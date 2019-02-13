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Банк был зарегистрирован в марте 1993 года под наименованием «Агрооптторг». После кризиса 1998 года кредитная организация была приобретена структурами создателя водочного бренда «Русский Стандарт» Рустама Тарико (стоимость сделки — порядка 100 тыс. долларов США) и получила свое нынешнее наименование. В сентябре 2004 года банк вошел в систему страхования вкладов.

Владельцы банка «Русский Стандарт» взяли за основу бизнес-идею не выдержавшего кризиса 1998 года Межкомбанка — ориентацию на розничное кредитование по скоринговым моделям, а также привлекли к работе его команду. В создании концепции нового банка участвовали специалисты консалтинговой компании McKinsey, разрабатывавшие также концепцию водки «Русский Стандарт». В кредитном учреждении недолгое время трудились Александр Зурабов из «Менатепа» и покойный Андрей Козлов.

«Русский Стандарт» стал одним из «первопроходцев» рынка потребительского кредитования и фактически основоположником в России нового банковского направления бизнеса — высокомаржинального потребительского кредитования (необеспеченные кредиты физическим лицам по повышенным процентным ставкам).

Развитие бизнеса банка долгое время фондировалось за счет большого объема публичных заимствований (облигаций, еврооблигаций) как на внутреннем, так и на иностранных рынках. Двери на рынок иностранных инвестиций кредитной организации помогали открыть менеджеры American Express и Международной финансовой корпорации (IFC), которая с 2003 по 2006 год владела небольшим пакетом акций банка. Иностранные партнеры банка неоднократно пытались войти в его капитал, однако основной собственник предпочитал развивать банк самостоятельно и отказывался от сделок.

По мере развития и насыщения рынка потребительского кредитования и увеличения конкуренции на нем банк приступил к новым проектам — развитию автокредитования и кредитования посредством кредитных карт. На текущий момент фининститут является одним из крупнейших игроков на рынке «карточного» кредитования населения. Отметим, что управленческая команда, ранее развивавшая потребительское кредитования в «Русском Стандарте» и сделавшая его лидером рынка, впоследствии развивала аналогичное направление в Сбербанке России.

Бенефициаром банка является председатель совета директоров Рустам Тарико, владеющий 100% акций через подконтрольные компании.

Рустам Тарико выступает основным совладельцем холдинга «Русский Стандарт», куда, помимо банка, одноименного кредитного бюро и страховой компании «Русский Стандарт Страхование» (финансовое направление), входит одноименный производитель водки премиального сегмента, а также один из крупнейших в России дистрибуторов премиальных спиртных напитков иностранного производства «Руст» и производитель вин Gancia.

Сеть обслуживания банка «Русский Стандарт» насчитывает свыше 150 подразделений в 85 городах РФ. Кроме того, банк располагает широкой сетью устройств самообслуживания в Москве и регионах присутствия. По состоянию на 1 июля 2018 года сеть была представлена 507 многофункциональными банкоматами, 151 аппаратом приема платежей, 21 банкоматом по выдаче наличных и четырьмя приемными банкоматами. В середине октября 2018 года банк открыл первое отделение в формате мини-офиса и планирует продолжить открытие подобных офисов в популярных торговых центрах городов-миллионников. Также с мая 2018 года потребительские кредиты банка доступны в центрах продаж и обслуживания компании «Ростелеком». По состоянию на 31 декабря 2017 года численность персонала банка «Русский Стандарт», согласно консолидированной отчетности по МСФО, составляла 9 017 человек (годом ранее — 8 556 человек).

Приоритетным направлением деятельности банка остается потребительское кредитование населения, включая кредитование с помощью банковских карт. На конец июня 2018 года кредитной организацией было выпущено свыше 46 млн кредитных и дебетовых карт. На сегодняшний день банк предлагает более 30 видов различных карт, включая «статусные» American Express и Diners Club. Банк обладает эксклюзивными правами на эквайринг American Express в России и выпуск карт линейки Centurion, а также является стратегическим партнером Diners Club International и Discover по выпуску и обслуживанию карт платежных систем на территории РФ и Украины. В сентябре 2018 года фининститут запустил рассрочку по картам American Express. В целом список услуг банка для частных клиентов включает в себя выпуск карт, потребительские кредиты, линейку вкладов, дистанционные сервисы, осуществление переводов и платежей. Общее количество частных лиц на обслуживании в банке на конец первого полугодия 2018 года превышало 28 млн клиентов.

Клиентская политика банка в области корпоративной клиентуры ориентирована на предоставление банковских услуг торговым и производственным предприятиям и организациям (банк является одним из лидеров в области торгового эквайринга), активно работающим на потребительском рынке, а также компаниям, осуществляющим экспортно-импортные операции. Список услуг банка для юридических клиентов включает в себя интернет-эквайринг, торговый эквайринг, переводы и платежи в платежной инфраструктуре клиента, кредитные продукты, РКО, депозитарные услуги, зарплатные проекты, доверительное управление, потребительское кредитование клиентов компании и др. В сентябре 2018 года банк начал предоставлять своим клиентам по эквайрингу из сегмента малого и среднего бизнеса услуги по финансированию бизнеса в партнерстве с микрокредитными компаниями.

Объем нетто-активов банка за период с начала января по начало сентября 2018 года сократился на 6,3% — до 366,2 млрд рублей. За рассматриваемый период банк погасил более трети задолженности по привлеченным МБК. Наблюдается также сокращение объема собственного капитала (-8,2% в соответствии с методикой Банка России) из-за понесенных убытков. Снижение данных показателей было в значительной мере компенсировано притоком клиентских средств, главным образом в виде краткосрочных депозитов корпоративных клиентов (+36%). В активах за исследуемый период наблюдалось сокращение практически по всем основным статьям. Наиболее существенное снижение в абсолютном выражении (-11,4 млрд рублей) было зафиксировано в розничном кредитном портфеле (-9,1%), а наиболее заметное в относительном выражении (-51,9%) — в портфеле выданных МБК (-1,3 млрд рублей).

В пассивах банка с начала 2018 года несколько увеличилась концентрация на вкладах населения. Их доля возросла с 41,8% до 47,1% от пассивов на отчетную дату. Доля средств предприятий и организаций также выросла, однако заметно отстает от средств населения и составляет 14,6% (средства юрлиц практически полностью сформированы депозитами на срок от трех до шести месяцев). Почти столько же занимают привлеченные МБК (преимущественно краткосрочные займы от российских банков), и еще чуть меньшая доля приходится на собственный капитал.

В силу концентрации банка на обслуживании физических лиц корпоративная клиентская база у фининститута небольшая, однако демонстрирующая стабильную платежную динамику: ежемесячные обороты по счетам клиентов-юрлиц с начала 2018 года в среднем находились в диапазоне 25—113 млрд рублей. Основная активность приходится на средства физических лиц, ежемесячные обороты по текущим и карточным счетам которых в 2018 году составляют в среднем 40—45 млрд рублей. Зависимость от средств населения оценивается как высокая.

На 1 сентября 2018 года норматив достаточности собственных средств банка (Н1.0) составлял 10,8% (при минимуме в 8%), норматив достаточности основного капитала (Н1.2) — 9,0% (при минимуме в 6%). Необходимо отметить, что в предыдущие годы банк испытывал серьезные трудности с выполнением достаточности капитала всех уровней. Так, за первое полугодие 2015 года банк понес убытки в размере 22 млрд рублей (по МСФО), что привело к снижению капитала с 16 млрд рублей до 0,6 млрд рублей. Главный акционер банка Рустам Тарико был вынужден докапитализировать банк долями собственных алкогольных компаний на общую сумму около 15 млрд рублей. Банк предпринимал ряд мер по стабилизации структуры пассивов и увеличению уровня достаточности капитала. В частности, в сентябре 2015 года держателям субординированых еврооблигаций банка «Русский Стандарт» на 550 млн долларов США был предложен план по реструктуризации обязательств. В октябре 2015 года Банк России и Высокий суд Лондона одобрили предложение банка по реструктуризации еврооблигаций со сроками погашения в апреле 2020 года и в январе 2024 года. До получения одобрения более 80% держателей еврооблигаций проголосовали в пользу одобрения процедуры реструктуризации. В соответствии с условиями сделки инвесторы получили начисленные проценты и 18% от номинальной стоимости бумаг, а остальная сумма была обменена на облигации специальной компании Russian Standard Ltd, контролируемой Roust Holding Limited. Данные облигации были обеспечены залогом 49% акций банка «Русский Стандарт». Объем выпуска составил 451 млн долларов, срок погашения — в 2022 году. В результате сделки по реструктуризации банк сумел завершить 2015 год с прибылью.

В октябре 2017 года Russian Standard Ltd. не выплатила купон инвесторам — около 7,3 млн долларов, после чего держатели бумаг потребовали досрочного погашения бондов. В марте 2018 года компания предложила инвесторам выплатить 25% от номинала облигаций либо 20% от номинала плюс часть прибыли банка. Однако этот вариант не устраивает инвесторов, которые намерены запустить процедуру изъятия акций банка. По различным оценкам, этим кредиторам принадлежит свыше 27% дефолтных бондов.

Необходимо также добавить, что в декабре 2015 года «Русский Стандарт» получил в капитал 5 млрд рублей от АСВ по программе докапитализации через ОФЗ. Кроме того, в состав субординированных займов, полученных банком, входит кредит от ВЭБа, привлеченный в октябре 2009 года, на сумму 4,96 млрд рублей и со сроком погашения в декабре 2019 года.

В структуре активов нетто на 1 сентября 2018 года преобладает доля портфеля ценных бумаг, составляющая 42,8%. Значительная часть вложений банка представлена облигациями, 83% портфеля которых на отчетную дату заложено по операциям РЕПО. Банк регулярно использует почти весь долговой портфель в сделках РЕПО. Только за последние месяцы обороты по счетам бумаг, передаваемых в залог, составляли от 300 млрд до 460 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель банка за рассматриваемый период сократился на 9,2% — до 135,2 млрд рублей к 1 сентября 2018 года. Основное сокращение (-11,4 млрд рублей) принял на себя розничный портфель, доля которого в общем портфеле ссуд составляет на отчетную дату 85% (преимущественно задолженность по кредитным картам). Уровень просроченной задолженности традиционно высокий, хотя и несколько снизился с начала 2018 года — с 36,9% до 30,2% от совокупного портфеля. Уровень резервирования соответствует высокой доле просрочки (что приводит к большой нагрузке на прибыль и капитал кредитной организации), составляя на отчетную дату 31,7% от кредитного портфеля (38,0% на начало 2018 года). Уровень обеспечения кредитного портфеля залогом имущества минимальный — 4,5% (ввиду специализации банка на розничном необеспеченном кредитовании).

На рынке МБК банк проявляет высокую активность. Преимущественно выступает нетто-заемщиком, привлекая основной объем ликвидности от российских банков под залог ценных бумаг (по операциям РЕПО), но также и размещает избыточную ликвидность, хотя и в гораздо меньших объемах. Банк выступает маркетмейкером в области конверсионных операций, ежемесячные обороты по валютным операциям с начала 2018 года составляли от 1,7 трлн до 2,6 трлн рублей.

Согласно отчетности по РСБУ, за январь — август 2018 года банк заработал прибыль в размере 863,2 млн рублей (за аналогичный период 2017 года — 5,4 млрд рублей). Прибыль за весь 2017 год составила 4,5 млрд рублей.

Совет директоров: Рустам Тарико (председатель), Александр Зеленов, Лариса Тихонова, Михаил Хмель, Сергей Икатов, Сергей Берестовой.

Правление: Александр Самохвалов (председатель), Сергей Берестовой, Евгений Лапин, Денис Губанов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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