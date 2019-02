Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1992 году в форме открытого акционерного общества под наименованием АКБ «Транс Капитал Банк». В 2000 году кредитное учреждение сменило название на ОАО «Севзапинвестпромбанк», а в 2001 году его головной офис переехал в Санкт-Петербург. С декабря 2004 года банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В июне 2016 года сменил организационно-правовую форму на АО.

На текущий момент конечными бенефициарами банка являются член совета директоров Петр Игнатов (13,99%), Игорь Снегуров (13,91%), Юрий Лач, председатель совета директоров Петр Ильин, член совета директоров Александр Замятин (по 9,90%), член совета директоров Владимир Черкалов (9,74%), Ирина Щипанова (8,19%), Игорь Шишкин (5,70%), Игорь Кудрявцев, Игорь Волкович (по 5,00%), Анатолий Белов (4,99%), Юлия Кураева (2,95%) и акционеры-миноритарии (0,83%).

Банк осуществляет деятельность через головной офис в Санкт-Петербурге и представительство в Москве. Среднесписочная численность персонала за первое полугодие 2018 года составила 39 человек (годом ранее — 55 человек). Кредитная организация не располагает собственной сетью банкоматов и терминалов.

Частным лицам банк предлагает открытие и ведение счетов, линейку вкладов, обмен валюты, потребительское кредитование, аренду сейфов.

Юридическим лицам доступны расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, размещение средств на депозиты, удаленное банковское обслуживание, валютный контроль, банковские гарантии, сейфовые ячейки и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 3,6% (или 27,6 млн рублей), составив 737,5 млн рублей на 01.07.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей высоколиквидных активов и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 14,8% до 15,1%, при этом их номинальный объем сократился на 1,8 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 22,1% до 20,2%, при этом их номинальный объем сократился на 20,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 457,2 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 2,9% (или 13,7 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 62% и 38% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 105,25% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 80% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 84,9% и 15,1% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 2,6% до 4,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 15,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 73,8% до 80%, при этом их номинальный объем увеличился на 25 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 20% до 11,8%, при этом их номинальный объем сократился на 65,6 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 1,6% до 1,7%, при этом их номинальный объем сократился на 53 тыс. рублей;

• доля прочих активов сократилась c 1,9% до 1,6%, при этом их номинальный объем сократился на 2,7 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 35,8 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 15,7 млн рублей (или 78,2%). Кредитный портфель полностью сформирован корпоративными ссудами, выданными в полном объеме предприятиям оптовой и розничной торговли. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 58,1%. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 27,2 млн рублей (75,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 590 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 25,7 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 10,6 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 13,2 млн рублей.

Совет директоров: Петр Ильин (председатель), Владимир Черкалов, Александр Замятин, Петр Игнатов, Тимур Сабирзянов.

Правление: Александр Черноиванов (председатель), Сергей Даушвили, Сергей Мочалов, Людмила Ингинен (главный бухгалтер).

