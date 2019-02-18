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История Сбербанка России начинается с именного указа императора Николая I от 1841 года об учреждении сберегательных касс, первая из которых открылась в Санкт-Петербурге в 1842 году. Полтора века спустя, в 1987 году, на базе государственных трудовых сберегательных касс был создан специализированный банк трудовых сбережений и кредитования населения — Сбербанк СССР, который работал также и с юридическими лицами. В состав Сбербанка СССР входили 15 республиканских банков, в том числе Российский республиканский банк.

В июле 1990 года постановлением Верховного совета РСФСР Российский республиканский банк Сбербанка СССР был объявлен собственностью РСФСР. В декабре 1990 года он был преобразован в акционерный коммерческий банк, который был юридически учрежден на общем собрании акционеров 22 марта 1991 года. В том же 1991 году Сбербанк перешел в собственность ЦБ РФ и был зарегистрирован как акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации. Во многом благодаря поддержке ЦБ РФ и повышению комиссий за расчетное обслуживание Сбербанку удалось выдержать дефолт по ГКО-ОФЗ 1998 года (в тот момент доля государственных долговых обязательств в активах банка составляла 52%, а на кредитный портфель приходился всего 21% нетто-активов). В сентябре 2012 года ЦБ РФ продал 7,6% акций Сбербанка частным инвесторам за 159 млрд рублей, или почти за 5 млрд долларов.

На текущий момент Центробанк остается контролирующим акционером (у регулятора 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция), который также является единственным акционером с долей участия не менее 5% уставного капитала Сбербанка. В публичном обращении находится 50% минус одна голосующая акция, в том числе юридическим лицам — нерезидентам принадлежит порядка 45,64% акций Сбербанка. Обыкновенные и привилегированные акции банка котируются на российских биржевых площадках с 1996 года. Американские депозитарные расписки (АДР) котируются на Лондонской фондовой бирже, допущены к торгам на Франкфуртской фондовой бирже и на внебиржевом рынке в США.

География Группы Сбербанка охватывает 22 страны, включая РФ. Помимо стран СНГ, Сбербанк представлен в Центральной и Восточной Европе (Sberbank Europe AG, бывший Volksbank International), в Турции (DenizBank), Великобритании и США, на Кипре и в ряде других стран (компании группы КИБ). Также банк имеет представительства в Германии и Китае, филиал в Индии. В 2013 году состоялся официальный запуск бренда Сбербанка в Европе. Сделка по покупке DenizBank была завершена в сентябре 2012 года и стала крупнейшим приобретением за более чем 170-летнюю историю банка. Однако в мае 2018 года Сбербанк заключил обязывающее соглашение о продаже бизнеса в Турции. Закрытие сделки по продаже DenizBank намечено на I квартал 2019 года.

В 2012 году Сбербанк закрыл сделку по объединению с инвестиционной компанией «Тройка Диалог» (преобразована в корпоративно-инвестиционную структуру Sberbank CIB, а розничный банк «Тройка Диалог» осенью 2013 года продан группе частных инвесторов). Также в 2012 году была закрыта сделка по покупке Сбербанком у французской группы BNP Paribas мажоритарного пакета в ее дочернем российском розничном банке (сейчас СП функционирует как Сетелем Банк, доля «Сбера» — 79,2% на 30 мая 2018 года).

Банк лидирует не только по размеру активов, но и по количеству обслуживаемых клиентов — юридических лиц (свыше 2,3 млн корпоративных клиентов). На рынке частных вкладов Сбербанк России является монополистом, контролируя 45% рынка (основная масса депозитов физлиц приходится на так называемые пенсионные вклады в рублях). Стоит отметить, что на начало 2002 года доля банка составляла 71,4%. Дальнейшему снижению доли рынка, занимаемой Сбербанком, в немалой степени способствует система страхования вкладов и увеличение суммы страхового возмещения. Банк является крупнейшим эмитентом дебетовых и кредитных карт (в том числе выдано свыше 122 млн дебетовых карт), располагает одной из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания (более 75 тыс. устройств). Общее количество активных розничных клиентов составляет около 88 млн человек. Численность сотрудников группы Сбербанка, согласно отчетности МСФО, по состоянию на 30 сентября 2018 года составляла почти 300 тыс. человек.

Исторически сложившаяся развитая территориальная сеть (более 14 тыс. подразделений в 83 субъектах Российской Федерации, расположенных на территории 11 часовых поясов) способствует успехам банка на рынке розничного кредитования. В настоящее время банк обслуживает 150 млн клиентов во всем мире. Сбербанк также активно развивает свои приложения «Мобильный банк» и «Сбербанк Онлайн» с внушительной клиентской базой, насчитывающей более чем по 30 млн активных пользователей. На долю Сбербанка приходится более 41% всех кредитов физических лиц и почти 34% кредитов юридическим лицам. Еще в 2012 году Сбербанк обогнал прежнего лидера в сегменте кредитных карт — банк «Русский Стандарт». На рынке ипотечного кредитования доля банка составляет 56%.

Сбербанк предлагает розничным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг, включая депозиты, различные виды кредитования (потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку), банковские карты, денежные переводы, банковское страхование и брокерские услуги.

Сбербанк России обслуживает все группы корпоративных клиентов. На долю малых и средних компаний приходится около трети корпоративного кредитного портфеля. Банк также предлагает депозиты, расчетные услуги, проектное, торговое и экспортное финансирование, услуги по управлению денежными средствами и др.

С января по начало октября 2018 года нетто-активы банка увеличились на 9,2%, составив на отчетную дату 26,4 трлн рублей. В пассивах основной прирост в абсолютном выражении продемонстрировали средства предприятий и организаций (+0,7 трлн рублей, или +11,3%). Существенный рост показал также собственный капитал, объем которого в соответствии с методикой ЦБ возрос почти на 10% (+0,4 трлн рублей). В активах ликвидность в основном направлялась на кредитование: совокупный портфель вырос на 14%, при этом уверенную динамику продемонстрировали как преобладающие корпоративные ссуды (+11,2%), так и розничные кредиты (+19,3%).

Лидирующие позиции в ресурсной базе банка традиционно занимают средства на счетах и вклады частных лиц — 45,4% пассивов на отчетную дату (в начале 2018 года — 49,5%). Еще четверть активов формируют остатки на расчетных и депозитных счетах корпоративных клиентов. На собственные средства (капитал и резервы) приходится еще порядка 14%, привлечение от банков (МБК) — 3,5% нетто-пассивов, выпущенные банком ценные бумаги — 1,3%. Обороты только по расчетным и текущим счетам клиентов банка за последние месяцы исследуемого периода составляли внушительную сумму в 25—27 трлн рублей.

В структуре нетто-активов 68,2% на 1 октября 2018 года приходится на кредитный портфель, в составе которого 68% формируют ссуды, выданные предприятиям и организациям; просрочка в совокупном портфеле показана на уровне 2,5% по РСБУ (не изменилась по сравнению с началом 2018 года). Уровень резервирования достаточно консервативен по сравнению с минимальной долей просрочки и на отчетную дату составлял 6,2% от портфеля ссуд. Кредитный портфель главным образом сформирован долгосрочными (выданными на срок свыше года) кредитами.

Доля в 10,6% активов — портфель ценных бумаг, представленный преимущественно облигациями. Стоит отметить, что Сбербанк является крупнейшим держателем государственных ценных бумаг (1,2 трлн рублей на отчетную дату), формирующих около половины портфеля банка. Денежные средства в кассе и на корсчетах (в том числе в ЦБ) составляют основу высоколиквидных средств, доля которых в активах нетто составляет 6,6%.

На рынке МБК Сбербанк работает в обе стороны, ежемесячно как привлекая, так и размещая внушительные объемы ликвидности.

По итогам первых девяти месяцев 2018 года банк получил 612,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Показатель превысил результат за аналогичный период 2017 года (495,8 млрд рублей) и уже близок к результату за весь 2017 год (674,1 млрд рублей).

Наблюдательный совет: Сергей Игнатьев (председатель), Герман Греф, Сергей Швецов, Надежда Иванова, Белла Златкис, Ольга Скоробогатова, Максим Орешкин, Валерий Горегляд, Леонид Богуславский, Геннадий Меликьян, Надя Уэллс, Владимир Мау, Эско Ахо, Александр Кулешов.

Правление: Герман Греф (председатель, президент), Александр Ведяхин, Лев Хасис, Олег Ганеев, Белла Златкис, Станислав Кузнецов, Александр Морозов, Александр Торбахов, Анатолий Попов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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