Справка Banki.ru

Банк был основан в марте 1991 года в Уфе как паевое ООО «КБ «Башкомснаббанк». Учредителями выступили местные промышленные предприятия, в частности АООТ «Башметаллоопторг», ОАО «Башстройбумторг», ОАО «Башхиминструментснаб». В числе крупных акционеров отмечались также АФ «Нефтегазстрой», «Промжелдортранс», ЗАО «Промфинтранс». Банк был учрежден в целях комплексного обслуживания предприятий и организаций оптовой торговли, а также других отраслей промышленности, строительства, социальной сферы, образования, финансов, малого и среднего бизнеса, населения. В мае 1994 года организационно-правовая форма была изменена на акционерное общество открытого типа (АООТ), а с апреля 1997 года банк функционировал как открытое акционерное общество (ОАО), с 2016 года — как ПАО. В марте 2018 года наименование банка было изменено на ПАО «Роскомснаббанк». С января 2005 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

На сегодняшний день основными бенефициарами банка являются генеральный директор ООО «ФК «БКСБ» Фаннур Нургалиев (29,16%), член совета директоров Ира Латыпова (11,59%) и ее брат, председатель правления банка Флюр Галлямов (9,97%), Тагир Ибрагимов (9,94%), Гульфия Валиева (9,93%), Ирик Абдуллин (9,80%), Андрей Асанбаев (4,96%), Альбина Кулахметова (4,86%), Альфир Усманов (4,84%), Марат Шаймарданов (4,46%). Оставшаяся часть (0,49%) распределена между акционерами-миноритариями.

Головной офис кредитной организации расположен в Уфе. Сеть продаж представлена 15 дополнительными офисами, расположенными на территории Республики Башкортостан, и одним представительством в Москве. Сеть собственных банкоматов и терминалов насчитывает 57 устройств. Среднесписочная численность персонала за первое полугодие 2017 года, согласно отчетности по МСФО, составляла 355 человек (за аналогичный период 2016 года — 427 человек).

В числе заемщиков банка предприятия строительного сектора, АПК, торговые сети, финансовые и инвестиционные компании. Почти все кредиты выданы организациям, ведущим свою деятельность на территории Республики Башкортостан. В числе клиентов банка были замечены такие компании, как ОАО «Уфимская фабрика спортивных изделий», ОАО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций», ОАО НИИ «Солитон», ОАО «Салаватнефтемаш», МУП «Уфаводоканал», ОАО «Уралтранснефтепродукт», ОАО «Башспирт», ООО «Страховые инвестиции», НПФ «Башкомснаббанк», ООО «УК «БКСБ», ООО «БКС-Лизинг», АНО «Центр микрофинансирования субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан».

Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредитование (в том числе малого и среднего бизнеса), банковские гарантии, процессинговый комплекс «Казначей», зарплатные проекты, корпоративные карты (MasterCard), «Банк-Клиент», инкассацию, размещение средств (депозиты), вексельные операции, реализацию залогового имущества.

Физическим лицам доступны РКО, ипотечное кредитование, вклады, пластиковые карты (MasterCard), оплата услуг, денежные переводы («Золотая Корона», Western Union), зарплатные овердрафты, пенсионные карты («Мир»).

За период с апреля 2017 года по апрель 2018 года объем нетто-активов кредитной организации увеличился на 4,4% (+0,9 млрд рублей), составив 21,4 млрд рублей. В пассивной части баланса наблюдался приток средств корпоративных клиентов, объем которых увеличился почти на 60%. Собственный капитал банка также продемонстрировал заметный рост — на 20%. Одновременно фининститут погасил все выпущенные векселя. В активах ликвидность преимущественно направлялась на корпоративное кредитование — портфель вырос на 9,1%. При этом розничный портфель продемонстрировал существенное снижение в относительном выражении (-23,4%), хотя абсолютное снижение оказалось не столь значительным для баланса.

Структура пассивов банка слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой концентрацией на средствах физических лиц: по состоянию на 1 апреля 2018 года их доля в пассивах составляла 76,5% (годом ранее — превышала 80%). Основу средств физических лиц формируют депозиты населения со сроками погашения от одного года до трех лет. На остатки на расчетных счетах и депозиты юрлиц приходится 18,8% пассивов, оставшаяся часть ресурсов сформирована собственным капиталом. Клиентская база кредитного учреждения небольшая, в основном представлена коммерческими и финансовыми организациями, чья платежная динамика скромная, но стабильная — 4—6 млрд рублей в месяц за последний год.

Достаточность капитала по нормативу Н1.0 на отчетную дату составляла 10,3%, однако в течение последнего года не раз опускалась ниже 10% (при минимуме в 8%). В состав капитала по методике ЦБ включены субординированные займы, в том числе бессрочный (входящий в состав основного капитала) на сумму 325 млн рублей и классический на 61,95 млн рублей по остаточной стоимости.

Большая часть активов приходится на кредитный портфель, доля которого на начало апреля 2018 года составляла 81%. Высоколиквидные активы занимают 5,4% и в основном представлены денежными средствами и остатками на корсчете в ЦБ. Еще 8,8% приходится на основные средства, 4,5% — прочие активы. Доли выданных МБК и ценных бумаг на отчетные даты минимальны.

За исследуемый год кредитный портфель вырос на 6,8% за счет прироста корпоративных ссуд, которые к отчетной дате составляли 95,4% совокупного портфеля. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный — со сроками погашения свыше трех лет. Доля просроченной задолженности стабильно низкая, на 1 апреля 2018 года составляла 2,2% (годом ранее — 2,3%). Уровень резервирования по портфелю за последний год увеличился с 5,6% до 13,5%. При этом стоит отметить крайне слабое покрытие кредитного портфеля залогом имущества — лишь 4,7% от совокупного кредитного портфеля на отчетную дату.

Согласно отчетности по РСБУ на 1 октября 2017 года, в отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля преобладали финансовая деятельность (32,9%), торговля (25,2%), строительство (22,4%), услуги (9,8%). Также, по данным МСФО на 30 июня 2017 год, для банка характерен умеренный уровень концентрации кредитного риска: совокупная задолженность 31 крупнейшего заемщика формировала 65% от общего объема кредитного портфеля банка.

На рынке МБК фининститут периодически в небольших объемах размещает ликвидность на депозитах в ЦБ. За последние полгода внутримесячные обороты по размещению не превышали 3,5 млрд рублей. Объем валютных операций с октября 2017 года сократился и держится на незначительных отметках.

По итогам 2017 года банк понес чистый убыток в размере 2,3 млрд рублей по РСБУ (за 2016 год размер убытка составил 310,9 млн рублей). За I квартал 2018 года прибыль банка составила 46,5 млн рублей.

Совет директоров: Евгений Миннибаев (председатель), Флюр Галлямов, Игорь Епейкин, Ира Латыпова, Рашида Макулова, Фаннур Нургалиев, Венера Риянова.

Правление: Флюр Галлямов (председатель), Рустем Мухтаров, Денис Огневский, Ирек Такиуллин, Руслан Шайхутдинов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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