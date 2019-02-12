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В 1990 году при участии Ленинградского обкома КПСС был учрежден паевой коммерческий банк «Россия», зарегистрированный еще Госбанком СССР. С 1997 года — ОАО «Акционерный Банк «Россия». В августе 2016 года организационно-правовая форма была изменена на АО. Близость к политической элите не только Санкт-Петербурга, но и всей страны сохраняется до сих пор.

В августе 2010 года завершилась процедура присоединения к банку ЗАО «Газэнергопромбанк» (см. «Книгу памяти» ), активы (включая сеть филиалов и акции Собинбанка ) и обязательства которого перешли к ОАО «АБ «Россия». Изначально было заявлено, что на базе Собинбанка будет развиваться розничный бизнес, однако, несмотря на предоставленные средства господдержки, за 2010 год санируемый банк понес рекордный убыток (2,98 млрд рублей), а в июне 2011 года в прессу просочилась информация о плане присоединения Собинбанка к АБ «Россия». В конце того же года стало известно, что процесс присоединения откладывается на несколько лет. Помимо Собинбанка в группу банка «Россия» по состоянию на конец 2016 года входили Лизинговая компания «Капитал», АО «Издательский дом «Санкт-Петербургские ведомости», АО «Электроцентромонтаж», ЗАО «ЗЕСТ», ООО «Национальная экспертная группа» и другие организации.

20 марта 2014 года США были введены санкции против АБ «Россия», заключавшиеся в замораживании активов банка, находящихся в юрисдикции США, а также в запрете на заключение банком сделок на территории США или с американскими гражданами. В результате предпринятых США действий платежные системы Visa и MasterCard перестали осуществлять операции по пластиковым картам, эмитированным банком.

На текущий момент бывший председатель совета директоров АБ «Россия» и один из крупнейших российских бизнесменов (совладелец СГ «Согаз», «Tele2 Россия», «Национальной медиа группы», «СТС Медиа») Юрий Ковальчук напрямую, а также через ЗАО «АБР Менеджмент» и долю его супруги Татьяны Ковальчук контролирует 42,28% акций банка. Известный бизнесмен, участник списка Forbes (топ-10 российских миллиардеров 2015 года) и гражданин Финляндии Геннадий Тимченко владеет 10,421% акций. Николай Шамалов через ЗАО «АБР Менеджмент» контролирует 10,247%. Михаил Шеломов через ООО «Акцепт» и ООО «Платинум» контролирует в совокупности 8,404% акций, Иван Миронов через ООО «Оберон Истейт» — 6,001%. Основной владелец металлургической корпорации «Северсталь» Алексей Мордашов через ООО «Севергрупп» контролирует 5,825%. Татьяна Свитова владеет 5,358% акций опосредованно через ООО «Оверпас-Инвест». Известный музыкант и предприниматель Сергей Ролдугин — 3,223%, ООО «Релакс» (бенефициар — Светлана Кривоногих) — 2,950%. ООО «Газпром инвестгазификация» — 2,207%, ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» — 1,144% акций. Остальные акции (1,940%) распределены между миноритариями.

В Санкт-Петербурге помимо головного отделения расположены еще пять дополнительных отделения. В Москве и Московской области банк представлен 12 отделениями. Помимо этого сеть банка включает в себя свыше 50 отделений в различных российских городах и регионах, в том числе 20 точек в Крыму и Севастополе. Общая сеть собственных банкоматов кредитной организации насчитывает почти 700 устройств, из которых 147 расположены в Москве и Московской области, 97 — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 219 — в Крыму и Севастополе.

Одним из ключевых направлений бизнеса банка является корпоративное кредитование. Основу корпоративных заемщиков кредитной организации составляют стратегические и крупные компании реального сектора экономики. В отраслевой структуре ссудной задолженности банка преобладают такие сегменты, как обрабатывающие производства, финансовая деятельность, торговля, операции с недвижимостью, транспорт и связь (по данным отчетности на 30 сентября 2017 года). Стоит добавить, что порядка половины ссудной задолженности в географическом разрезе приходилось на Центральный федеральный округ, еще четверть — на Северо-Западный.

Среди корпоративных клиентов банка предприятия, входящие в структуру крупнейших российских компаний стратегического назначения: ПАО «Газпром», ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», ГК «Росатом», «Ростех». В частности, в числе клиентов кредитной организации в различных регионах за последние годы были замечены ПАО «Башинформсвязь», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ПАО «Ленэнерго», ПАО «Мотовилихинские заводы», ПАО «Мурманская ТЭЦ», ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Янтарьэнерго», ОАО «Янтарьэнергосбыт», ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги», ОАО «Живой офис», ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа», ПАО «Пермэнергосбыт», ПАО «Северное управление строительства» и ряд других.

Согласно информации годового отчета, в 2016 году банк продолжал активную работу по привлечению средств предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ в рамках развития проекта гособоронзаказа. За 2016 год объем средств предприятий «оборонки» увеличился в 2,6 раза (до 27 млрд рублей). Также в 2016 году банком было создано подразделение по работе с предприятиями российского судопрома, были установлены партнерские отношения с такими лидирующими компаниями отрасли, как АО «Объединенная судостроительная корпорация», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ООО «Балтийский завод — Судостроение», АО «Средне-Невский судостроительный завод», АО «Западный центр судостроения», ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод», АО «ЦС «Звездочка».

Банк предоставляет широкий спектр услуг юридическим лицам: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, депозитарные услуги, услуги в области организации финансирования, дистанционное обслуживание, операции на рынке ценных бумаг, документарные операции, лизинг, размещение временно свободных средств, банковские гарантии, торговое финансирование. Частным лицам банк предлагает кредиты (потребительский, в форме овердрафта, автокредит, ипотеку), банковские карты (система «Мир»), депозитарные услуги, вклады, дистанционное обслуживание (интернет-банк ABR Direct), денежные переводы (с открытием и без открытия счета), аренду сейфов, расчеты с использованием аккредитивов в рублях, операции на рынке ценных бумаг.

За последний год активы нетто банка выросли на 17% — до 868 млрд рублей на 1 февраля 2018 года. Рост пассивной базы банка за исследуемый период был обеспечен притоком клиентских средств: прежде всего остатками по расчетным счетам и депозитами юридических лиц, в меньшей степени — вкладами населения. Кроме того, почти в восемь раз вырос объем привлеченных МБК. В активной части баланса банк наращивал объемы корпоративного кредитования, а также портфели выданных МБК и облигаций.

Пассивы банка почти на 75% сформированы к отчетной дате средствами предприятий и организаций: примерно половина этих средств является остатками на расчетных счетах, еще существенная часть — краткосрочные и долгосрочные депозиты. Внушительная клиентская база банка стабильно демонстрирует повышенную активность: ежемесячные обороты по счетам клиентов банка с февраля 2017 по февраль 2018 года находились в диапазоне 2,4—3,3 трлн рублей ежемесячно. Примечательно, что в середине 2014 года, то есть в период наложения международных санкций на финансовый институт, был зафиксирован почти двукратный рост объема оборотов по счетам клиентов банка. В результате обороты поддерживаются на достигнутых отметках и по сей день.

Депозиты физических лиц составляют чуть менее 10% от пассивов банка, их существенная часть привлечена на сроки от полугода до трех лет. Собственным капиталом (без учета субординированных займов) сформировано порядка 6,4% пассивов. Норматив достаточности капитала Н1.0 на 1 февраля 2018 года выполнялся почти с таким же запасом, что и год назад — 12,1% (с учетом минимальных требований по данному нормативу в 8%). Отметим, что в 2015 году банк был включен в перечень кредитных организаций по программе докапитализации через ОФЗ, однако так и не воспользовался данной программой.

В структуре активов нетто доминирует кредитный портфель, формирующий на 1 февраля 2018 года 43,1%. Доля вложений в ценные бумаги составляет 27,7%, на выданные МБК приходится 15,5% активов нетто, на высоколиквидные остатки (на корсчетах и в кассе) — 5,7%, прочие активы и основные средства − 7,2%.

Кредитный портфель почти на 97% представлен корпоративными ссудами. Наибольшая доля кредитного портфеля, как и в предыдущие годы, за заемщиками, представляющими реальный сектор экономики. Банк традиционно специализируется на предоставлении крупных кредитов. Согласно годовому отчету банка за 2016 год, в число его крупнейших заемщиков входили ООО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Кировский завод», АО «РИРВ», АО «БТК групп», ООО «БТК Текстиль», ООО «Европейская Столица», ЗАО «ЗЕСТ», ООО «Компания ЛИРОСС», ООО «ЛИРОСС», ЗАО «Гознак-Лизинг», АО «Единые технологии в энергетике», ПАО «РКК «Энергия», АО «СОГАЗ», АО «РОСНАНО», ОАО «НПО Ангстрем», ООО «СевЗапФинанс», ЗАО «Буер». В корпоративном кредитном портфеле более 61% ссуд превышали размер в 1 млрд рублей, в том числе около 35% приходилось на кредиты свыше 3 млрд рублей. Ссуды объемом менее 500 млн рублей составляли 22,6% кредитного портфеля.

Просрочка по портфелю поддерживается на низком уровне и на 1 февраля 2018 года составляла 3,3% (2,1% годом ранее). Норма резервирования в целом по портфелю низкая, но соответствует просрочке — 4,5% на отчетную дату, как и годом ранее. Обеспеченность кредитов залоговым имуществом средняя и равняется 45,3% (53,7% годом ранее).

Портфель ценных бумаг банка за исследуемый период увеличился в объеме на 15%, его состав в существенной мере сформирован облигациями, и лишь чуть более 5,5% приходится на акции российских компаний. Порядка половины в структуре облигаций составляют ОФЗ, еще около трети приходится на облигации российских компаний, оставшаяся часть — облигации банков и бумаги, переданные в РЕПО. На рынке РЕПО банк достаточно активен с середины 2017 года, хотя ранее (в 2015—2016 годы) не имел особых потребностей в привлечении ликвидности на денежном рынке.

Портфель межбанковских кредитов на отчетную дату в значительной мере представлен краткосрочными МБК российским банкам, меньшая часть средств размещена на депозитах в ЦБ. В целом кредитная организация поддерживает высокую активность по размещению свободной ликвидности на межбанковском рынке, занимая позицию нетто-кредитора. Ежемесячные обороты по размещению средств в 2017 году находились в широком диапазоне — от 250 млрд до 1,6 трлн рублей. В данном контексте объемы по привлечению ликвидности на рынке МБК заметно уступают.

Чистая прибыль банка за 2017 год превысила результат 2016 года на 10% и составила 4,4 млрд рублей. За первый месяц 2018 года банк уже заработал 1,4 млрд рублей.

Совет директоров: Дмитрий Лебедев (председатель), Владислав Баранков, Александр Германов, Михаил Клишин, Дмитрий Мансуров, Владимир Лукин, Кирилл Селезнев, Андрей Хоробров.

Правление: Михаил Клишин (председатель), Кирилл Кривощеков, Олег Малинин, Юрий Хлестов, Александр Шаленков, Олег Амелин, Максим Дружинин, Фания Кабалина.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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