Кредитная организация была зарегистрирована в марте 1995 года в Красноярске под наименованием «Сибирский Индустриальный Акционерный Банк». Одним из учредителей выступил Союз товаропроизводителей и предпринимателей Красноярского края, акционерами и основными клиентами стали крупные предприятия различных отраслей экономики Красноярска. В 2000 году основная деятельность стала смещаться из Красноярска в Железногорск, где был открыт офис. Банк собирались сделать муниципальным, но позже было принято решение о продаже акций сторонним инвесторам.

В 2003 году банк был выкуплен командой бизнесменов из Санкт-Петербурга, а в 2004 году переименован в «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (сокращенно — СИАБ). В 2012 году был проведен ребрендинг стоимостью в 18,5 млн рублей, вследствие которого название изменилось на ОАО «Банк SIAB». С декабря 2005 года является участником системы страхования вкладов физических лиц. В ноябре 2015 года организационно-правовая форма банка была изменена на ПАО.

В 2014 году структура акционеров СИАБа изменилась: Сергей Инкин, владевший 49,77% акций банка, продал их, а Эдуард Таубин увеличил свою долю с 49,77 до 61,92%.

На сегодняшний день доля контролирующего бенефициара банка Эдуарда Таубина, возглавляющего совет директоров, составляет 70,66% акций. В число бенефициаров также входят члены совета директоров Андрей Алексеев (9,89%), генеральный директор ООО «Северные Стрелы» Дмитрий Кузьминов и президент — председатель правления банка Галина Ванчикова (по 8,73% у каждого), член правления Алексей Митюгов (1,33%). На долю акционеров-миноритариев приходится 0,66%.

Головной офис банка расположен в Санкт-Петербурге. Сеть продаж с начала 2014 года по сегодняшний день сократилась с 30 отделений до трех дополнительных и одного операционного офисов, расположенных в Санкт-Петербурге. Отметим, что к началу 2014 года основная часть подразделений банка представляла собой мини-офисы в гипермаркетах («О’кей», «Максидом»). По словам руководства банка, формат мини-офисов был актуален на момент развития сети в целях наращивания клиентской базы в 2012 году, однако в настоящее время банк планирует развивать исключительно полноформатные отделения. Собственная сеть банкоматов насчитывает пять устройств. Пополнить банковские карты СИАБ клиенты могут в пунктах обслуживания «Золотая Корона — Погашение кредитов» (в салонах «Евросеть», МТС, «Билайн»), через платежные сервисы и терминалы Qiwi и «Элекснет», а также через платежные терминалы АО «Банк «ПСКБ». Среднесписочная численность сотрудников кредитной организации на 1 января 2018 года составляла 278 человек.

В настоящее время банк активно работает не только в корпоративном, но и в розничном сегменте. В конце 2009 года был запущен собственный процессинговый центр, на базе которого активно развивается направление банковских карт. Корпоративным клиентам СИАБ предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, размещение средств (на депозиты и счета, а также в векселя), банковские гарантии, аккредитивы, инкассацию, торговый эквайринг, зарплатные проекты (MasterCard, Visa, «Мир»), таможенные карты («Раунд»), интернет-клиент.

Физическим лицам доступно потребительское кредитование, линейка вкладов, банковские карты (MasterCard, Visa и «Мир»), денежные переводы (Western Union, «Золотая Корона», Contact), обмен валюты, сейфовые ячейки, интернет-банк SIAB-Online, мобильный банк SIAB-Online, страхование (совместно с СГ «Согаз»). В числе клиентов банка АО «Везу», АО «Взлет», ЗАО «Завод им. Козицкого», АО «Интелмед», ОАО «ВАО «Интурист», АО «Липсия», ЗАО «МТМ-Сервис», АО «Производственное объединение Стронг», ЗАО «Хорс» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 1,9% (или 147,2 млн рублей), составив 7,5 млрд рублей на 01.04.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей высоколиквидных активов и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 36,4% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 37,2% до 36,4%, при этом их номинальный объем сократился на 112,4 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 17,8% до 15,5%, при этом их номинальный объем сократился на 195,8 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 17,8% до 21,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 241,4 млн рублей;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах сократилась c 1,3% до 1,2%, при этом их номинальный объем сократился на 8,1 млн рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.04.2018 составил 1,1 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 2% (или 22,1 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 14,4% и 85,6% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 13,87% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 38,7% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.04.2018 составляют 74,7% и 25,3% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 33,1% до 35,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 123,3 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 38,9% до 38,7%, при этом их номинальный объем сократился на 76,7 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в виде межбанковских кредитов минимальна (менее 1%);

• доля высоколиквидных активов сократилась c 10% до 9,1%, при этом их номинальный объем сократился на 80 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 10,1% до 10,2%, при этом их номинальный объем сократился на 7 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 6,3% до 6,1%, при этом их номинальный объем сократился на 27,3 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 2,7 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 123,3 млн рублей (или 4,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 92,2%. Существенную долю в отраслевой структуре кредитного портфеля формируют предприятия торговли — 50,6% от совокупного объема выданных ссуд (согласно отчетности по МСФО за 2017 год). Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 57,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 16,7% до 14,5%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 17,3%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,1 млрд рублей (79,5% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.04.2018 составляет 41,7 млн рублей. Объем привлеченных средств на 01.04.2018 составляет 1,6 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 19 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 123,8 млн рублей. По итогам января — марта 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 15,1 млн рублей.

Совет директоров: Эдуард Таубин (председатель), Галина Ванчикова, Алексей Митюгов, Дмитрий Кузьминов, Андрей Алексеев.

Правление: Галина Ванчикова (президент-председатель), Алексей Митюгов, Борис Воронков, Самвел Минасян (главный бухгалтер).

