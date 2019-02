Справка Banki.ru

Банк был основан в Туле в сентябре 1992 года в форме ТОО. Учредителями организации выступили шесть юридических лиц — предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, строительного комплекса. К моменту преобразования банка в открытое акционерное общество в ноябре 1997 года его участниками были пять юрлиц с долей 10% в уставном капитале и более 3 тыс. физических лиц, доля каждого из которых не превышала 3%. В 2008 году московский банк «Зенит», желая расширить свое присутствие в регионах, решил войти в капитал Спиритбанка и в октябре 2008 года стал владельцем 19,99% уставного капитала кредитной организации. Впоследствии «Зенит» поэтапно довел свою долю до 100%. С ноября 2004 года Спиритбанк является участником системы страхования вкладов.

На сегодняшний день единственным акционером ПАО «Спиритбанк» является ПАО «Банк Зенит», которому принадлежит 100% акций. Основным бенефициарным владельцем банка «Зенит» выступает ОАО «Татнефть» (71,12%). Среди других владельцев можно выделить члена совета директоров Марию Соколову (9,17%), председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина (совместно с родственником Юрием Лисиным контролирует 5,75% акций банка), Татьяну Шишкину (4,72%), Аркадия Соколова (2,95%), председателя правления, члена совета директоров Кирилла Шпигуна и члена правления Станислава Пащенко (по 2,22%). Оставшаяся часть акций (1,85%) распределена между миноритариями.

Помимо головного офиса в Туле, банк представлен еще тремя дополнительными офисами, расположенными на территории Тулы и Тульской области. Средняя численность персонала банка на 1 января 2018 года составляла 96 человек. Банк располагает тремя собственными банкоматами и четырьмя пунктами выдачи наличных средств. Кроме того, держателям карт Спиритбанка доступно бесплатное снятие наличных во всех банкоматах банков — участников Банковской группы «Зенит».

В числе услуг для корпоративных клиентов значатся РКО, кредитование (включая проектное и инвестиционное), банковские гарантии, депозиты, дистанционное обслуживание, зарплатные проекты, эквайринг, конверсионные операции, валютный контроль и др.

Физическим лицам предлагается открытие и ведение расчетных счетов, кредитование (потребительское, ипотека на новостройки и на вторичном рынке, автокредиты, кредитные карты), линейка вкладов, денежные переводы (Western Union, «Золотая Корона», без открытия банковского счета), валютно-обменные операции.

В числе клиентов банка в различные периоды были замечены ПАО «Тульский оружейный завод», ОАО «Туластройсервис», ОАО «Территориальное строительное объединение «Тульский Дом», ОАО «Жилсервис», ОАО «Архитектурное бюро», ОАО «Центрдомнаремонт», ОАО «Каркас-3КД», ООО «Строймеханизация». Согласно пояснительной информации к отчетности, основными заемщиками банка являются предприятия торговли (на них приходится 40,2% ссудной задолженности юрлиц на январь 2018 года) и обрабатывающие производства (25,3%).

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 13,3% (или 278,4 млн рублей), составив 1,8 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей портфеля ценных бумаг и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 56,8% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 49,6% до 56,8%, при этом их номинальный объем сократился на 8,8 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 12,6% до 13,1%, при этом их номинальный объем сократился на 25,5 млн рублей;

• на отчетную дату доля привлеченных от банков средств минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 423,8 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 3% (или 12,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 23,3% и 76,7% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 22,03% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 65,7% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 85,3% и 14,7% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 59% до 65,7%, при этом их номинальный объем сократился на 43,3 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 17,2% до 9,3%, при этом их номинальный объем сократился на 190,6 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 9,6% до 11%, при этом их номинальный объем не изменился;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 5,7% до 4,1%, при этом их номинальный объем сократился на 44,9 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 7,6% до 8,8%, при этом их номинальный объем сократился на 490 тыс. рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 1% до 1,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 888 тыс. рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,2 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 43,3 млн рублей (или 3,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 91,9%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 83,3%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 4,9% до 5%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 6,5%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,1 млрд рублей (174,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 200 млн рублей. Объем привлеченных средств на 01.03.2018 составляет 2,8 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 9,8 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 47,1 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 16,3 млн рублей.

Совет директоров: Дмитрий Дьяков (председатель), Виктор Алексашин, Игорь Белых, Сергей Боев, Наталья Колова, Виктор Романович, Александр Савиков, Михаил Шахов.

Правление: Александр Савиков (председатель), Владимир Масленников, Сергей Нестеров.

* Банковская группа «Зенит» — крупная московская банковская группа, сфера интересов которой сосредоточена преимущественно в Татарстане. Предоставляет полный спектр банковских услуг. Представлена в 27 регионах РФ, собственная сеть продаж на 1 июля 2015 года насчитывает 172 точки. На текущий момент в группу, помимо ее ядра — банка «Зенит», входят еще четыре банка: ПАО «Липецккомбанк», ПАО «Спиритбанк», АО «Банк Зенит Сочи», ПАО «АБ «Девон-Кредит». На конец III квартала 2017 года, согласно отчетности по МСФО, консолидированные активы группы составляли 274,1 млрд рублей, собственный капитал — 31,3 млрд рублей, чистая прибыль за три квартала составляла 735,3 млн рублей. Совладельцами группы являются члены совета директоров и менеджмента, крупным пакетом акций владеет также НК «Татнефть».

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru