Банк учрежден в мае 1992 года в Самаре под наименованием «Промэк-Банк». Долгое время был кэптивным расчетным центром самарской автомобилестроительный группы «СОК», которая являлась крупнейшим поставщиком запчастей для «АвтоВАЗа». В июле 2005 года был выкуплен структурами французской финансовой группы Societe Generale* у прежних акционеров. В феврале 2006 года сменил название на действующее — ООО «Русфинанс Банк».

Единственным собственником является Росбанк, контрольный пакет которого, в свою очередь, принадлежит Societe Generale (99,95% акций). Русфинанс Банк — крупнейшее кредитное учреждение Самарской области (из 11 зарегистрированных в регионе). С ноября 2004 года банк является участником системы страхования вкладов физических лиц.

Сеть продаж банка насчитывает 135 кредитно-кассовых и два дополнительных офиса в 66 регионах РФ. Согласно данным отчетности по МСФО за первое полугодие 2017 года, среднесписочная численность сотрудников банка составляла 5 354 человека. Собственная сеть терминалов насчитывает более 200 устройств.

Бизнес банка ориентирован на розничные услуги. Банк сотрудничает с большим числом автопроизводителей, заинтересованных в повышении собственных продаж («АвтоВАЗ», Audi, Citroen, Fiat, Ford, ГАЗ, Hyundai, Peugeot, Porsche, Skoda, SsangYong, Volkswagen, УАЗ и др.). Одной из форм сотрудничества является участие банка в программах финансирования продаж, которые имеются у большинства автопроизводителей (например, Hyundai Finance от одноименного производителя). Подобные программы позволяют банку предлагать своим клиентам эксклюзивные продукты, такие как кредит по сверхнизкой ставке или без первоначального взноса. Банк сотрудничает более чем с 2 тыс. автодилеров и автосалонов по всей территории РФ.

Банк обслуживает более 2 млн клиентов, которым предлагает автокредитование (линейка продуктов), потребительское и ипотечное кредитование, кредиты наличными, кредитные карты (Visa), дистанционное обслуживание.

Кроме того, банк осуществляет корпоративное кредитование автомобильных дилеров — партнеров банка по программам автокредитования. Юридическим лицам предлагается также расчетно-кассовое обслуживание, услуги клиент-банка (MW Client).

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 2,4% (или 2,9 млрд рублей), составив 123 млрд рублей на 01.07.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема прочих активов и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств, привлеченных на межбанковском рынке, доля которых на отчетную дату составила 53,5% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 2,4% до 2,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 451,6 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 8% до 6,2%, при этом их номинальный объем сократился на 2 млрд рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 41,6% до 53,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 15,8 млрд рублей;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах сократилась c 19% до 9,6%, при этом их номинальный объем сократился на 11 млрд рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 18,5 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 3,4% (или 645,2 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 15,1% и 84,9% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 13,02% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 93,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 93,5% и 6,5% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 95,5% до 93,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 317,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в виде выданных межбанковских кредитов;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 2,2% до 2,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 638,5 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов увеличилась c 1% до 3,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,9 млрд рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 115 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 317,8 млн рублей (или 0,3%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 98,6%. Согласно отчетности банка по МСФО за первое полугодие 2018 года, в структуре розничного кредитного портфеля 77,3% приходилось на автострахование, 15,1% формировали потребительские кредиты, 7,3% — прямые продажи, 0,2% — кредитные карты. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 89,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 7,4% до 6,1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 9,1%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 202,3 млрд рублей (176% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-заёмщиком Объем привлеченных средств на 01.07.2018 составляет 65,9 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 16,3 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 149,5 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 507,2 млн рублей.

Совет директоров: Дидье Огель (председатель), Сергей Озеров, Жан Бернар Мари Дени Арно, Андре Марк Ришар Прудан-Токканье, Николя Демон Стефан, Илья Поляков.

Правление: Сергей Озеров (председатель), Ольга Ревякина, Людмила Богушевская, Игорь Васильев, Светлана Буйдинова (главный бухгалтер).

* Societe Generale (Франция) — одна из крупнейших в мире универсальных банковских групп. Основана в 1864 году. Работает в 66 странах мира. Клиентская база насчитывает около 31 млн клиентов по всему миру. Количество сотрудников — более 148 тыс. человек. На 30 июня 2018 года капитал составляет 63,4 млрд евро, чистая прибыль — 2.34 млрд евро.

