Справка Banki.ru

Банк был создан в 1987 году на базе Башкирского отделения Жилсоцбанка СССР. Учредителями выступили семь организаций и предприятий, в том числе Министерство торговли и промышленности БАССР, республиканское управление «Союзпечати», опытно-показательный совхоз «Цветы Башкирии», башкирские областные комитеты ДОСААФ и ВЛКСМ, Всероссийское общество охраны природы. Также в 1990-е годы в числе основных акционеров значимые позиции занимали крупнейшие нефтехимические предприятия республики «Уфанефтеоргсинтез» и «Уфанефтехим». В 1998 году финучреждение получило генеральную лицензию Банка России и было преобразовано в открытое акционерное общество. До начала 2007 года выходец из банка «Квест» (чуть позже — Сведбанк, лицензия отозвана 1 октября 2013 года), бывший председатель правления Социнвестбанка Дмитрий Неверов владел почти 20-процентным пакетом акций кредитной организации. Банк входит в систему страхования вкладов физических лиц с октября 2004 года. В марте 2015 года организационно-правовая форма была приведена в соответствие с действующим законодательством и определена как публичное акционерное общество. Однако в январе 2017 года произошло очередное изменение организационно-правовой формы на акционерное общество.

АО «Социнвестбанк» имеет финансовые вложения в дочерние организации АО «АА Групп», АО «Азия корпорейшн» и ООО «РК Энергосбережение».

21 сентября 2015 года Банк России утвердил план участия ПАО «АКБ «Российский Капитал» в санации АО «Социнвестбанк» по итогам конкурса, проведенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов». План участия в мероприятиях по финансовому оздоровлению предусматривает установление контроля над санируемым банком, а также его реорганизацию в форме присоединения к ПАО «АКБ «Российский Капитал». С 1 февраля 2016 года прекращены полномочия временной администрации банка, возложенные на ГК «Агентство по страхованию вкладов».

До недавнего времени основным владельцем Социнвестбанка выступал бывший председатель правления банка Сергей Таболин (96,2%), в прошлом ключевой владелец Русского Банка Делового Сотрудничества (РБДС), чей бизнес в апреле 2008 года перешел в ведение Социнвестбанка. Год спустя РБДС лишился банковской лицензии. Однако в 2012 году впервые в истории отзыв лицензии был оспорен владельцами банка, и РБДС продолжил работу. В августе 2013 года «КБ «Русский Банк Делового Сотрудничества» путем реорганизации был присоединен к АО «Социнвестбанк». Владельцами Социнвестбанка выступали также граждане Республики Кипр Харулла Леста и Антрулла Тсикку, совместно владевшие в равных долях 1,3% акций общества. На миноритариев приходилось 2,5% акций.

На текущий момент единственным акционером банка (100%) выступает его санатор — ПАО «АКБ «Российский капитал».

Головной офис банка располагается в Уфе. В феврале 2018 года наблюдательный совет банка принял решение провести оптимизацию сети внутренних структурных подразделений в соответствии с планом оздоровления. Банк закрыл все точки обслуживания клиентов за пределами Уфы, а также часть внутренних структурных подразделений в городе. В результате была закрыта сеть из 43 отделений. По итогам оптимизации сеть подразделений составила головной офис и три точки обслуживания в Уфе. Стоит отметить, что еще год назад сеть подразделений включала в себя 20 операционных и 33 дополнительных офиса, а также три операционные кассы вне кассового узла. Пользователям пластиковых карт банк в настоящее время предлагает в совокупности 30 банкоматов и терминалов. Среднесписочное число сотрудников банка в 2017 году составляло 848 человек (годом ранее — 761 человек).

Помимо стандартных услуг, корпоративным клиентам доступно кредитование под поручительство Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, тендерные гарантии, корпоративные карты, зарплатные проекты, депозиты (линейка продуктов), операции с ценными бумагами, брокерские и депозитарные операции, аренда сейфовых ячеек, дистанционное обслуживание.

Частным клиентам банк предлагает вклады (линейка продуктов), кредитование (потребительское, ипотека), денежные переводы (в том числе по системам Contact и «Золотая Корона»), банковские карты (MasterCard), расчетно-кассовое обслуживание, сейфовые ячейки, операции с ценными бумагами, обмен валюты, брокерские и депозитарные операции, интернет-банк «СИБ-online», страхование и пр.

В число клиентов банка в различные периоды входили АО «Башнефтегеофизика», ОАО «Белебеевский ордена «Знак почета «Молочный комбинат», ООО «ГСИ Спецнефтеэнергомонтажавтоматика», АО «Мелеузовские минеральные удобрения», АО «Стерлитамакский хлебокомбинат», ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов», ОАО «Учалинские тепловые сети», ОАО «Чишминский сахарный завод».

По итогам первых семи месяцев 2018 года активы нетто кредитной организации продемонстрировали небольшое снижение — на 5,2%, составив к отчетной дате 52,2 млрд рублей. В пассивах за указанный период заметно сократился объем клиентских средств: вклады населения снизились более чем на треть, остатки и депозиты корпоративных клиентов — на 12,2%. Отрицательная величина собственного капитала банка продолжила расти — с 7,1 млрд до 41,2 млрд рублей. Рост на 13% в пассивах показали привлеченные МБК за счет кредитов от Банка России. В активах основное снижение пришлось на корпоративный кредитный портфель, потерявший в объеме четверть. Менее существенное в абсолютном выражении, однако весьма заметное в относительном выражении сокращение продемонстрировали высоколиквидные остатки (-39,5%) и розничный кредитный портфель (-14,9%).

Более 60% пассивов банка на отчетную дату сформировано межбанковскими кредитами. Почти все средства привлечены от АКБ «Российский капитал», из них порядка 97% имеют срок погашения в декабре 2025 года. Средства физлиц формируют 17,5% пассивов, в их структуре преобладают вклады, привлеченные на сроки от полугода до года. Средства корпоративных клиентов занимают в пассивах 15,0% и на 91% сформированы ресурсами Агентства по страхованию вкладов (7,1 млрд рублей), привлеченными в рамках финансового оздоровления со сроком погашения в сентябре 2025 года. Собственный капитал на 1 августа 2018 года остается отрицательным и составляет −41,2 млрд рублей в связи с тем, что банк находится в процессе санации. Клиентская база относительно небольшая. Платежная динамика стабильная, умеренная, обороты внутри месяца с начала 2018 года варьировались в интервале 7—11 млрд рублей.

В структуре активов на отчетную дату ровно половину занимали прочие активы. Средства по данным статьям сформированы остатками на счетах расчетов по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и срочным сделкам, а также требованиями по получению процентов. Вложения в ценные бумаги занимают 16,5% от активов, и почти столько же приходится на кредитный портфель. Выданные МБК формируют еще почти 11%, на основные средства и нематериальные активы приходится 5%.

Кредитный портфель с начала 2018 года сократился на 22%, составив на 1 августа 8,6 млрд рублей. Основное сокращение в его структуре пришлось на кредиты предприятиям и организациям, доля которых с начала года снизилась в общем портфеле с 70% до 67,4%. Доля просроченных ссуд в совокупном портфеле за отчетный период чуть подросла — с 4,9% до 5,2%. Уровень резервирования увеличился вдвое — до 14,6%. Кредитный портфель полностью обеспечен залогом имущества (123% от совокупного кредитного портфеля). Согласно пояснительной информации к отчетности на 30 июня 2018 года, в отраслевой структуре кредитов юридическим лицам преобладает сегмент «консультирование по вопросам управления», на который приходится 77,3% всех выданных корпоративных ссуд.

Портфель ценных бумаг почти не изменился в объеме с начала 2018 года. На отчетную дату 84% бумаг в его составе находились в залоге по сделкам РЕПО, оставшаяся «свободная» часть облигаций приходилась на ОФЗ. Обороты по сделкам РЕПО за последние месяцы находились на уровне 25—35 млрд рублей. Активность в сделках РЕПО и высокий коэффициент утилизации рыночного обеспечения в портфеле позволяют сделать вывод о ликвидности бумаг на балансе банка.

На рынке МБК банк достаточно активен, выступает в последние годы исключительно нетто-заемщиком с минимальными оборотами по размещению ликвидности. Обороты по привлечению с начала 2018 года составляли 12—35 млрд рублей. На рынке Forex в последнее время активность незначительная.

По итогам 2017 года банк понес чистый убыток в размере 440,0 млн рублей (чистый убыток за 2016 год — 349,2 млн рублей). За семь месяцев 2018 года убыток банка достиг 2,8 млрд рублей, при этом его основная часть была получена в июле (2,1 млрд рублей).

Наблюдательный совет: Сергей Калинин (председатель), Павел Мякенький, Александр Данилов, Сергей Лотвин, Дмитрий Овчинников.

Правление: Дмитрий Овчинников (и. о. председателя), Артем Василенко, Тимур Хайруллин, Алексей Шайдулин.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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