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Саровбизнесбанк учрежден и зарегистрирован в Нижегородской области в 1992 году. В систему страхования вкладов вступил в ноябре 2004 года. В декабре 2005 года Саровбизнесбанк присоединил к себе банк «Гарантия» (Нижний Новгород), основанный в 1994 году нынешним генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Сергеем Кириенко. Его сын, Владимир Кириенко, с июня по декабрь 2005 года входил в состав совета директоров банка «Гарантия». В декабре 2005 года Кириенко-младший провел слияние банка «Гарантия» с ОАО «АКБ «Саровбизнесбанк» (с августа 2015 года — ПАО «Саровбизнесбанк»), возглавив совет директоров последнего, и получил 50,61% его акций. В 2011 году Владимир Кириенко присоединил к Саровбизнесбанку менее крупный Нижегородпромстройбанк, в результате чего снизил свою долю до 48,54% акций. В конце 2011 года доля Кириенко-младшего в капитале банка, согласно списку аффилированных лиц, сократилась до нуля. По этому поводу в СМИ сообщалось со ссылкой на пресс-службу кредитной организации, что 19,99% купила у Кириенко председатель правления банка Ирина Алушкина.

Согласно раскрываемой информации, на 9 октября 2018 года акционерами банка выступали бывший вице-президент НК «Норси-Ойл» и АК «Транснефть», экс-председатель совета директоров ОАО «Атомэнергопром» Владимир Травин (30,94% в уставном капитале), член совета директоров и президент банка Ирина Алушкина (19,99%), Демьян Москвин (14,10%), Роберт Гндолян (9,99%), Виктор Аистов (9,99%), Дмитрий Зорин (9,99%), Сергей Митин (1,74%), Жанна Алексеева (1,03%), Радий Илькаев (0,006%). На акционеров-миноритариев приходилось 2,77% акций.

С мая 2014 года совет директоров банка возглавляет бывший министр финансов РФ (1992—1993) Василий Барчук.

В первой половине октября 2018 года ВТБ достиг договоренности о приобретении 81% акций Саровбизнесбанка. Закрытие сделки планировалось осуществить до конца 2018 года после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений ВТБ. Окончательный размер приобретаемой доли должен быть определен после обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе акций. Интеграция банков после закрытия сделки может завершиться в 2020 году, когда Саровбизнесбанк перейдет под бренд ВТБ. Стратегия развития будет предполагать дальнейшее усиление позиций объединенного банка в Нижегородской области. До интеграции банков ключевые продукты и сервисы Саровбизнесбанка сохранятся. Кроме того, его клиентам будут предложены продукты ВТБ в области страхования и пенсионного обеспечения.

Головной офис кредитной организации расположен в Сарове Нижегородской области. Помимо центрального офиса сеть обслуживания и продаж кредитной организации представлена отделениями в 19 населенных пунктах Нижегородской области, а также в Москве, Владимире и Чебоксарах. Общее количество подразделений банка на 1 октября 2018 года составляло 65 единиц. Сеть банкоматов насчитывает 175 устройств. Среднесписочная численность сотрудников кредитной организации в первом полугодии 2018 года составляла 882 человека (годом ранее — 914 человек).

В числе клиентов банка крупные научные центры, приборостроительные и машиностроительные заводы, торговые и производственные фирмы, предприятия ВПК, энергетики, связи, агропромышленного комплекса, бюджетной сферы. В различные периоды в число клиентов банка входили такие нижегородские организации и предприятия, как ОАО «Арго-Инвест», ПАО «Завод корпусов», ОАО «Рикор Электроникс» и ряд других. Совет директоров Саровбизнесбанка сформирован представителями ООО «ЭнтикомИнвест», АО «Торговый дом «Нижегородский масло-жировой комбинат», АО «Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина», с которыми у банка уже давно налажены партнерские отношения.

На 30 июня 2018 года крупнейшими заемщиками банка, согласно отраслевой структуре кредитного портфеля в отчетности по МСФО, являлись местные органы власти и организации, находящиеся в государственной собственности — на них приходилась почти треть совокупного кредитного портфеля банка. Крупными сегментами корпоративного кредитования выступали торговля, финансовые услуги и лизинг, производство, инвестиции в недвижимость. В географическом разрезе наибольший вес кредитования приходился на «домашнюю» Нижегородскую область. В целом же география кредитования юрлиц представлена Московской, Владимирской, Астраханской, Волгоградской и Оренбургской областями, Республикой Коми, Башкортостаном и Чувашией, Краснодарским Краем, а также городами Москвой, Санкт-Петербургом, Костромой, Ярославлем, Вологдой, Тамбовом, Серовом (Свердловская область), Вольском (Саратовская область) и Новомосковском (Тульская область).

Корпоративным клиентам предлагается стандартный набор услуг и продуктов: РКО, кредитование (инвестиционное, на финансирование текущей деятельности, банковские гарантии, продукты для МСБ, кредиты на транспорт и недвижимость и др.), зарплатные проекты, эквайринг, интернет-банкинг, инкассация, размещение средств на депозиты в банке, операции с ценными бумагами и драгоценными металлами, валютный контроль.

Физическим лицам помимо линейки вкладов доступны кредиты (ипотечные, авто- и потребительские, образовательные, для пенсионеров, в виде овердрафтов), денежные переводы (в том числе по системам Western Union и «Золотая Корона»), пластиковые карты (систем MasterCard, Visa, «Мир»), онлайн- и расчетно-кассовое обслуживание, счета ОМС, прием платежей (ЖКХ, налоги и др.), страхование имущества (в сотрудничестве с «ВТБ Страхование», ПАО «Росгосстрах» и САО «ВСК»), обмен валюты и т. д.

Активы нетто банка за январь — октябрь 2018 года незначительно снизились (-2,0%), составив к 1 ноября 43,5 млрд рублей. В пассивах наблюдались структурные изменения: средства корпоративных клиентов выросли на 14,2% (+926,5 млн рублей) при сокращении задолженности по МБК на 23,6% (-696,0 млн рублей) и вкладов физлиц на 1,5% (-382,3 млн рублей). В структуре активов заметное сокращение коснулось статей прочих активов (-27,4%) и высоколиквидных активов (-24,6%). Одновременно существенный рост продемонстрировали портфель выданных МБК (+20,5%) и вложения в облигации (+10,6%).

Пассивы банка сконцентрированы на вкладах населения (57,1% от пассивов), объем которых за рассматриваемый период незначительно сократился — на 1,5%. Существенная часть средств от населения привлечена банком на сроки от одного года до трех лет. Доля средств корпоративных клиентов в пассивах составляет 17,1% (из них почти 70% представлено остатками на расчетных счетах, а оставшаяся часть — краткосрочные депозиты), еще чуть меньшая доля приходится на собственный капитал. У банка имеется заметная и стабильная клиентская база, обороты по счетам клиентов в последние месяцы исследуемого периода составляли в среднем порядка 34—37 млрд рублей. Кредитная организация обслуживает счета бюджета (предположительно, местных муниципальных органов власти и госпредприятий), что позволяет сделать вывод о ее важном положении в регионе. Привлеченные МБК составляли на отчетную дату 5,2% от пассивов, почти все средства привлечены на короткие сроки от российских банков.

Достаточность собственного капитала поддерживается на высоком уровне, составляя на 1 ноября 2018 года 22,4% по нормативу Н1.0. Стоит добавить, что в 2015 году банк был утвержден в список региональных кредитных организаций, имеющих право участвовать в программе докапитализации через механизм ОФЗ. Однако сам банк так и не воспользовался программой, так как традиционно обладает повышенным уровнем достаточности капитала.

На 1 ноября 2018 года в структуре активов нетто преобладал кредитный портфель с долей в 34,5%. На выданные МБК приходилось еще 24,1%, портфель ценных бумаг формировал 16,3%, высоколиквидные активы (остатки на корсчетах и в кассе) — 6,6%. На прочие активы приходилось 14,5% активов нетто, на основные средства — еще 4,1%.

С начала 2018 года кредитный портфель практически не изменился в объеме (-0,9%), в его структуре 76,1% формируют кредиты юрлицам. В срочной структуре розничного портфеля преобладают кредиты со сроком погашения свыше трех лет, тогда как корпоративный сегмент достаточно хорошо диверсифицирован по срокам. Доля просроченных ссуд в совокупном портфеле остается на низком уровне, хотя с начала 2018 года возросла с 2,4% до 2,8%. Уровень резервирования сократился за исследуемый период с 8,7% до 5,1%. Имуществом в залоге кредитный портфель обеспечен на 130%.

В портфеле межбанковских кредитов на отчетную дату чуть более половины средств размещено на депозитах в ЦБ, оставшаяся часть — средства в российских банках на короткие сроки. Как и на отчетную дату, внутримесячно банк выступает нетто-кредитором, размещая основной объем ликвидности в виде краткосрочных депозитов в российских банках и чуть меньший объем — на депозитах в ЦБ. В совокупности с начала 2018 года обороты по размещению стабильно превышали отметку в 100 млрд рублей, обороты по привлечению находились на уровне 30—50 млрд рублей.

Портфель ценных бумаг Саровбизнесбанка с начала 2018 года вырос в объеме на 10,6%, полностью сформирован облигациями, в составе которых преобладают российские банковские и государственные бумаги. Еще примерно треть бумаг была передана в залог по сделкам РЕПО. Внутримесячные обороты по сделкам РЕПО совпадают с объемами ликвидности, привлекаемой кредитной организацией на денежном рынке.

Банк поддерживает стабильные показатели прибыли: по итогам десяти месяцев 2018 года чистая прибыль составила 1,2 млрд рублей, что несколько превысило результат за весь 2017 год — 1,1 млрд рублей.

Совет директоров: Василий Барчук (председатель), Ирина Алушкина, Игорь Зимин, Дмитрий Зорин, Радий Илькаев, Олег Лавричев, Иван Сидорок, Владимир Травин.

Правление: Ирина Алушкина (президент, председатель правления), Василий Лебедев, Игорь Логинов, Александр Карманов, Евгения Бойкова, Алексей Ливен, Дмитрий Отмахов, Вячеслав Бартков, Татьяна Грачева, Эльвира Андреева.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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