ООО «Старооскольский коммерческий Агропромбанк» зарегистрировано в Старом Осколе в декабре 1990 года в форме товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) на базе Старооскольского отделения Белгородского регионального филиала Агропромбанка СССР. В 1995 году организационно-правовая форма была изменена на общество с ограниченной ответственностью (ООО). С ноября 2004 года банк является участником системы страхования вкладов. В октябре 2013 года сокращенное наименование банка было изменено на ООО «Осколбанк».

Единственным участником кредитной организации выступает известный промышленник и бизнесмен, совладелец ОАО «Оскольский завод металлургического машиностроения»* и председатель совета директоров банка Олег Клюка (100%).

Головной и один дополнительный офисы банка расположены в Старом Осколе Белгородской области. Собственная сеть банкоматов насчитывает пять устройств в регионе присутствия банка. Кроме того, клиенты имеют возможность снимать наличные по всей России в устройствах объединенной банкоматной сети Atlas. Списочная численность персонала банка на 1 января 2018 года составляла 80 человек.

Юридическим лицам кредитная организация предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, размещение средств (депозиты, векселя), зарплатные проекты, дистанционное обслуживание (система «Клиент-Банк»), экспортно-импортные операции, инкассацию, сейфовые ячейки. Физическим лицам доступны вклады в рублях и в валюте, потребительское кредитование, пластиковые карты (Visa, MasterCard), прием платежей (в том числе за обучение), денежные переводы (Contact), валютно-обменные операции, сейфовые ячейки.

Профильным направлением деятельности банка является кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в городах Белгородской области. В числе клиентов фининститута АО «Оскольский завод металлургического машиностроения», ОАО «Начало», ОАО «Осколнефтеснаб», АО «Теплохиммонтаж», ОАО «Старооскольский завод электромонтажных изделий», ООО «Софтсервис», ООО «Юнивер» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 0,2% (или 4,2 млн рублей), составив 2,4 млрд рублей на 01.07.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 50,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 49,2% до 50,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 35,7 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 25,3% до 23,7%, при этом их номинальный объем сократился на 36,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 440,2 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 3,9% (или 16,7 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 18,5% и 81,5% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 22,46% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 64,2% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 87,3% и 12,7% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 62% до 64,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 55,1 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 21,1% до 23,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 50 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 12,1% до 7,7%, при этом их номинальный объем сократился на 105,2 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 3,4% до 3,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 4,5 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,5 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 55,1 млн рублей (или 3,7%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 96%. Согласно данным отчетности по РСБУ за I квартал 2018 года, основной объем корпоративных ссуд выдан предприятиям торговли (64,3%) и обрабатывающим производствам (13,1%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 90,3%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 8,3% до 8,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 11%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 4,7 млрд рублей (307,4% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 550,8 млн рублей, из которых 550 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 4,1 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 9,8 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 6,9 млн рублей.

Совет директоров: Олег Клюка (председатель), Ольга Клюка, Александр Вавулин, Елена Резникова.

Правление: Елена Резникова (председатель), Вячеслав Симонов, Наталья Давыдова, Елена Плутахина, Ольга Проскурина.

* Оскольский завод металлургического машиностроения (ОЗММ) образован в 1979 году в городе Старый Оскол Белгородской области. Является одним из самых молодых и крупных предприятий региона. ОЗММ производит изделия из марганцовистых, высоколегированных и углеродистых сталей. Завод выпускает запасные части для горного и металлургического оборудования, предприятий других отраслей промышленности. Рынок поставляемой заводом продукции ежемесячно охватывает порядка 200—210 предприятий различных регионов России. Основными потребителями являются горно-обогатительные, металлургические комбинаты, заводы тяжелого машиностроения, предприятия железнодорожной отрасли и военно-промышленного комплекса. ОЗММ экспортирует свои изделия в Германию, Болгарию, Италию, Францию. Численность работников завода на 2017 год составляла порядка 1 200 человек.

Председатель совета директоров ОЗММ Олег Клюка, занимающий должность заместитель генерального директора по инвестициям и перспективному развитию, контролирует 95,48% акций предприятия.

За 2017 год выручка ОЗММ составила 1,91 млрд рублей (1,81 млрд рублей за 2016 год), чистый убыток — 148,91 млн рублей (чистый убыток за 2016 год — 159,51 млн рублей).

