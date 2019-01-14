Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован ЦБ РФ в сентябре 1994 года под наименованием «Финтрастбанк» (АОЗТ). Через год был переименован в АКБ «Русский межрегиональный банк развития» (Русь-Банк), в 2006 году полным наименованием стало Закрытое акционерное общество «Русь-Банк», в ноябре 2007 года организационно-правовая форма изменена на открытое акционерное общество (ОАО). В декабре 2007 года Русь-Банк купил екатеринбургский банк «Драгоценности Урала», позднее переименовал его в «Русь-Банк Урал», а в январе 2010 года завершил процедуру его присоединения. Осенью 2011 года Русь-Банк снова сменил название — на «Росгосстрах Банк» (сокращенно — РГС Банк), а в апреле 2015 года организационно-правовая форма была изменена на ПАО. Кредитная организация использует офисы стратегического партнера — страховой группы «Росгосстрах»* — для продвижения своих услуг. С декабря 2004 года является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

Согласно раскрываемой информации, основным конечным бенефициаром ПАО «РГС Банк» до недавнего времени выступал Сергей Хачатуров, контролировавший с партнерами (Алхас Сангулия и гражданка Кипра Марианна Карамалли) через различные юридические лица группы «Росгосстрах» 74,6% акций банка. В число конечных бенефициаров банка входили также Ирина Дюбкова (13,92%), гражданка Кипра Мария Димитриу (10,21%) и Лаура Андриясова (1,29%). Доля в 0,01% акций была распределена между миноритариями.

В конце 2016 года на рынке появилась информация о готовящейся сделке по объединению группы «Открытие» и группы «Росгосстрах». По расчетам участников сделки, объединение позволило бы создать крупнейшую частную финансовую группу с активами более 4 трлн рублей и клиентской базой, насчитывающей 50 млн человек. В середине июня 2017 года ФАС одобрило ходатайство о приобретении «Открытие Холдингом» 75% Росгосстрах Банка. В конце августа 2017 года банк «ФК Открытие» приобрел 60,5% акций Росгосстрах Банка, чуть позже доля контроля была увеличена до 85%. В начале сентября «ФК Открытие» получил полный контроль и над компаниями, которые владеют акциями страховой компании «Росгосстрах»: в ЕГРЮЛ были внесены записи о том, что банку «ФК Открытие» принадлежит 99,01% в ООО «РГС Активы» и 99,95% в ООО «РГС Холдинг».

С 29 августа 2017 года основным инвестором банка «ФК Открытие» является Банк России. В банк была назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора».

По состоянию на 2 октября 2018 года Банку «ФК Открытие» принадлежало 85,40% акций РГС Банка. Акционером еще 14,60% акций банка являлось ПАО «СК «Росгосстрах», в котором 57,36% акций контролировал Банк «ФК Открытие», а оставшаяся часть акций находилась в публичном обращении. Таким образом, совокупная доля Банка «ФК Открытие» (напрямую и через ПАО «СК «Росгосстрах») в капитале РГС Банка достигала 93,77%. Банк «ФК Открытие», в свою очередь, в настоящее время полностью подконтролен Банку России.

Головной офис РГС Банка расположен в Москве, сеть обслуживания кредитной организации на 1 июля 2018 года насчитывала восемь филиалов, 301 дополнительный и 743 операционных офиса в 57 субъектах РФ. Сеть собственных банкоматов была представлена 200 устройствами.

На конец 2017 года в кредитной организации обслуживалось более 2,3 млн частных лиц, которым предлагаются вклады, кредиты, платежи и переводы (Western Union, MoneyGram, «Золотая Корона», мгновенные переводы РГС Банка), инвестиции (счета ИИС, доверительное управление, ПИФы, депозитарий), страховые продукты (инвестиционное и накопительное страхование жизни), дистанционные сервисы и др.

В корпоративном сегменте клиентами банка на конец 2017 года являлись свыше 17 тыс. предприятий и организаций, в том числе около 2 тыс. — в рамках зарплатных проектов. Корпоративным клиентам предлагаются расчетно-кассовое обслуживание, программы кредитования, размещение временно свободных денежных средств на депозиты и в векселя банка, банковские гарантии, документарные операции, зарплатные проекты, услуги инкассации и др. В число клиентов банка в различные периоды входили такие организации, как ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «Гортопсбыт», ЗАО «ТД «Уралтрубснаб», ООО ПКФ «ЭлТОС», ОАО «Товарковский завод высоковольтной арматуры», ООО «ТрубНик», ОАО «Невинномысский Азот», а также структуры, входящие в группу компаний «Росгосстрах».

С начала 2018 года объем нетто-активов кредитной организации сократился почти на четверть, составив к 1 октября 93,3 млрд рублей. За указанный период в пассивной части баланса банка основное сокращение пришлось на вклады физических лиц, потерявшие в объеме 16,8 млрд рублей, или 23,1%. Наблюдалось сокращение и по другим статьям пассивов (капитал, привлеченные МБК, средства корпоративных клиентов), хотя и не столь значительное в абсолютном выражении, как отток вкладов физлиц. В активах основное сокращение пришлось на остатки высоколиквидных средств, потерявших в объеме 30,6 млрд рублей, или 87,2%. Существенное сокращение в относительном выражении (-27,8%) также пришлось на кредитный портфель. Одновременно продемонстрировали положительную динамику выданные МБК (+3,0 млрд рублей, или +49,3%) и вложения в ценные бумаги (+2,5 млрд рублей, или +4,4%).

Ресурсная база банка остается сконцентрированной на вкладах частных лиц: несмотря на заметное сокращение средств населения с начала 2018 года (-23,1%), их доля в пассивах не изменилась за счет отрицательной динамики прочих статей и составила на отчетную дату почти 60%. Существенная часть оттока средств физлиц пришлась на диапазон срочности 6—12 месяцев, в результате чего к отчетной дате основная часть средств от населения была привлечена на сроки от одного года до трех лет. Средства предприятий и организаций формировали на отчетную дату 11,9% пассивов, хотя еще в начале 2017 года их доля достигала 20%. Существенная часть средств юрлиц сформирована остатками на расчетных счетах, депозитами на срок от шести месяцев до года и ресурсами свыше трех лет, включая субординированные займы. На 1 октября 2018 года в состав капитала банка были включены субординированные займы по общей остаточной стоимости на 8,4 млрд рублей.

Привлеченные МБК на отчетную дату составляли 6,4% пассивов банка и в основном были привлечены на внутреннем рынке от коммерческих банков на сроки свыше полугода. Согласно отчетности по МСФО, почти все МБК были привлечены от одного контрагента.

Норматив достаточности капитала кредитной организации выполнялся на отчетную дату с большим запасом — 33,2% (при минимуме в 8%). Достаточность основного капитала, в котором не учитывалась значительная часть привлеченных «субордов», примерно вдвое уступала общей достаточности, однако в целом также выполнялась с существенным запасом к установленному регулятором минимуму.

Корпоративная клиентская база банка большая, в основном представлена компаниями страховой отрасли, сферы услуг, инвестиций и финансов (в меньшей степени — компаниями и предприятиями из производства и добывающей промышленности, строительства, торговли). Платежная динамика клиентов в последнее время сократилась по сравнению с предыдущими годами, однако в целом с начала 2018 года стабильна, обороты внутри месяца составляли порядка 50—65 млрд рублей.

В структуре активов преобладают вложения в ценные бумаги, которые на 1 октября 2018 года составляли 64% от объема нетто-активов, тогда как кредитный портфель занимал лишь 10,6%. За исследуемый период существенно сократилась доля высоколиквидных средств (касса, корсчет в ЦБ РФ) — с 28,6% до 4,8% от активов нетто. На прочие активы (включая основные средства и права требования по договорам на предоставление денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой) приходилось еще порядка 10%, и чуть меньшую долю (9,6%) занимали выданные МБК.

Портфель ценных бумаг — 59,7 млрд рублей, почти полностью сформирован облигациями. В составе портфеля облигаций на отчетную дату с долей в 9,3% преобладали российские госбумаги. Еще порядка 18,5% составляли облигации отечественных корпоративных эмитентов. Доля бумаг, переданных в залог по сделкам РЕПО, на отчетную дату была минимальной, при этом в целом активность по привлечению ликвидности под залог ц/б за последнее время сократилась до небольших объемов (например, оборот за сентябрь 2018 года не превысил 6,5 млрд рублей).

Кредитный портфель — 9,9 млрд рублей. К отчетной дате в его структуре розничные ссуды преобладали с долей в 71,7%, хотя еще несколько лет назад «перевес» был совсем небольшим. Доля просроченной задолженности по РСБУ в последние годы отражается на высоком уровне, с начала 2018 года увеличилась с 46,6% до 49,6% от совокупного портфеля. Уровень резервирования почти не изменился за соответствующий период, но полностью покрывает просрочку, составляя 51,1% от портфеля. Стоит отметить низкое обеспечение выданных ссуд залогом имущества — 53,1% (хотя в начале исследуемого периода показатель и вовсе не превышал 40%). Согласно отчетности по МСФО, на конец первого полугодия 2018 года розничный портфель был поровну представлен потребительскими ссудами и прочими кредитами, оцениваемыми по амортизированной стоимости; в отраслевой структуре кредитов юрлиц преобладали почти те же сегменты, что и в структуре клиентских обязательств: услуги, торговля, производство, строительство, транспорт и связь. Вместе с тем доля сегмента инвестиций и финансов уже более года назад сократилась в портфеле до нуля.

На рынке МБК кредитная организация традиционно проявляла высокую активность, работая в обе стороны, но выступая в последние годы преимущественно нетто-заемщиком. Однако в последние месяцы исследуемого периода активность по привлечению заметно сократилась (если еще в первом полугодии 2018 года банк привлекал внутри месяца порядка 0,5—0,8 трлн рублей, то в июле — сентябре обороты сократились до 6—39 млрд рублей). В результате банк сменил позицию на кредитора, размещая с начала 2018 года порядка 40—180 млрд рублей в месяц. За последний год банк не привлекал средств от ЦБ. Активность на рынке Forex в последние месяцы исследуемого периода также была сведена до незначительных отметок, хотя ранее обороты по валютным операциям составляли порядка 70—140 млрд рублей.

За январь — сентябрь 2018 года кредитная организация отразила значительный убыток по РСБУ в размере 5,3 млрд рублей против прибыли за аналогичный период 2017 года на сумму 186,2 млн рублей. За весь 2017 год чистый убыток банка составил 473,7 млн рублей. Отрицательный финансовый результат банка в 2018 году обусловлен заметным сокращением чистых доходов от основной деятельности, убытками от операций с ценными бумагами и ростом расходов по резервированию.

Совет директоров: Александр Пахомов (председатель), Алла Масленникова, Вячеслав Роднищев, Яна Тимофеева, Дмитрий Орлов.

Правление: Алла Масленникова (председатель), Ирина Тараканова, Лариса Павлова.

* Группа компаний «Роcгосстрах» основана в 1992 году как правопреемник Госстраха РСФСР. Согласно консолидированным данным по МСФО, на 30 июня 2018 года, помимо головной компании ПАО «СК «Росгосстрах» в группу также входили дочерние организации: ОАО «Капитал Страхование», ЗАО «Капитал Перестрахование», ООО «РГС-Мед» (Сыктывкар), ЗАО «КС-Холдинг», ООО «СК «РГС Страхование жизни».

До недавнего времени конечным акционером, контролировавшим группу, являлся участник российского списка Forbes Данил Хачатуров. В августе 2017 года группа перешла под контроль структуры ПАО «Банк «ФК Открытие», основным инвестором которого с конца августа того же года является Банк России. По состоянию на 30 июня 2018 года ЦБ РФ являлся конечным акционером, контролировавшим группу компаний «Росгосстрах».

Группа компаний ПАО «СК «Росгосстрах» располагает более чем 2 тыс. офисов по России и обслуживает свыше 17 млн клиентов в 85 регионах присутствия. Численность персонала группы составляла 60 тыс. сотрудников (с учетом страховых агентов).

По данным консолидированной отчетности по МСФО, совокупные активы ПАО «СК «Росгосстрах» на 30 июня 2018 года составляли 142,9 млрд рублей (-7,0% с начала 2018 года), собственные средства — 41,3 млрд рублей (+6,7% с начала 2018 года), нетто-объем заработанных страховых премий за первое полугодие 2018 года составил 36,3 млрд рублей (50,6 млрд рублей за аналогичный период предыдущего года), чистая прибыль за полугодие — 2,6 млрд рублей (15,4 млрд рублей убытка годом ранее).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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