Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован в 1993 году как «Алина-Москва» и до 1999 года оставался небольшим финансовым учреждением. В 1999 году был приобретен одной из ведущих российских страховых компаний — ОСАО «Ингосстрах» — и переименован в «Ингосстрах-Союз». В 2001 году инвестиционная группа «Базовый элемент» российского миллиардера Олега Дерипаски взяла «Ингосстрах» вместе с дочерними подразделениями под свой контроль, став непосредственным мажоритарным акционером банка.

Позднее «Базовый элемент» решил объединить свои незначительные банковские активы на базе «Ингосстрах-Союза». В конце 2003 года было успешно завершено слияние «Ингосстрах-Союза» с тремя другими банками, подконтрольными «Базовому элементу», — Автогазбанком (Нижний Новгород), Сибрегионбанком (Иркутск) и Народным Сберегательным Банком (Москва). Объединенный банк получил название «Союз».

В сентябре 2008 года финансовое положение кредитной организации резко ухудшилось в связи с кризисом на рынке РЕПО, где «Союз» выступал активным игроком, а также значительными вложениями в девелоперские проекты. В конце декабря 2008 года было принято решение о санации банка и подписано соглашение о его финансовом оздоровлении между Агентством по страхованию вкладов, «Союзом», холдингом «Финансресурс» (на тот момент — основной акционер банка, на 81% принадлежавший лично Олегу Дерипаске) и «Газфинансом» (стопроцентное дочернее предприятие «Газпромрегионгаза», входит в группу «Газпром»). В марте 2010 года 49,99% акций вернулись к прежнему владельцу — ОСАО «Ингосстрах», 50% плюс одна акция остались у АСВ. Стоит отметить, что годом ранее правление кредитной организации возглавил выходец из Гринфилдбанка Андрей Хандруев, сын известного банкира и ученого Александра Хандруева.

В ноябре 2012 года компания «Ингосстрах» в ходе аукциона выкупила 50% плюс одну акцию банка у АСВ за 2,8 млрд рублей, тем самым доведя свою долю в «Союзе» до 99,99%. Правление кредитной организации возглавил Сергей Тищенко, который в период с октября 1998 года по 31 октября 2012 года занимал руководящие должности в финансовых организациях, банковском и страховом бизнесе, в том числе в ОАО «Совек», Мосбизнесбанке, Мосэксимбанке, РНКБ, «Лизингбизнеспроме», МСК, «Стандарт Резерве», холдинге «Столичная страховая группа», «Ингосстрах-Жизни».

Согласно данным последней отчетности Банка «Союз» по МСФО на 30 сентября 2018 года, его основным акционером являлось СПАО «Ингосстрах» с долей 95,86% в уставном капитале банка. Оставшаяся незначительная часть акций принадлежала ООО «АСГ Профит» и прочим акционерам-миноритариям. В 2018 году компания «Ингосстрах» скрыла список своих акционеров на сайте после вступления в силу постановления правительства РФ о разрешении страховщикам, чьи акционеры или участники оказались под западными санкциями, не раскрывать информацию о составе и структуре владельцев. Отметим, что Банк «Союз» в настоящее время также не раскрывает список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых он находится, ни на сайте Банка России, ни на собственном сайте. Согласно информации, которая была размещена на сайте компании «Ингосстрах» до последних изменений, прямыми акционерами российского страховщика являются ООО «Гранит» (16,29%, конечный собственник — Евгений Агарков), ООО «Бекар-Сервис» (16,03%, Алексей Коновалов и Андрей Панов), ООО «Новый капитал» (15,85%), ООО «Дженерали Руссиа Энд Си-Ай-Эс» (15,85%), ООО «Софт-Карат» (15,68%, конечный владелец — Виктория Бражник), Олег Дерипаска (10%, находится под американскими санкциями), ООО «Вега» (6,75%), акционеры-миноритарии (3,55%). Акционерам, контролируемым международной страховой группой Generali*, официально принадлежит 38,5%.

По состоянию на 30 сентября 2018 года сеть Банка «Союз» насчитывала семь филиалов, 16 дополнительных и восемь операционных офисов, а также одну операционную кассу вне кассового узла. Региональная сеть банка охватывает такие города, как: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Красноярск, Краснодар, Адлер, Иркутск, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Челябинск, Тюмень, Ижевск, Томск, Братск, Арзамас, Усть-Лабинск, Саянск, Воронеж. У банка имеется порядка ста собственных банкоматов. По последним доступным данным, средняя численность сотрудников превышала 1 200 человек.

Приоритетными направлениями деятельности являются розничный, корпоративный, инвестиционный банковский бизнес, работа с состоятельными частными лицами. Юридическим лицам предоставляется широкий спектр банковских услуг, включая РКО, эквайринг, кредитование, корпоративное финансирование, дистанционное обслуживание, банковские гарантии, корпоративные карты, брокерские операции, а также лизинг и факторинг. В числе наиболее крупных клиентов в различные периоды были замечены такие организации, как «Хендэ Ком Транс Рус», ООО «Лудинг», ООО «Корея Мотор», группа компаний «Русал», ОАО «Агентство «Роспечать», ОАО «Агрообъединение «Кубань», ОАО «Авиакор — авиационный завод», СПАО «Ингосстрах», ОАО «Русские машины», ОАО «Иркутскэнерго», ПАО «Красноярская ГЭС», ОАО «Международный аэропорт Сочи».

Частным лицам банк предлагает кредитные продукты (наличными, ипотека, автокредитование), а также вклады, денежные переводы (Western Union, UNIStream, «Золотая Корона»), банковские карты MasterCard и Visa, интернет-банкинг, индивидуальные банковские сейфы и т. д. Банк очень плотно сотрудничает со страховой группой «Ингосстрах», которая традиционно размещает в нем значительные объемы срочных депозитов (страховые резервы).

За январь — ноябрь 2018 года активы нетто кредитной организации выросли на четверть, составив к декабрю почти 100 млрд рублей. В пассивах рост в существенной мере фондировался средствами корпоративных клиентов (преимущественно остатками на расчетных счетах и краткосрочными депозитами), объем которых вырос на 43,6%. Определенный вклад внесли и средства физических лиц (+14,7%). Несмотря на рост пассивной базы, необходимо отметить снижение величины собственного капитала, рассчитываемого по методике ЦБ, на 9,1%. Сокращение капитала стало преимущественно результатом снижения прибыли в 2018 году и погашения части субординированных займов. Привлеченная ликвидность в активной части баланса направлялась прежде всего на межбанковский рынок (портфель выданных МБК вырос почти в 2,5 раза). Менее заметно банк также нарастил кредитный портфель юрлиц и высоколиквидные запасы. Кроме того, наблюдался прирост остатков по статьям прочих активов.

Структура пассивов фининститута на отчетную дату почти наполовину сформирована средствами юридических лиц. Основная часть средств представлена остатками на расчетных счетах и краткосрочными депозитами, хотя доля ресурсов срочностью от шести месяцев до трех лет также весьма заметна. Вторым крупнейшим источником пассивов кредитной организации являются вклады физических лиц с долей в 32,9% от пассивов. Подавляющая часть вкладов населения привлечена на сроки от одного года до трех лет.

Оставшаяся часть пассивов преимущественно приходится на собственные средства (капитал и резервы). В составе капитала, рассчитываемого по методике ЦБ, на начало декабря 2018 года учитывались субординированные займы от АСВ по остаточной стоимости в 1,5 млрд рублей. Совокупная доля выпущенных банком собственных ценных бумаг (на отчетную дату в основном только векселя) и привлеченных от российских банков МБК едва превышала 2%. Клиентская база банка большая, обороты по счетам клиентов с начала 2018 года в среднем превышали 100 млрд рублей ежемесячно. Текущая структура обязательств банка отличается крайне высокой концентрацией на крупных клиентах: на 30 сентября 2018 года на долю четырех крупнейших контрагентов приходилось 41,6% от совокупного объема всех средств клиентов.

Большая часть активов сосредоточена в кредитном портфеле, доля которого на декабрь 2018 года составила 31,5%. Еще чуть более 19% активов нетто было размещено на межбанковском рынке, и почти столько же приходилось на портфель ценных бумаг. Доля высоколиквидных активов традиционно невелика, на декабрь 2018 года составляла 6,8% и была представлена преимущественно денежными средствами и остатками на корсчетах в ЦБ и банках-контрагентах. Около 22% формировали прочие активы (главным образом представлены вложениями в приобретенные права требования: счета 47801, 47802 и 47803 — факторинг). На основные средства приходилось еще 1,2%.

Кредитный портфель с начала 2018 года увеличился на 11,1%, составив к декабрю 31,3 млрд рублей. Рост в существенной мере обеспечили ссуды корпоративным клиентам (+17,1%), хотя розничный портфель также продемонстрировал положительную динамику (+4,8%). На отчетную дату корпоративные ссуды с небольшим отрывом преобладали в составе кредитного портфеля. Доля просроченной задолженности в целом по кредитному портфелю показана на заметном уровне — 10,4%, с начала 2018 года чуть выросла (с 8,6%). Уровень резервирования, наоборот, несколько сократился, однако с запасом покрывал долю просроченных ссуд, составляя 15,5% (на начало 2018 года — 16,1%). Стоит отметить традиционно хорошую обеспеченность кредитов залогом имущества — 200,7%.

Согласно отчетности по МСФО на 30 сентября 2018 года, отраслевая структура корпоративного кредитного портфеля на 42,4% была представлена заемщиками из сферы торговли, 15,9% занимало производство, 14,8% — строительство и недвижимость, 14,4% — лизинг и финансы. В розничном кредитном портфеле преобладали автокредиты и ипотечные ссуды — 57,9% и 30,5% соответственно. По состоянию на 30 сентября 2018 года у банка было два заемщика с общей суммой выданных каждому из них кредитов, превышавшей 10% капитала. Совокупная сумма этих кредитов составляла 4,1 млрд рублей, или 8% от кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение (на начало 2018 года — 5,9% от портфеля).

Портфель ценных бумаг с начала 2018 года незначительно сократился (-1,1%), составив к отчетной дате 18,9 млрд рублей. Портфель почти на 70% представлен российскими гособлигациями. Еще порядка 13,3% приходилось на еврооблигации, 9,6% — на российские корпоративные облигации. Оставшаяся небольшая доля бумаг находилась в залоге по сделкам РЕПО. Банк регулярно использует ликвидные госбумаги в сделках РЕПО по привлечению средств на денежном рынке. Ежемесячные обороты по операциям РЕПО совпадают с объемом привлекаемой ликвидности на внутреннем рынке МБК.

На рынке межбанковского кредитования банк в большей степени выступает нетто-кредитором, размещая избыточную ликвидность в заметных объемах (90—130 млрд рублей за последние месяцы исследуемого периода). С августа 2017 года банк для размещения достаточно активно использует депозитные аукционы ЦБ, хотя существенный объем по-прежнему приходится и на российские банки со сроком до 30 дней. Привлекает фининститут ликвидность, преимущественно используя сделки РЕПО. Регулярно проявляет активность на рынке конверсионных операций, обороты по данному направлению в 2018 году в среднем составляли 30—60 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, за январь — ноябрь 2018 года банком получена чистая прибыль в размере 463,0 млн рублей. За аналогичный период 2017 года — прибыль на сумму 784,5 млн рублей, при этом за весь 2017 год чистая прибыль составила 1,3 млрд рублей.

Наблюдательный совет: Александр Григорьев (председатель), Михаил Волков, Анна Ерошкина, Михаил Полозков, Константин Соколов, Александр Ильяшенко, Светлана Инфимовская.

Правление: Олег Панарин (председатель), Дмитрий Ищенко, Борис Земсков, Юрий Рогозкин, Александр Мелехов.

* Generali Group — итальянская финансовая и страховая группа, одна из крупнейших компаний в мире (59-е место в рейтинге Fortune Global 500 в 2018 году), представленная более чем в 60 странах. У группы около 71 тыс. сотрудников и 57 млн клиентов. Группа является крупнейшим страховщиком в Италии, вторым — в Германии, занимает 7-е место на рынке страхования жизни во Франции. Присутствует в центральной и восточной Европе, в том числе в составе лидеров на рынке в Чехии, Венгрии и Словакии. В числе основных рынков также Испания, Швейцария и Австрия, компания присутствует в Азии, в особенности в Китае, Индии и Индонезии, является одним из крупнейших зарубежных страховщиков в Латинской Америке.

За первые девять месяцев 2018 года чистая прибыль группы составила 1,9 млрд евро (+26,8% по сравнению с прибылью за аналогичный период годом ранее); совокупный объем премий, собранных группой, составил 49,7 млрд евро (+6,1% по сравнению с прошлогодним результатом); совокупный объем активов, находящихся под управлением группы, на 30 сентября 2018 года составил 490,8 млрд евро (+0,8%). Крупнейшие акционеры компании (по данным на 29 января 2019 года) — Gruppo Mediobanca (13,04%), Caltagirone Group (4,93%), Delfin S.a.r.l. (4,58%), Edizione srl (Benetton Group, 3,04%). Институциональным инвесторам принадлежит в совокупности еще 41,43%, розничным акционерам — 24,16%, прочим держателям акций — 8,79%.

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