная численность персонала — 263 человека (согласно отчетности по РСБУ на 1 января 2017 года). Собственная сеть банкоматов кредитного учреждения насчитывает 10 устройств.
Основное направление деятельности — финансирование и обслуживание предприятий и организаций. Ключевым направлением банк заявляет развитие электронной коммерции, транзакционного бизнеса и безрисковых комиссионных операций. Физическим лицам банк предлагает линейку вкладов, кредитование (потребительское, ипотечное и автокредитование), расчетно-кассовое обслуживание, интернет-банкинг, денежные переводы (UNIStream, «Золотая Корона», Contact), банковские карты Mastercard, индивидуальные банковские сейфы, операции с драгоценными металлами (монеты), валютно-обменные операции. Юридическим лицам предлагается классическое кредитование, овердрафт, депозиты, векселя, РКО, корпоративные банковские карты системы MasterCard Worldwide, зарплатные проекты, торговый эквайринг, дистанционное обслуживание, операции валютного контроля и пр.
Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 10% (или 122,7 млн рублей), составив 1,1 млрд рублей на 01.11.2018. д
Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей портфеля ценных бумаг и высоколиквидных активов.
Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается повышенной зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 32,8% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:
• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 21,1% до 10,9%, при этом их номинальный объем сократился на 137,4 млн рублей;
• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 21,2% до 32,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 101,2 млн рублей;
• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;
• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.
Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 540,6 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 11,4% (или 69,7 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 49,1% и 50,9% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 42,22% (при минимуме в 8%).
Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 39,6% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 64,6% и 35,4% соответственно.
За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:
• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 18,8% до 39,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 206,5 млн рублей;
• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 23,6% до 10,2%, при этом их номинальный объем сократился на 175,5 млн рублей;
• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 12,1% до 14,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 14,8 млн рублей;
• доля высоколиквидных активов сократилась c 24,7% до 14,4%, при этом их номинальный объем сократился на 144,1 млн рублей;
• доля прочих активов увеличилась c 12,8% до 12,9%, при этом их номинальный объем сократился на 14,4 млн рублей.
На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 435,9 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 206,5 млн рублей (или 90%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 90,7%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 89,5%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 0,5% до 0,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 81,1 млн рублей (18,6% от величины кредитного портфеля).
На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 163 млн рублей, из которых 142 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 1,2 млрд рублей.
Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 13,4 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 71,6 млн рублей.
Совет директоров: Степан Попов (председатель), Михаил Беляков, Николай Кононов, Юрий Косынкин, Вадим Кардыков, Сергей Черкасов.
Правление: Юрий Косынкин (председатель), Инесса Карпенко, Ольга Варнакина.
Информационно-аналитический отдел Банки.ру
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E-mail: balance@banki.ru
- Руководитель
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Косынкин Юрий Александрович
по информации на 12.12.2018
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105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4
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- Активы нетто
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1 093 501 тыс. рублей
- Чистая прибыль
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-48 110 тыс. рублей
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Источник: Banki.ru