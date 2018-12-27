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Кредитная организация была учреждена в апреле 2002 года как АКБ «Банк развития технологий и сбережений» (РТС-Банк) в форме ЗАО. Банк создавался для обслуживания корпоративных клиентов корпорации «Тольяттиазот», при этом не только в Тольятти, но и в регионах нахождения филиалов и структурных подразделений корпорации. В число учредителей фининститута входил российский инженер, экономист и крупный предприниматель Владимир Махлай — бывший основной владелец корпорации «Тольяттиазот» и на тот момент президент Тольяттихимбанка, а также его сыновья — Сергей и Андрей Махлаи. С июля 2005 года банк является участником системы страхования вкладов.

На текущий момент Ирина Махлай владеет 74% акций банка, Андрей Махлай — 26%. Ранее долей в 74% банка владел второй сын Владимира Махлая — Сергей, который передал свой пакет акций супруге Ирине, но при этом некоторое время оставался председателем совета директоров банка и позже покинул этот пост. Помимо этого Сергей Махлай является единственным владельцем Тольяттихимбанка, а также занимает пост председателя совета директоров ОАО «Тольяттиазот»* (его отец, Владимир Махлай в 2011 году отошел от дел).

В декабре 2014 года Басманный суд Москвы вынес постановления о заочном аресте Сергея Махлая и его отца Владимира по статье «мошенничество в особо крупном размере». В официальном пресс-релизе ОАО «Тольяттиазот» данное дело связывалось с целой чередой уголовных дел, возбужденных в отношении руководства предприятия по инициативе миноритарного акционера корпорации — ОАО «ОХК «Уралхим». Ранее Сергей Махлай заявлял о попытке рейдерского захвата предприятия «Тольяттиазот» своим миноритарным акционером. По данным следствия, отец и сын Махлаи уже много лет проживают в Англии и США соответственно, в связи с чем и были объявлены в международный розыск.

Сеть обслуживания РТС-Банка включает в себя головной офис, один дополнительный офис в Тольятти, а также три кредитно-кассовых офиса в Краснодарском крае, Вологодской области и Ульяновской области. Списочная численность персонала на начало 2018 года составляла 120 человек. Сеть банкоматов насчитывает 13 устройств, помимо этого клиентам банка также доступны банкоматы АО «Тольяттихимбанка».

Список услуг и продуктов, предоставляемых корпоративным клиентам, включает в себя кредитование, РКО, зарплатные проекты и корпоративные карты, валютные операции, размещение средств на депозиты банка. Населению доступны вклады, кредиты (потребительские, в форме овердрафта, автокредиты с госсубсидированием), денежные переводы (Золотая Корона и Contact), монеты из драгоценных металлов, пластиковые карты (в том числе пенсионные) систем Visa и «МИР».

Общее количество выпущенных пластиковых карт по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 3 454 (в системе VISA — 2 811, системе МИР — 643). Также, Банк осуществляет пенсионные выплаты в рамках заключенных соглашений (с Пенсионным фондом Российской Федерации) на территории Самарской, Вологодской, Ульяновской областей, Краснодарского края. Всего на обслуживании в банке находится 1 295 счетов юрлиц и 6 623 счетов физических лиц.

Среди корпоративных клиентов банка преимущественно заемщики, осуществляющие свою деятельность в сегменте финансового сектора, производства, сельского хозяйства и операций с недвижимостью. В географической структуре кредитного портфеля на начало 2018 года 55,5% приходилось на Самарскую область, долю в 22,2% занимала Ульяновская область, еще 17,7% приходится на Московский регион.

В отраслевой структуре клиентских средств на 01.01.2018 года, крупнейший объем приходился на представителей следующих отраслей экономики: промышленность и производство — 44,6%, транспорт и связь — 6,2%, оптовая и розничная торговля — 1,8%. В числе зарплатных проектов банка: ОАО «Тольяттиазот», НУ «Центр отдыха ТоАЗ» (ДК), ОАО «Волгоцеммаш», ООО «Шекснинский комбинат древесных плит», ГАОУ СПО ТКСТП и др. Среди клиентов банка в различные периоды были также замечены ООО «МТК-Тольятти», ООО «Нитро-Кубань», ООО «Эфель-Торг», ООО «Самарский центр удобрений Леда», ООО «ТольяттиТехСтекло», ОАО «Трансаммиак».

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 7,8% (или 182,2 млн рублей), составив 2,5 млрд рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 45,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 27,5% до 25,1%, при этом их номинальный объем сократился на 11,3 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 40,1% до 45,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 201,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах увеличилась c 3% до 3,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 17 млн рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 505,8 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 1,6% (или 8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 20% и 80% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 29,59% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 55,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 74,4% и 25,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 60,6% до 55,1%, при этом их номинальный объем сократился на 29,7 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 3,8% до 3,5%, при этом их номинальный объем не изменился;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 5,2% до 19,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 367 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 13,2% до 8,5%, при этом их номинальный объем сократился на 94,4 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 4,3% до 3,9%, при этом их номинальный объем сократился на 2,3 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 12,9% до 9,6%, при этом их номинальный объем сократился на 58,5 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,4 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 29,7 млн рублей (или 2,1%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 82%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 96,5%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 10,4% до 10,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 35%, что с запасом покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,3 млрд рублей (92,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 488,5 млн рублей, из которых 487 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение не работает.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 339 тыс. рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 7,6 млн рублей.

Совет директоров: Андрей Кожевников (председатель), Денис Войлоков, Антон Бабушкин, Ирина Кононова, Александр Петрунин.

Правление: Денис Войлоков (председатель), Валерия Петрова, Андрей Кукушкин, Наталья Гнездилова.

* Основными предприятиями в корпорации «Тольяттиазот» являются ОАО «Тольяттиазот» и АО «Азотреммаш». ОАО «Тольяттиазот» — одно из крупнейших предприятий в химической промышленности России. 85% продукции предприятия реализуется на внешних рынках в 120 странах мира. На основной производственной площадке трудится свыше 4 тыс. человек. ОАО «Азотреммаш» вошло в состав корпорации в 1996 году. Является единственным в России многопрофильным предприятием по изготовлению запасных частей к оборудованию импортных крупнотоннажных агрегатов, выпускающих минеральные удобрения, и к оборудованию предприятий нефтехимии, нефтепереработки и энергетики.

В настоящее время «Тольяттиазот» осуществляет строительство важнейшего объекта — глубоководного морского порта в Краснодарском крае на мысе Железный рог по перевалке аммиака, а также других важных народнохозяйственных грузов: зерна, азотнофосфорных, калийных и других химических удобрений.

Владимир Махлай, с 1985 года занимавший должность директора завода «Тольяттиазот», а в 1992 году ставший его основным владельцем в ходе приватизации, в ходе череды скандалов и разбирательств утратил контроль над предприятием. В рейтинге журнала Forbes за 2015 год занимал 124-е место в списке богатейших бизнесменов России с состоянием, оцениваемым в 0,75 млрд долларов США. В декабре 2014 года заочно арестован Басманным судом Москвы, объявлен в международный розыск.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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