Кредитная организация была зарегистрирована еще Госбанком СССР в сентябре 1989 года под наименование «Омский кооперативный банк «Сибирь». В 2001 году банк изменил свою организационно-правовую форму на закрытое акционерное общество. В ноябре 2005 года единственным акционером ЗАО «ОКБ «Сибирь» стал АТФ Банк (Казахстан), а в сентябре 2006 года российская кредитная организация получила новое наименование — закрытое акционерное общество «Банк Сибирь». В середине 2007 года АТФ Банк был приобретен европейской банковской группой UniCredit*. В том же году банк показал значительные темпы роста активов: только с января по июль 2007 года они увеличились на 718%, что позволило малоизвестному банку ворваться в четвертую сотню российских кредитных организаций (в 2006 году он находился ниже 1100-й позиции). В 2013 году финансовая организация получила свое действующее наименование — ЗАО «РН Банк». С февраля 2005 года банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. 1 апреля 2015 года банк присоединился к государственной программе льготного автокредитования Министерства промышленности и торговли РФ. В декабре 2014 года организационно-правовая форма была изменена на акционерное общество. В то же время произошло увеличение уставного капитала на 2 млрд рублей — до 3,269 млрд рублей.

С сентября 2011 года по сентябрь 2013 года единственным акционером кредитной организации выступало АО «ЮниКредит Банк».

В настоящее время единственным акционером банка выступает Barn B. V. До недавнего времени 40% уставного капитала компании принадлежало UniCredit S.p.A., однако 1 марта 2018 года российский ЮниКредит Банк приобрел долю итальянского фининститута.

Таким образом, на текущий момент 40% акций РН Банка принадлежит АО «ЮниКредит Банк», бенефициарным владельцем пакета в 60% является франко-японский автомобильный альянс Renault-Nissan.

На сегодняшний день банк осуществляет свою деятельность через единственный офис, который летом 2013 года был переведен из Омска в Москву. Списочная численность персонала банка на 30 июня 2017 года составляла 190 сотрудников (на 31 декабря 2016 года — 187 сотрудников). Кредитная организация не располагает собственной сетью банкоматов и терминалов.

Основными направлениями деятельности банка являются автокредитование частных клиентов на приобретение автомобилей марок Renault, Nissan, Infiniti, Datsun, а также финансирование дилеров бренда альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Корпоративным клиентам также доступно размещение денежных средств на депозиты в рублях и иностранной валюте.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 10,5% (или 8,5 млрд рублей), составив 89,3 млрд рублей на 01.08.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств, привлеченных на межбанковском рынке, доля которых на отчетную дату составила 44,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 2,3% до 2,1%, при этом их номинальный объем сократился на 8,4 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 12,6% до 11,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 404,3 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 42,2% до 44,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 5,2 млрд рублей;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах сократилась c 18,6% до 15,1%, при этом их номинальный объем сократился на 1,6 млрд рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.08.2018 составил 14,7 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 31% (или 3,5 млрд рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 16,5% и 83,5% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 14,85% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 56,7% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.08.2018 составляют 68,4% и 31,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 61,7% до 56,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 706,1 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в портфель ценных бумаг минимальна (менее 1%);

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 6,8% до 11,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 4,5 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 2,5% до 1,1%, при этом их номинальный объем сократился на 1 млрд рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов увеличилась c 27,8% до 30,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 4,5 млрд рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 50,6 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 706,1 млн рублей (или 1,4%). Кредитный портфель полностью сформирован розничными ссудами. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по портфелю вырос с 1% до 1,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 3,5%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 146,3 млрд рублей (289,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.08.2018 составляет 10 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.08.2018 составляет 39,3 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 9,2 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 3,3 млрд рублей. По итогам семи месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 685,7 млн рублей.

Совет директоров: Михаил Алексеев (председатель, занимает должность предправления ЮниКредит Банка), Кочхар Ракеш, Роберто Карлос Дельгадо Тревизо, Фабрицио Ролло, Сильвестри Сильвано, Камели Грациано, Клод Патрик Жан Мишель, Брюно Кинтцингер.

Правление: Ксавье Деро (председатель), Мачей Рафал Налеч, Ольга Боднарчук, Александра Хмелева (главный бухгалтер).

* Одна из крупнейших банковских групп в Европе, UniCredit обслуживает порядка 26 млн клиентов (данные презентации группы на июнь 2018 года) в Западной, Центральной и Восточной Европе (14 ключевых рынков, а также 18 других стран мира). Основными направлениями группы (с точки зрения формирования доходов) по итогам 2017 года являлись: коммерческая банковская деятельность в Италии, корпоративно-инвестиционный бизнес, деятельность подразделений в Центральной и Восточной Европе, коммерческая банковская деятельность в Германии и Австрии. Численность персонала на 30 июня 2018 года — 88 640 сотрудников. 100% акций группы (UniCredit S.p.F.) находится в публичном обращении.

Консолидированные активы UniCredit на конец 2017 года составили 836,8 млрд евро, собственный капитал — 59,3 млрд евро, чистая прибыль − 5,5 млрд евро. В 3-ем квартале 2018 года чистая прибыль группы сократилась до 29 млн евро (против 2,82 млрд евро в III квартале 2017 года) из-за списания стоимости активов в турецком банке Yapi Kredi.

